В Ливии, на территории резиденции правительства национального единства в Триполи, произошел пожар на фоне беспорядков, вспыхнувших во время футбольного матча между двумя местными командами. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на ливийские СМИ. RTVI рассказывал о том, как национальный футбол стал инструментом, который пытается объединить западные и восточные регионы расколотой страны и даже укрепить международные связи Ливии.

Беспорядки начались на стадионе «Тархуна» к юго-востоку от Триполи во время матча между командами «Аль-Иттихад» (самым титулованным ливийским футбольным клубом из Триполи) и «Аль-Сувайхли» (также известным футбольным клубом из Мисраты, основанным в 1944 году).

Болельщики «Аль-Иттихад» выбежали на поле в знак протеста против того, что в последние минуты матча в рамках плей-офф чемпионата западного региона соперникам не был назначен пенальти. Нападениям подверглись сами игроки и передвижная телестудия Libya Sport TV, снимавшая матч. Несколько автомобилей службы безопасности, припаркованных на стадионе, были подожжены.

Ситуация быстро вышла из-под контроля — беспорядки перекинулись на несколько районов столицы, появились сообщения о стрельбе. Протестующие подожгли часть комплекса канцелярии премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи. Семью премьера обвинили в том, что та покровительствует клубу из Мисраты, откуда он сам родом.

Силы безопасности и военные были развернуты вокруг правительственных учреждений и основных трасс. Военнослужащим 444-й бригады пришлось вмешаться, чтобы восстановить порядок. Сообщается, что силовики применили боевые патроны для разгона толпы, в результате перестрелки погиб один солдат и семеро получили ранения.

По состоянию на вечер 14 мая ливийские власти не сделали официального заявления по поводу инцидентов и пожара. Однако директор спортивного городка в Тархуне Абдулла Фараг подтвердил в пресс-релизе, что беспорядки привели к возгоранию передвижной телестудии и некоторых объектов стадиона.

Ливия распалась как единое государство на фоне гражданской войны и убийства лидера Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи в 2011 году. С тех пор в стране царит двоевластие: признанное ООН правительство национального единства контролирует запад, включая столицу Триполи, а связанное с Ливийской национальной армией правительство национальной стабильности — восток с центром в Бенгази. В феврале 2026 года в Ливии, в собственном доме, неизвестными был застрелен один из самых влиятельных людей страны — 53-летний сын Каддафи Сейф аль-Ислам.

И Триполи, и Мисрата относятся к западному региону и формально контролируются правительством национального единства. Однако Мисрата считается городом с высокой степенью автономности, а местные формирования «бригады Мисраты» считаются одними из самых влиятельных в стране.

Как писал RTVI, напряженная внутриполитическая обстановка не мешает ливийцам проводить национальный футбольный чемпионат. По данным портала футбольной статистики Transfermarkt, в прошлом сезоне Премьер-лиги Ливии — высшего футбольного дивизиона страны — участвовали более 30 команд, представляющие как западные, так и восточные города.

При этом финалы, в которых встречаются по три команды от западной и восточной лиг, проводятся за рубежом — эту миссию на себя взяла Италия.