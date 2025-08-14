Министерство развития общин и территорий Украины внесло Одессу и еще свыше 100 городов и сел Одесской области в список территорий, где ведутся или велись боевые действия. Приказ, подписанный вице-премьером по вопросам восстановления Алексеем Кулебой, вступил в силу со дня опубликования 14 августа.

В список территорий, которые относятся к зоне боевых действий, добавлены 119 населенных пунктов, расположенных во всех семи районах Одесской области — Одесском, Березовском, Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Подольском и Раздельнянском. Все они перечислены в приложении к приказу, подписанном директором Департамента региональной политики и реинтеграции территорий Виталием Проценко.

Помимо самой Одессы, которая до начала российской военной операции в 2022 году была третьим крупнейшим городом Украины с населением более 1 млн человек, в перечне теперь значатся такие крупные города как Черноморск, Измаил, Килия, Раздельная.

Как поясняет издание «Деловая Одесса», включение этих территорий в зону боевых действий наделяет местных жителей правом на государственную помощь. Среди прочего у них появляется право на компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье, им гарантируются льготы, а также предоставляется возможность получить статус внутренне перемещенного лица с полагающимися социальными выплатами, поясняет украинский портал «Факты».

Второе важное последствие приказа — это расширение полномочий областной военной администрации (ОВА) и возможность создавать военные администрации в городах. Как поясняет «Деловая Одесса», возглавляющий Одесскую ОВА Олег Кипер теперь получает возможность приостанавливать решения местных советов, отстранять чиновников и управлять ресурсами общин. В частности, он сможет перераспределять финансирование и трату средств местных бюджетов, даже вопреки решениям местных советов.

По украинскому закону о «Правовом режиме военного положения» в Одессе также может быть назначена городская военная администрация по примеру Сум, Харькова, Николаева и других прифронтовых городов, отмечает ТАСС.