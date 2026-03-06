В четверг, 5 марта, беспилотник попал в здание аэропорта мирной Нахичевани, ранив нескольких человек — глава Азербайджана тут же назвал инцидент «отвратительным террористическим актом». Ильхам Алиев уверен, что беспилотники запустил Иран, правда объяснять, зачем понадобилось утюжить провинциальный азербайджанский аэропорт, который не используется для бомбардировок, не стал.

Иран с покерным лицом в ответ кивнул на агентов “Моссада”, которые, как считают в Тегеране, прыгают из штанов, провоцируя новую фазу войны, и не гнушаются ничем. Дональд Трамп на этом фоне наконец-то выучил слово «Азербайджан» и возможно понял, что тот, вопреки его прежним представлениям о мире, очень далеко от Албании. И все эти драматические события, включая орфоэпический подвиг Трампа укладываются в новую геополитическую спецоперацию, детали которой США уже не скрывают.

Вашингтон старательно втягивает Баку в орбиту своего влияния, стремясь затянуть нефтяную удавку на шее Тегерана и заодно Москвы. Но самое интересное, что сценарий этой операции был в деталях прописан ровно 108 лет назад. Правда тогда его авторами были другие англосаксы — из Британии. Сегодня, глядя на действия Вашингтона, становится жутко от того, насколько точно он копирует колониальный почерк Лондона.

Удавка — американская, палач — азербайджанский

Ключевым событием стал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку в феврале 2026 года. 10 февраля Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства, сделав упор на военно-техническое сотрудничество. Детали соглашения огласке не предают, что позволяет США сохранять пространство для маневра.

Первым практическим шагом стали поставки патрульных катеров для «защиты территориальных вод» на Каспии. Формально не наступательное оружие. Фактически — разрыв многолетней зависимости Баку от российского ВПК и создание прецедента для будущих, более серьезных поставок.

Тегеран пытался вмешаться. За четыре дня до приезда Вэнса, в столицу Азербайджана прибыл министр обороны Ирана. По словам иранского политолога Шуайба Бахмана, это была попытка «предостеречь правителей Баку от любых провокаций и сотрудничества с врагами». Но в Баку к предупреждениям глухи.

Последствия для России не заставили себя ждать. Уже через неделю после подписания Хартии, 19 февраля, во время визита Ильхама Алиева в Вашингтон, перед его отелем прошла провокационная акция протеста. Расследование азербайджанских СМИ указало на «российский след». В Баку это расценили как попытку Кремля дискредитировать Алиева. Совпадение или план?..

Но главным инструментом давления США и на Иран, и на Москву через Баку становится проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) —транспортный коридор, который свяжет Азербайджан с Нахичеванским эксклавом через Армению и станет альтернативным маршрутом поставок нефти и газа из Азербайджана и Средней Азии в обход России и Ирана. Причем минимум на 99 лет.

К этому добавляется и «этническая карта». В Иране проживает по разным оценкам от 15 до 25 миллионов этнических азербайджанцев. В экспертном сообществе обсуждается сценарий, в котором Баку, при поддержке США и Турции, может выступить в роли «защитника» иранских азербайджанцев, провоцируя сепаратизм.

Как отмечает аналитик Asia Times Эндрю Корыбко, если США разыграют «курдскую карту» на западе Ирана, это спровоцирует Турцию, ведь Анкара поддерживает Баку, жестко выступает против любого усиления курдов и пытается реализовать свои амбиции на Каспии в качестве транзитера энергоресурсов. А Азербайджан, как ее союзник, в свою очередь, может воспользоваться региональным хаосом, чтобы «воссоединить» азербайджанский народ.

Нахичеванский детонатор

5 марта 2026 года ситуация перешла в горячую фазу. Два иранских беспилотника атаковали гражданские объекты в Нахичеванской Автономной Республике. Баку назвал это «террористической атакой» и привел армию в повышенную боеготовность. Иран обвинения отверг, назвав инцидент провокацией Израиля, цель — втянуть Азербайджан в войну.

Почему именно Нахичевань? Это идеальная точка для провокации: это эксклав, уязвимый и символически важный для Азербайджана. Любая атака там воспринимается как покушение на суверенитет, что оставляет Алиеву мало пространства для дипломатического маневра, толкая к силовому ответу.

Однако депутат Госдумы Алексей Чепа прямо заявил, что США и Израиль действуют по «украинскому сценарию», стремясь воевать с Ираном «руками курдов и других арабских стран». Атака на Нахичевань идеально вписывается в эту логику. Это триггер, который может заставить Алиева действовать жестко.

Для России перспектива того, что США используют Азербайджан против Ирана, обернется бездной проблем, а чтобы понять их глубину, достаточно взглянуть на современную ситуацию через лупу истории.

Призрак британского генерала

В декабре 1917 года ослабленная революцией Россия выходит из Первой мировой. Этим мгновенно пользуются союзники по Антанте. 23 декабря в Париже Британия и Франция заключают секретную конвенцию о разделе сфер влияния на юге бывшей Российской империи. Как отмечал историк Евгений Спицын, соглашение четко определяло, «куда и в каком масштабе будут направлены войска Антанты». Франции достаются Черное море, Британии — Север, Средняя Азия, Кавказ и Закавказье.

Лондон действует стремительно. 24 декабря 1917 года находящийся в Индии британский генерал Лионель Данстервиль получает приказ: «приступить к особому заданию за границей». Формальная цель — не допустить захвата турками и немцами бакинской нефти. Реальная — поставить под контроль Лондона.

После Брестского мира Россия теряет Закавказье. Весной 1918 года Турция, нарушив перемирие, начинает интервенцию. Немцы хозяйничают в Грузии, вывозя вагонами всевозможные ресурсы: от марганца до табака и шерсти. В этой неразберихе англичане высаживаются в Баку. Там к тому моменту пала советская власть, и управление перешло к марионеточному Правительству Центрокаспия, которое сразу легло под британцев.

Колониальный почерк: от Лондона-1918 до Вашингтона-2026

Но, прибыв в Баку, британцы ведут себя не как союзники, а как колонизаторы. Доктор исторических наук Владислав Голдин подчеркивал: «Британцы устраивают здесь по своим канонам колониальный режим, а богатейшие природные ресурсы переходят под их контроль». Они создают свою администрацию, суды, полицию и, главное — Британскую нефтяную администрацию. От Диктатуры Центрокаспия требуют «немедленно удовлетворить все требования союзных держав на экспорт нефтяных продуктов».

Параллель с сегодняшним днем поражает точностью: только тогда речь шла о Баку, сегодня — об Иране (но и Баку тоже играет роль!). Лондон пришел под предлогом «защиты от турок» и спасения остатков российской государственности. Вашингтон идет под флагом «борьбы с иранской ядерной угрозой» и сдерживания «оси зла».

Но суть-то одна. Во-первых, контроль над ресурсами. Тогда — бакинская нефть, сегодня — иранская. Во-вторых, выдавливание конкурентов. Тогда — немцев и остатков российского влияния, сегодня — России и Китая. В-третьих, поддержка марионеток. Тогда англичане стравливали армян, грузин и азербайджанцев, чтобы объявлять спорные районы «нейтральными» и брать под свой контроль. Сегодня ту же игру ведут с курдами, суннитами и шиитами, азербайджанцами Ирана.

Курдам обещают свободу и автономию, их вооружают (по данным CNN, США вели такие переговоры, хотя в Белом доме это отрицают), чтобы использовать как таран против Тегерана. А когда цель будет достигнута — выбросят.

История не учит?!

США и Британия (как и сто лет назад) получат контроль над стратегическим регионом (Иран и Закавказье) и его ресурсами. Азербайджан (как и сто лет назад) станет плацдармом Запада, но теперь уже не против «красных», а против России и Ирана. Россия (как и белые в 1919-м) окажется в полной изоляции на южном фланге.

А США — архитектор геополитической ловушки. Если сто лет назад Британия действовала ситуативно, используя существующие противоречия, то сегодня Вашингтон выстраивает системную матрицу контроля, в которую Азербайджан встроен как ключевой элемент.

«Руки прочь от Ирана!»

Но история британской интервенции столетней давности учит и другому. Корона, при всей своей мощи, так и не смогла «сварить» закавказскую кашу. Как точно заметил историк Голдин, они увязли в разворошенных ими же межнациональных конфликтах и были вынуждены уйти.

Причина — не военное поражение, а политическое давление изнутри. Конгресс тред-юнионов в Глазго, национальный комитет «Руки прочь от России!» (Hands Off Russia!) создали невыносимую атмосферу: бесконечные митинги и попытки саботажа поставок оружия вынудили Лондон свернуть интервенцию начала XX века.

Сегодня, в марте 2026-го, история дает Западу второй шанс — шанс вовремя остановиться. Первая неделя ударов по Ирану показала: «блицкрига» не вышло. Изначально Трамп и его министр обороны Хегсет обещали кампанию на 4-5 недель. «Это будет 4 недели или меньше», — заявил Трамп 28 февраля, но к 6 марта иранская армия сохраняет боеспособность.

Да, по данным The Wall Street Journal, запуски ракет и дронов сократились на 86% и 73% по сравнению с первыми днями, но не прекратились. Частичная блокировка Ормузского пролива уже парализовала до 20% мировых поставок СПГ. Цена нефти марки Brent 6 марта уже превысила $87. Экономисты Goldman Sachs пророчат высокий риск рецессии в ЕС к лету.

Но главное — на улицы снова вышли люди. 2 марта 2026 года сотни лондонцев вышли с плакатами «Руки прочь от Ирана!» — прямая отсылка к лозунгу 1919 года. Лейбористское правительство Кира Стармера разрывается между верностью «особым отношениям» с США и традиционным антивоенным нарративом.

В Вашингтоне — тоже протесты. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у Капитолия. Опрос The Washington Post показал: 52% американцев против войны. А Хэштег #NoIranWar стал глобальным трендом. Пентагон, по данным Politico, запросил у Конгресса дополнительные $50 млрд. Готовы ли американцы платить за иранскую нефть, которая до них не дойдет?

Петля затягивается. Или рвется?

История хранит не только рецепты удушения, но и спасения из удавки.

Сто лет назад Англия ушла из Закавказья, потому что «каша» оказалась несъедобной, а британский народ требовал мира. Сегодня США пытаются повторить тот же путь, но в гораздо более опасных масштабах. Если тогда целью был контроль только над одним нефтяным регионом, то сегодня — над всем Ираном и Азербайджаном.

Для России ситуация опасна именно своей цикличностью. Как и сто лет назад, она рискует остаться в изоляции на южном фланге, наблюдая, как внешняя сила использует соседей для удушения союзника. Но, как и сто лет назад, спасение может прийти не от дипломатических маневров, а от тех, кто выходит на улицы Нью-Йорка и Лондона с плакатами «Руки прочь!».

Вопрос лишь в том, затянется ли нефтяная петля настолько, что вырваться из нее живым будет уже невозможно, или голос общества окажется сильнее?