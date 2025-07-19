Состояние здоровья президентов США всегда вызывает самый горячий интерес. Не успели утихнуть страсти вокруг самочувствия экс-президента Джо Байдена, как повод для слухов дал и нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Подробнее о том, что с ним случилось, а также какие еще американские президенты скрывали от общественности проблемы со здоровьем, — в материале RTVI.

Дональд Трамп: венозная недостаточность

Недавно в сети завирусились фотографии действующего президента с опухшими лодыжками, а также с рукой, замазанной тональным кремом. После этого в интернете стали рассуждать о том, что Дональд Трамп находится не в лучшей форме, намекая на его плохое самочувствие.

Чтобы не дать предположениям стать одной из топовых тем, Белый дом сделал заявление касательно состояния здоровья республиканца. 17 июля пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт выступила перед журналистами, зачитав письмо врача Трампа. В нем объясняется, что отек лодыжки связан с хронической венозной недостаточностью — «распространенным заболеванием у людей старше 70 лет».

Что же касается синяков на замазанной руке, Ливитт сообщила, что это последствия «частых рукопожатий и приема аспирина в рамках стандартной сердечно-сосудистой профилактики».

«Признаков тромбоза глубоких вен или заболеваний артерий не обнаружено. <…> Признаки сердечной недостаточности, нарушений работы почек или системных заболеваний не выявлены. Президент Трамп по-прежнему находится в отличном состоянии», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Джо Байден: рак и когнитивные проблемы

Слухи о том, что у 46-го президента США есть проблемы со здоровьем, ходили еще тогда, когда он участвовал в президентской гонке 2024 года.

Во время своей попытки переизбраться на второй срок Джо Байден стал все реже появляться на публике, а после провальных дебатов с Дональдом Трампом и вовсе сошел с дистанции. Вместо него от демократов участвовала на тот момент вице-президент США Камала Харрис, но и ей не удалось одолеть республиканца.

В конце мая 2025 года стало известно, что у 82-летнего Джо Байдена диагностировали рак простаты. При этом сам бывший американский лидер заверил, что «никакие органы не затронуты», а лечение сводится «к приему таблетки».

Чуть ранее свет увидела книга журналистов CNN и Axios Джейка Таппера и Алекса Томпсона под названием «Первородный грех. Упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова». В ней сотрудники американских медиа утверждают, что близкие 46-го президента скрывали от общественности правду об ухудшающемся здоровье главы государства.

4 июня вернувшийся в Белый дом Трамп приказал провести расследование, касающееся здоровья Джо Байдена в период его президентства.

«В последние месяцы становится всё более очевидным, что помощники бывшего президента Байдена злоупотребляли полномочиями, используя автоперо, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей Байдена. <…> Его ближайшее окружение «пыталось скрыть это» от общественности», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Джон Кеннеди: болезнь Аддисона

Самый молодой президент США и один из самых известных — Джон Кеннеди — страдал от болезни Аддисона. Это достаточно редкое эндокринное заболевание, из-за которого надпочечники теряют способность производить достаточное количество гормонов. У пациентов, которым диагностировали болезнь Аддисона, наблюдается вялость, потеря аппетита, боли в желудке, а также изменение цвета кожи.

Эти симптомы наблюдались и у Кеннеди, так что желтоватый оттенок кожи 35-го президента США скрывали при помощи загара. Также Кеннеди и его помощники утверждали, что во время службы в армии он заразился малярией — так скрывалась настоящая причина.

Кроме того, Кеннеди страдал от болей в позвоночнике.

Рональд Рейган: болезнь Альцгеймера

40-й президент США известен тем, что при нем (в 1980-х годах) политика Вашингтона стала жестко антикоммунистической. Вместе с тем именно Рональд Рейган в 1987 году вместе с генсекретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Однако во время своего президентства Рейгану приходилось скрывать серьезный недуг — болезнь Альцгеймера. Младший сын Рейгана Рон в книге «Сто лет моему отцу» признавал, что бороться с болезнью тот начал еще, когда занимал Овальный кабинет.

Официально заболевание диагностировали лишь в 1994-м — через пять лет после того, как Рейган покинул Белый дом. Он умер спустя 10 лет.

Франклин Рузвельт: инвалидность

Президент, который возглавлял Соединенные Штаты во время Второй мировой войны, был прикован к инвалидному креслу. Франклин Рузвельт заболел в 1921 году, когда отдыхал с женой на канадском острове Кампобелло, то есть за 12 лет до своего первого президентского срока.

Тогда политик подумал, что просто простудился, но спустя время его ноги онемели. В итоге тогда Рузвельту поставили диагноз полиомиелит, его парализовало ниже пояса.

Несмотря на инвалидность политическая карьера Рузвельта не закончилась, и в 1933 году он стал президентом. Многие американцы даже не знали, что он вынужден большую часть времени проводить в инвалидном кресле, так как Рузвельт старался это не афишировать. Он передвигался на короткие расстояния при помощи ортопедических приспособлений — железных скоб, которые надевались на бедра и ноги.