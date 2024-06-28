После прошедших дебатов нынешнего и бывшего президентов США — Джо Байдена и Дональда Трампа — даже в Демпартии признали, что выступление первого стало катастрофой. Хотя в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он не выйдет из гонки, в американских СМИ активно обсуждают замену «дядюшки Джо» на какого-нибудь другого политика-демократа. RTVI рассказывает, кто это может быть и насколько это вообще возможно.

Демократическую партию США настигла паника — еще во время проведения дебатов. Неуверенное выступление Байдена, в частности, его сбивчивая речь, подогрело и ранее существовавшие спекуляции о состоянии здоровья действующего президента. По итогам дебатов большинство зрителей присудили победу Трампу, а демократы начали обсуждать, стоит ли им, пока не поздно, поменять кандидата для грядущей президентской гонки.

До дебатов партия была полностью сплочена вокруг фигуры Байдена и вице-президента Камалы Харрис (сейчас она баллотируется как «running mate», то есть кандидат в вице-президенты) — они получили более 99% голосов на прошедших праймериз. Сам Байден, несмотря на провальное выступление, сниматься с президентской гонки не собирается, заявил вскоре после окончания дебатов представитель его предвыборного штаба Сет Шустер в беседе с изданием The Hill.

Однако у Демпартии есть и другие кандидаты. Самая вероятная альтернатива Байдену — это действующий вице-президент Камала Харрис. Кроме нее американские СМИ также называют потенциальными кандидатами в президенты от демократов губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера и губернатора Мичигана Гретчена Уитмера.

Кто из них, в итоге, будет баллотироваться в президенты — решится на национальной конвенции демократов, где партийные делегаты официально выберут кандидата. До нее осталось совсем немного времени — она пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Если кто-то из вышеперечисленных политиков решит баллотироваться в кандидаты, то он должен будут получить голоса делегатов конвента. Байден уже получил 3 894 голоса от необходимых 1 976, однако далеко не факт, что все те, кто его поддержал, единодушно проголосуют в пользу Харрис или другого демократа, даже если его будет лоббировать непосредственно действующий президент.

При этом, если демократы решат не менять Байдена, несмотря на его провальное выступление на дебатах, а он позднее, уже после конвенции, выйдет из гонки (например, если столкнется с серьезными проблемами со здоровьем), то у партии появится проблема. Решение о замене кандидата примут члены конвента, но они натолкнутся на препятствие — «напечатанные бюллетени, в которых уже есть имя Байдена», отмечает Bloomberg. Таким образом, если Байден «выпадет» из гонки после конвента, формально избиратели все равно смогут отдавать свои голоса за него. При том в разных штатах разные законы о том, кому тогда передавать голоса. Скорее всего голоса перейдут к его «замене, когда соберется коллегия выборщиков», но без коллизий может не обойтись.

Впрочем, не все демократы разделяют панические настроения. Сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман, обладающий опытом провальных дебатов, призвал сопартийцев сохранять спокойствие. «Никто лучше меня не знает, что шероховатые дебаты не дают полного представления о человеке и его послужном списке», — сказал он. Так Феттерман напомнил о своей неудаче в полемике с республиканцем Мехметом Озом на дебатах перед выборами в Сенат США от Пенсильвании в 2022 году, когда победа на словесном ринге не помогла республиканцу Озу победить на голосовании. 51% избирателей поддержали Феттермана. Так что «chill the f*** out» («остыньте, черт возьми» — вольный перевод RTVI), добавил Феттерман.

«Проще дотянуть Байдена до выборов»

Поменять Байдена на какого-либо другого кандидата от Демпартии практически невозможно, сказала в беседе с RTVI руководитель сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

«Для того, чтобы получить выборщиков, кандидат должен зарегистрироваться во всех штатах. А регистрация идет до определенного момента, и у каждого штата конечная дата своя, и все это уже заканчивается в августе», — отметила она.

По ее словам, даже если Байден на грядущем конвенте демократов откажется переизбираться по состоянию здоровья, потенциальному кандидату придется пройти тернистый путь.

Чтобы баллотироваться в президенты, кандидату нужно:

Зарегистрироваться во всех штатах, чтобы людям было за кого голосовать;

Получить большинство голосов от делегатов конвента, которые не обязаны голосовать за кандидата, даже если за него призовет проголосовать непосредственно Байден;

Заручиться поддержкой со стороны Демпартии и истеблишмента (необязательно, но желательно).

«На первый взгляд, это все просто, но это крайне сложно технически. Ситуация очень непростая, и демократам все-таки проще дотянуть Байдена до выборов. И надеяться, что за него проголосуют. А дальше, после выборов, уже разбираться с тем, что получилось», — считает Журавлева.

«Хотя бы из жалости проголосуют»

Другой вопрос — кто, если не Байден? «Непонятно, кто может стать альтернативой, времени осталось минимум. И при этом нужно еще найти кандидата, который сможет собрать аудиторию, и за которого электорат пойдет голосовать, то есть его еще нужно раскрутить, выделить финансирование. Это беспрецедентная история», — объясняет Журавлева.

Но и это возможно, если Демпартия объединится, полностью встанет за одного кандидата, а Байден скажет ядру избирателей демократов проголосовать за нового выдвиженца. «Тогда электорат объединится, пойдет и проголосует, так как ему нужно за кого-то голосовать», — считает эксперт.

С другой стороны, итоги президентских выборов в США почти всегда решают те, кто не являются ярыми сторонниками ни «партии слона», ни «партии осла». Есть колеблющийся электорат, и именно эти люди определяют выборы. Возможно, что «им вся эта история очень сильно не понравится, поэтому у демократов сейчас очень сложная ситуация», продолжает Журавлева.

Самый непонятный вопрос — почему демократы не выбрали альтернативного Байдену кандидата раньше. «Зачем они вообще дотянули до этого момента? Никакого открытия на дебатах не произошло. Байден так говорит все последние два года своего президентства. Чего удивительного они там увидели? Он зависает, стоит с открытым ртом, смотрит в никуда. Это постоянная история», — задается риторическим вопросом Журавлева.

Исходя из того, что о состоянии Байдена демократам было известно давно, нынешняя «истерика» американских СМИ может быть нацелена на мобилизацию поддерживающего демократов населения, предполагает эксперт. «Паника, которая раздувается в прессе, скорее направлена как раз на то, чтобы электорат пошел голосовать за Байдена, чтобы объединить демократов, которые хотя бы из жалости проголосуют за этого несчастного президента с открытым ртом», — говорит Журавлева.

Что будет с США, если президентом станет Байден

Несмотря на сомнения внешней аудитории в способности Байдена руководить страной, за последние четыре года не произошло никакой катастрофы, которая помешала бы ему исполнять свои обязанности президента, отметила Журавлева.

«Да, он падал с велосипеда, но это его личное дело. Вокруг Байдена огромный аппарат, такое количество советников, которые, если что, десять раз за него перечитают бумажку, которую он подписывает. И он вполне может в таком состоянии или даже в худшем состоянии оставаться президентом еще четыре года», — сказала она.

Но вопрос заключается далеко не в том, может или не может Байден эффективно руководить страной. Вопрос в том, какой образ Демократической партии, образ исполнительной власти и образ США в целом создает фигура Байдена, считает американист.

«Это нехорошо для шансов демократов на следующих выборах, их может достигнуть “пост-байденовский синдром”, когда республиканцы начнут побеждать в борьбе за кресло в Белом доме. И это нехорошо для США на международной арене: они считают себя лидирующей страной, но при этом проходят такие дебаты, когда действующий президент стоит с открытым ртом», — отметила она.

В этом плане Трамп прав, сказав, что США перестали уважать с президентом Байденом, утверждает Журавлева. И именно такую риторику республиканцы будут использовать во время предвыборной гонки. «Но это действительно так, это плохо для имиджа. А что касается способности Байдена выполнять свои обязанности, несмотря на его странный облик, он говорит вполне правильные для США слова. Мне кажется, что когнитивные функции у него нормальные, не говоря уже о штате помощников и министров, которые помогут ему продержаться еще четыре года», — заключила эксперт.