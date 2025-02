Илон Маск в своих соцсетях заявил, что американская организация USAID (Агентство США по стимулированию развития) причастна к проведению исследований в области биологического оружия и создания COVID-19. До Маска такие заявления делал только генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов. Генерала убили во время теракта, который устроили украинские спецслужбы в декабре 2024 года, у подъезда дома, где проживал военный. RTVI собрал высказывания Генерала Кириллова о деятельность USAID в проектах двойного назначения, которые могли быть связаны с созданием биологического оружия.

USAID и COVID-19

4 августа 2022 года генерал Кириллов провёл брифинг, на котором поднял вопрос о том, что США несёт ответственность за эпидемию ковида.

«Учитывая интерес администрации США к изучению узконаправленных биологических агентов, это заставляет нас по-новому взглянуть на причины пандемии нового коронавируса и роль американских военных биологов в возникновении и распространении возбудителя COVID-19», — сказал Кириллов.

По словам Кириллова, специалисты его ведомства подозревают, что USAID могло быть ответственно за появление вируса, а также поддержания пандемии благодаря вбросам новых версий вируса в разных странах.

«По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом. Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе. Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)», — сказал Кириллов.

Кириллов рассказал, что с 2009 года агентство финансировало программу «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов. С 2015 года посреднической организацией EcoHealth Alliance проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины.

В 2019 году, по данным Кириллова, ещё до момента появления первых заболевших COVID-19 — на базе американского института имени Хопкинса прошли учения «Ивент-201», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесён от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — свиней.

По мнению Кириллова, пандемия была использована для получения сверхприбыли американскими фармкомпаниями.

«Мы прослеживаем чёткую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители — лидеры демократической партии США», — сказал Кириллов.

USAID и Украина

Во время военных действий на Украине российские военнослужащие получили документы, свидетельствующие о причастности USAID к военно-биологической программе США и проведению опытов на военнослужащих ВСУ. Командование вооруженных сил Украины заявляет о готовности к взаимодействию с USAID по вопросам «введения военнослужащим вакцинных препаратов», а также «сбора, обработки и передачи американской стороне, интересующей ее информации».

Генерал Кириллов заявил: «С 2019 года USAID и ее главный партнер — компания «Лабиринт Украина» принимают участие в военно-биологической программе США».

«Лабиринт Украина» — это подразделение американской компании «Лабиринт Глобал Хэлз», чьи учредители — бывшие сотрудники всё той же компании «Метабиота», причастной к появлению эпидемии ковида, рассказал Кириллов.

По данным генерала к военно-биологическим экспериментам на территории Украины причастны украинские специалисты: Наталия Дудко — проектный координатор и старший специалист Украинского научно-технологического центра. В течение 25 лет осуществляла координацию более 250 проектов США;

Людмила Черненко — генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Указана в списке украинских специалистов, принимавших участие в реализации исследовательских проектов, финансируемых США;

Александр Мацков — заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Он осуществлял надзор за реализацией финансируемого США проекта двойного назначения в отношении COVID-19 на территории Украины.

Со слов Кириллова из полученных документов стало известно, что к биологическим программам США на Украине привлекался Институт инфекционных болезней сухопутных войск США.

«Представители института активно вели проекты под кодовым названием UP-1 и UP-8. В рамках этих проектов изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов», — сказал Кириллов.

Громкие обвинения Кириллова в адрес USAID во многом основывались на публичных заявлениях профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, который был председателем комиссии журнала Lancet по расследованию происхождения коронавируса. Профессор в своих высказываниях был более острожен. Сакс с соавторами опубликовал в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статью, в которой привёл свои доказательства того, что ковид генетически модифицированный вирус, созданный в лабораторных условиях, и призвал провести независимое расследование возможной роли США в создании вируса, от которого погибло до 20 миллионов человек по всему миру.