11 марта на крупнейшем острове на планете проходят парламентские выборы. Имея богатые запасы полезных ископаемых, в том числе редкоземельные металлы, и небольшую численность населения, Гренландия подчиняется Дании. Однако из-за интереса президента США Дональда Трампа и растущей решимости стать независимым после выборов остров может выйти из-под контроля европейского королевства. Подробнее — в материале RTVI.

Выборы во льдах

Огромный кусок земли, скованный льдами, сейчас оказался в центре всеобщего внимания. 11 марта жители Гренландии идут на выборы, формально чтобы избрать новый состав 31-местного парламента (Инацисартута, или Ландстинга), но по факту — чтобы определить свое будущее.

Дело в том, что остров, площадь которого больше американского штата Техас в три раза и сопоставима с Саудовской Аравией, принадлежит Дании. Гренландия стала колонией королевства в далеком 1814 году, а больше века спустя — в 1953-м — была признана частью Датского королевства. В 1979-м остров получил автономию и именно с тех пор в Гренландии стали избирать парламент, а местный язык начали использовать наравне с датским.

Спустя 30 лет европейское королевство предоставило острову более широкую автономию, а гренландский язык стал единственным официальным. В том же 2009-м местная администрация взяла на себя ответственность за судебную систему, полицию и получила контроль над всеми природными ресурсами.

И все же денежная и внешняя политика, а также вопросы обороны Гренландии с населением всего 57 тыс. человек по-прежнему находятся в ведении Дании. Так что официальная валюта на острове — датская крона, а формальный правитель — король Дании Фредерик Х.

Королевство в Северной Европе ежегодно вносит в экономику Гренландии чуть меньше $1 млрд. Однако после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он хочет купить у Дании остров, Копенгаген захотел больше инвестировать в оборону Гренландии.

«Дания инвестирует 14,6 млрд крон, или около €2 млрд, в оборону арктического региона, то есть Гренландии, Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики», — заявил в министр обороны королевства Троелс Лунд Поульсен.

Кроме того, Копенгаген запланировал построить военную авиабазу на западе Гренландии, а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования Вооруженных сил в столице острова — Нууке.

Независимость не за горами?

Одновременно с тем, как Гренландия получила широкую автономию, местным властям стала доступная новая опция — референдум о независимости. И если силы, которые выступают за «сепарацию» от Дании, получат большинство после парламентских выборов, такой сценарий весьма вероятен. Особенно учитывая, что 89% населения — гренландские инуиты, а датчан на острове всего 7,5%.

Главная партия в местном парламенте с 12 креслами — « Народное сообщество» (Инуит Атакатигиит) , а правительство возглавляет ее председатель Муте Боуруп Эгеде. На парламентских выборах 11 марта от этой политической силы участвуют 39 кандидатов.

, а правительство возглавляет ее председатель Муте Боуруп Эгеде. На парламентских выборах 11 марта от этой политической силы участвуют 39 кандидатов. Вторая по величине партия — «Вперед» (Сиумут) . В гренландском парламенте у них 10 мест, а в этих выборах участвует 51 политик. Сейчас эти партии составляют правящую коалицию.

. В гренландском парламенте у них 10 мест, а в этих выборах участвует 51 политик. Сейчас эти партии составляют правящую коалицию. Крупнейшей оппозиционной силой на этих выборах выступает «Партия ориентации» (Налерак) — в парламенте у них 4 места, а принимают участие 62 потенциальных депутата.

— в парламенте у них 4 места, а принимают участие 62 потенциальных депутата. На одно место меньше в нынешнем созыве у «Демократов» , они выдвинули 25 кандидатов.

, они выдвинули 25 кандидатов. Еще две партии, принимающие участие в гонке 11 марта, — «Атассут», у которой сейчас лишь 2 места, и внепарламентская партия «Куллек», созданная в 2023-м.

Большинство партий привержены идее независимости Гренландии от Дании. Самая открытая вопросу о референдуме — «Налерак». Они уже пообещали провести досрочное голосование о независимости. Вместе с тем эта партия — самая открытая к сотрудничеству с США. А вот действующий премьер-министр Эгеде, напротив, критикует новую администрацию Белого дома.

«Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — сказал глава гренландского правительства в декабре 2024 года.

Накануне выборов Эгеде призвал американского лидера относиться к Гренландии с уважением, которое Трампа не проявлял «с момента вступления в должность».

Единственными двумя партиями, которым не по душе идея о независимости, — «Демократы» и «Атассут». Они скептически относятся к возможности отделиться от Дании, а последняя и вовсе стремится расширить и укрепить сотрудничество с Копенгагеном.

«На фоне агрессивного интереса со стороны президента США Трампа и растущих призывов к независимости в преддверии выборов их результат будет иметь далеко идущие последствия», — отмечает The Guardian.

Согласно опросу Verian, проведенному в январе 2025 года, больше половины гренландцев выступило за независимость острова — 56% его жителей такая идея по душе. Лишь 28% респондентов не понравилась перспектива отделения от Дании. Вместе с тем, лишь 6% населения за то, чтобы после отделения стать частью США, как предлагает Дональд Трамп. 85% гренландцев такой исход не прельщает. Но вместе с тем 45% жителей острова не хотят независимости, если это негативно скажется на их уровне жизни.

Под пристальным взором США

Такое пристальное внимание к выборам в Гренландии, где число парламентариев едва переваливает за 30 человек, спровоцировала новая администрация Соединенных Штатов. Еще до своей инаугурации 47-й президент США заявлял, что хотел бы купить крупнейший остров на планете, сделав его новым штатом.

Несмотря на то, что власти как в Нууке, так и в Копенгагене, критиковали нового американского лидера, заявляя, что Гренландия не продается, Дональд Трамп продолжает настаивать на своем. И на это есть как минимум две причины.

Первая — остров богат полезными ископаемыми, в том числе редкоземельными металлами. Несмотря на то, что сейчас РЗЭ в СМИ обсуждаются в контексте неподписанной сделки между Вашингтоном и Киевом, Гренландия остается в топе по их запасам.

Согласно данным Геологической службы США, в 2024 году запасы редкоземельных металлов в мире оценивались в 90 млн тонн, причем 44 млн из них находятся в Китае — сопернике Соединенных Штатов. В вот датская автономия располагает 1,5 млн тонн редкоземов, что ставит Гренландию на 8 место по запасам в мире.

Но учитывая, что Гренландия скована вековыми льдами, неизвестно, сколько еще полезных ископаемых спрятано в ее недрах.

Вторая важная причина — стратегическое значение острова. Сейчас в Гренландии находится самая северная военная база Соединенных Штатов — космическая база Питуффик, получившая свое название по гренландскому топониму в 2023 году. До этого ее именовали авиабазой Туле.

Сейчас там находится около 200 американских военных, а главная задача базы — управление системой раннего обнаружения пусков баллистических ракет. К тому же кратчайший путь из Европы в Северную Америку пролегает через Гренландию, а сам Питуффик территориально чуть ближе к Москве, чем к Вашингтону.