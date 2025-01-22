Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков уже полгода находится в колонии в Кировской области. 22 января суд должен рассмотреть его ходатайство о замене неотбытой части наказания по делу об экстремизме на исправительные работы либо иной вид наказания, не связанный с лишением свободы. Накануне RTVI удалось задать Стрелкову несколько вопросов — об «Орешнике», Трампе, вторжении ВСУ в Курскую область и ключевом, по его мнению, условии для победы над противником.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стали два поста в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Материалы дела впоследствии засекретили. Свою вину Стрелков не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству». После приговора его этапировали в ИК-5 в Кировской области, где он и отбывает наказание. В конце 2024 года Стрелков подал прошение о замене оставшегося срока на наказание, не связанное с лишением свободы.

— Игорь Иванович, вы уже несколько месяцев находитесь в колонии, как прошла адаптация и что помогло или помогает привыкнуть к лагерным условиям?

— Лагерные условия во многих отношениях комфортнее чем те, в которых я годами служил и воевал — в плане бытового обеспечения. Поэтому излишних страданий не испытываю.

— Как вы встретили новость о том, что ВСУ вторглись в Курскую область, ожидали ли вы, что такое может произойти?

— Это не стало для меня неожиданностью, поскольку еще в 2022 году я публично указывал на такую возможность.

— Как вы считаете, почему операция по вытеснению противника из Курской области растянулась на несколько месяцев и когда, по вашему мнению, ВСУ полностью выдавят из региона?

— Потому что для противника удержание части территории России — это принципиальный вопрос, он сосредоточил там лучшие части и технику, постоянно контратакует и держится «зубами». Мы, в свою очередь, вынуждены атаковать «в лоб», потому что сил для стратегического охвата в распоряжении нашего командования не имеется, что связано с непроведением необходимых мобилизационных мероприятий.

— Вы слышали о том, что Россия впервые применила комплекс «Орешник» на Украине? Как оцениваете потенциал этого типа оружия для достижения целей СВО?

— Для достижения целей СВО его применение не имеет смысла. В своей неядерной комплектации оно не более разрушительно, чем несколько тактических ракет.

— Выборы в США выиграл Дональд Трамп, в связи с чем в медиапространстве возобновились активные разговоры о возможном прекращении военного конфликта на Украине в 2025 году. Как оцениваете возможности Трампа повлиять на завершение СВО?

— Ничего я не жду. Полагаю, что он может предложить Москве «кинуть» Пекин, пообещав «решение» вопроса с Киевом. Однако я уверен в том, что нас обманут, если мы на это согласимся. Особо подчеркну, что за три года боевых действий мы не создали прочной переговорной позиции, не сумев нанести решающее поражение ВСУ на поле боя.

— В России, очевидно, завербованные спецслужбами Украины агенты периодически совершают акты террора против офицеров и чиновников. Что, по вашему мнению, нужно делать российским спецслужбам, чтобы свести к минимум и в идеале исключить возможность для спецслужб Украины совершать такого рода теракты в России?

— В стране не введен режим военного времени, что мешает спецслужбам. Правоохранительные органы вынуждены вести борьбу с агентурой противника по законам мирного времени, в то время как враг подобными ограничениями не связан.

— Во время нашего предыдущего разговора вы сказали, что существует вероятность перерастания конфликта из регионального в общемировой. После победы Трампа на выборах президента США, по вашему мнению, такая вероятность возрастает или убывает?

— Она остается очень высокой. Трамп по своей натуре авантюрист и способен на внешне эффектные, но не обдуманные действия.

— Вы активный сторонник мобилизации. Сколько, по вашему мнению, человек нужно мобилизовать, чтобы России смогла продвинуться и приблизиться к достижению целей СВО?

— Вопреки расхожему представлению, мобилизация это не «отлов» больших масс неподготовленных людей с целью любой ценой поставить их под ружье. Комплекс мобилизационных мероприятий предполагает нечто иное. Я полагаю, что для разгрома ВСУ и ликвидации «Украины» необходимо дополнительно поставить в строй (обучив и снабдив всем необходимым, сформировав дополнительные воинские части, соединения и объединения) не менее 500 тысяч мужчин, годных к несению службы на фронте.

— Допускаете ли вы, что боевые действия на Украине завершатся в 2025 году?

— Мир бывает разным — позорным или победным. Важно одержать победу не по версии штатных пропагандистов, а на деле. «Замаскировать» поражение под победу все равно не получится.