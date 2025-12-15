Ультраправый политик Хосе Антонио Каст победил во втором туре президентских выборов в Чили, обогнав коммунистку Жанетт Хару. Сторонник диктатора Аугусто Пиночета и приверженец жесткой правой политики вступит в должность главы государства 11 марта 2026 года. RTVI собрал интересные факты о «чилийском Трампе», который возглавит страну на следующие четыре года.

Хосе Антонио Каст родился в 1966 году в Сантьяго в семье выходцев из Баварии. Его отец Михаэль Каст Шинделе был лейтенантом германской армии и членом НСДАП (нацистской партии). Сам Хосе Антонио не раз говорил, что его отец участвовал во Второй мировой войне, так как его призвали на обязательную военную службу. В декабре 2021 года стало известно, что в 1942-м Михаэль Каст добровольно вступил в партию Адольфа Гитлера в возрасте 18 лет.

Семья избранного президента Чили бежала в Южную Америку в начале 1950-х, когда в Германии проходил период денацификации. В 1962 году они основали колбасную фабрику Cecinas Bavaria, на которой сделали состояние.

В семье Каст было 10 детей. Старший брат Хосе Антонио — Мигель Каст работал министром труда, а также президентом Центрального банка Чили при диктаторе Аугусто Пиночете.

В 2021 году издание The Intercept писало о возможной связи еще одного брата Хосе Антонио с режимом знаменитого диктатора. Как известно, в сентябре 1973 года в Чили произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел Аугусто Пиночет. Вскоре после этого в стране произошла серия массовых убийств, получивших название «преступления в Пайне».

Один из выживших рассказал, что старший брат Хосе Антонио — Кристиан Каст присутствовал при избиении военной полицией фермеров. На тот момент Кристиану было 17 лет. Он так и не был признан виновным, а сам выживший в 2015 нрлу говорил, что уже точно не помнит, находится ли там Кристин Каст.

Избранный президент Чили пробовал заполучить пост главы государства трижды. Первая попытка была в 2017 году. Тогда он зарегистрировался как независимый кандидат и занял четвертое место, не пройдя во второй тур выборов. Вторая попытка была более удачной. В 2021-м Хосе Антонио смог прорваться во второй тур, но в итоге проиграл левому Габриэлю Боричу.

В своей второй президентской гонке он использовал лозунг «Сделаем Чили великой страной». Трудно было не заметить прямую параллель с девизом президента США Дональда Трампа во время его кампании 2016 года «Сделать Америку великой снова» (Make America Great Again»).

Сейчас за Каста проголосовали почти 60% чилийцев (точнее — 58,3% во втором туре). Но в предыдущие годы общество куда более неоднозначно относилось к Хосе Антонио Касту из-за его поддержки военной диктатуры времен Пиночета.

В 1988 году, во времена своего студенчества будущий президент участвовал в кампании чилийского национального плебисцита, поддержав предложение продлить правление Пиночета еще на восемь лет. Однако 56% участников референдума проголосовали против.

Хосе Антонио Каст известен своими консервативными взглядами, которые он транслировал в течение всей своей политической карьеры. Так, избранный президент выступал против однополых браков и абортов. Он даже говорил, что отменит и так ограниченное право на аборт в Чили, а также запретит продажу противозачаточных таблеток. У самого Хосе Антонио девять детей.

Во время своей третьей президентской кампании ультраправый политик сосредоточился на борьбе с преступностью. План Каста по обеспечению безопасности включает в себя в том числе ужесточение наказаний для членов банд, а также строительство тюрем строгого режима. Избранный президент Чили даже посещал сальвадорский центр содержания террористов (CECOT). Эта мегатюрьма, открытая в 2023 году, — крупнейшая в Латинской Америке и одна из самых больших по количеству заключенных.

Еще одно из обещаний, которое дал Хосе Антонио и которое «роднит» его с президентом США Дональдом Трампом, — строительство стены на границе. Он хочет возвести пятиметровый забор в пустыне Атакама, где Чили граничит с Боливией. По словам Каста, это нужно для того, чтобы предотвратить проникновение в республику нелегальных мигрантов.