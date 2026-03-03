В США идёт переосмысление боевого опыта на Украине. Американский предприниматель, основатель компании Augmented Pixels, которая специализируется на автономной навигации с искусственным интеллектом для дронов и очков дополненной реальности Виталий Гончарук выпустил аналитический доклад, который критически рассматривает возможности и правильность пути Украины в области военных инноваций. RTVI публикует основное из его статьи.

Виталий Гончарук — американский предприниматель, родился и вырос в Одессе, специализируется на автономной навигации и применении искусственного интеллекта. В 2022 году его компания Augmented Pixels была приобретена компанией Qualcomm. С 2019 по 2023 год он занимал пост председателя Комитета по искусственному интеллекту Украины, входил в состав Совета по внешним инновациям организации «УкрОборонПром» и консультировал вице-премьера Украины по вопросам временно оккупированных территорий.

— В последние годы западные эксперты часто восхищались украинскими оборонными инновациями — от дронов и ИИ до децентрализованных стартапов. Однако к 2025 году картина стала сложнее. Многие аналитики, включая бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, признают, что Россия, превзошла Украину в некоторых аспектах внедрения технологий. Это заставляет задуматься, действительно ли уроки украинского опыта полезны для Запада.

— В начале конфликта государственная система закупок Украины была парализована. Ответом стала вынужденная децентрализация: военным частям разрешили закупать всё необходимое самостоятельно, а волонтёры и фонды стали напрямую снабжать подразделения. Итогом стала полная дебюрократизация. Это породило интересный феномен: военные части и благотворительные фонды стали более стабильными заказчиками, чем государство. На этой волне выросли технологические компании, производившие дроны. Однако к 2025 году децентрализация с минимальным контролем привела к распространению коррупции на уровне подразделений. Государству стало сложно концентрировать ресурсы на перспективных разработках и обеспечивать совместимость техники, купленной разными частями. Такая система решала сиюминутные проблемы выживания, но не подходит для долгосрочного противостояния с высокотехнологичным противником.

— Децентрализованные закупки привели к взрывному росту числа мелких оборонных предприятий, что создало «зоопарк технологий», которые невозможно масштабировать.

— Россия, как считает автор, избрала иной путь — централизованный. Она делает ставку на ограниченный круг крупных компаний, которые методично совершенствуют ключевые платформы (например, дроны «Герань»), внедряя ИИ и стандартизированные архитектуры. Это формирует более унифицированный и устойчивый арсенал, пригодный для массового производства и затяжных конфликтов.

— Гончарук делает вывод, что украинская система оказалась успешной тактически, но проигрышной стратегически. Опыт войны подтвердил: небольшие команды редко способны на разработку сложных систем или крупносерийное производство.

— С 2022 года Украина обратилась к знакомому формату: появились конкурсы для оборонных стартапов (например Brave1). Но не было ни системных исследований, ни анализа технологий противника, ни чёткого определения нужд фронта. Большинство финансируемых решений оказались бессистемными экспериментами, которые автор называет «выстрелами в темноте».

Украинский опыт ярко показал системные проблемы западного ВПК и технологические траектории Китая и России. Эти страны становятся главными игроками в будущих конфликтах, делая ставку на согласованность систем, масштабируемость и технологическую зрелость. Ценны отдельные методы украинской системы (гибкость, скорость циклов «разработка-тестирование на поле боя», мобилизация энтузиастов), а не вся модель. Копирование украинской модели без учёта структурных различий может в долгосрочной перспективе подорвать эффективность западных стратегий.