В документах по делу Джеффри Эпштейна фигурирует сеть контактов между США и странами Африки, примеры лоббирования африканских сюжетов, а также данные о нелегальной контрабанде алмазов, обратил внимание RTVI.

В файлах финансиста Джеффри Эпштейна опубликован документ ФБР, в котором рассказывается о контрабанде алмазов из Африки под прикрытием фирмы по продаже ковров. В 2019 году информатор ФБР Джозеф Кампос сообщил о двух женщинах, которые работали на Джеффри Эпштейна. Одна из них — Джилл Миллер, с ней у Кампоса были отношения, и она некоторое время жила в его квартире. Город, где они проживали в США, скрыт сотрудниками Минюста. Миллер, со слов Кампоса, работала у Эпштейна и «днем и ночью» занималась поиском и подбором девушек для него.

Кампос сообщил ФБР адреса соцсетей и имена учетных записей Миллер, те зафиксировали их, в карточке даже есть скриншот стартовой страницы — на аватаре молодая девушка лежит и любуется закатом. В соцсети у девушки более тысячи постов и более тысячи подписчиков.

Подруга Миллер, ее имя скрыто, также работала на Эпштейна, со слов Кампоса, она работала на «еврейскую мафию» и занимаясь контрабандой алмазов из Африки в Соединенные Штаты под прикрытием компании по производству ковров в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

Кампос также утверждает, что, когда началось расследование дела Эпштейна, ему поступали угрозы от людей, связанных с ним.

«Как только Эпштейн умер, проблемы постепенно сошли на нет», — цитирует Кампоса ФБР.

В конце документа указано, что Кампос готов предоставить ФБР дополнительную информацию. Весь текст второй страницы документа, посвященный сотрудницам Эпштейна, закрашен цензурой.

Эпштейн и Африка

Из других файлов в переписке Эпштейна становится понятно, что он имел обширные связи в Африке и сам бывал там, как один, так и в компании Билла Клинтона — в переписке Эпштейн ищет, сделанные там совместные фотографии с политиком.

В 2016 году Эпштейн знакомит бывшего министра финансов США Ларри Саммерса с Каримом Вадом — сыном президента Сенегала Абдулая Вада, которого характеризует как «самого харизматичного и разумного из африканцев», «одного из самых влиятельных в Западной Африке».

Незадолго до этого Эпштейн обсуждает со своими людьми лоббирование интересов Вада, а именно — разместить публикации в СМИ об аресте Карима Вада. Одна из них вышла в The Hill под заголовком «Откат демократии в Сенегале» за авторством представителя демпартии Ронна Делумса.

В 2016 году Эпштейн и его окружение решают проблемы нигерийского бизнесмена ливанского происхождения Жильбера Шагури. Против него в США было открыто дело за вмешательство в выборы.

В марте 2010 года зафиксирована переписка друга Эпштейна Марка Ллойда, где он обсуждает организацию ужина в отеле Ritz с президентом Южной Африки Джейкобом Зумой. На нее Ллойд зовет русскую модель из «обоймы» Эпштейна.

«Дорогая Вера, я друг Джеффри Эпштейна, и меня попросили помочь организовать небольшой ужин завтра вечером для президента Южной Африки Джейкоба Зумы», — говорится в сообщении.

Позже Ллойд в отчете Эпштейну похвалил Эпштейна за Веру, отметив, что она «умная женщина, обладающая редким сочетанием элегантности и естественной красоты».