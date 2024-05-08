Новый пакет санкций против России хотят согласовать к июлю, при этом проект новых ограничений уже на руках у стран-членов Евросоюза. 14-й пакет может затронуть несколько СМИ, российский аналог SWIFT, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ), нефти и редкоземельных элементов. Что еще попадет под новые рестрикции и что об этом думает Москва — в материале RTVI.

Разработкой очередного пакета санкций в Евросоюзе занялись сразу после введения 13-го в феврале. При этом в апреле в Еврокомиссии признались, что переговоры по новым санкциям идут со скрипом.

«Доступное нам пространство для согласования новых рестрикционных мер становится все более ограниченным, дискуссия между странами — членами ЕС становится все более трудной», — говорил в апреле первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

По его словам, 14-й пакет должны согласовать в течение весны, а войдет в него «войдет большой список ограничений», направленный на обход уже введенных рестрикций. Домбровскис сделал акцент на морских перевозках, так как Россия якобы «продолжает нарушать ценовой потолок на экспорт нефти».

Страны Евросоюза, Австралия и G7 в декабре 2022-го вместе с эмбарго установили и потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, а также запретили своим судам перевозить и страховать нефть, если она продается выше порога. В следующем году такие же ограничения стали действовать и в отношении нефтепродуктов из России, однако потолок там уже был $100 и $45, в зависимости от категории.

Что может оказаться под санкциями

Изначально обсуждался вариант, что Евросоюз введет запрет на импорт российского СПГ. Об этих планах 22 апреля заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем. Однако затем Polskie Radio со ссылкой на источники сообщило, что Брюссель планирует ввести санкции только против проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ». Кроме того, в ЕС хотят запретить «теневому флоту» — судам, которые перевозят российскую нефть в обход санкций, — заходить в порты Евросоюза.

Евросоюз также может запретить деятельность транспортных компаний, которые более чем на 25% принадлежат российским гражданам, на территории ЕС. Еврокомиссия уже подготовила список из более чем 50 таких фирм, которые, по мнению Брюсселя, снабжают Россию западными компонентами и помогают обходить санкции. Под прицел попали компании из Китая, Гонконга, Турции и Киргизии, на которые будут наложены торговые ограничения.

Помимо этого, рестрикции могут затронуть импорт гелия, экспорт марганцевой руды и других редкоземельных элементов. О санкциях против российского алюминия ничего не говорится.

По информации Bloomberg, ЕС хочет ограничить доступ в свои порты для 11 российских судов, которые, могут быть причастны к военной помощи. Как пишет агентство со ссылкой на источники, Евросоюз планирует включить в санкционный список с десяток организаций из Китая, ОАЭ и Турции.

Брюссель также предлагает запретить использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российского аналога SWIFT. В черный список могут попасть и четыре СМИ: «Голос Европы», «Российская газета», «РИА Новости» и «Известия».

Особняком стоит Беларусь — 14-й пакет включает в себя ряд санкций против Минска «за роль страны в конфликте». Рестрикции могут распространиться на импорт навигационных технологий и предметов роскоши, экспорт сырой нефти и алмазов, а также любые сделки, которые могут повысить промышленный потенциал республики.

Последствия «рашагейта»

Еще одной больной темой оказался скандал внутри Евросоюза, который успели окрестить «рашагейт». В апреле стало известно о расследовании о предполагаемом подкупе евродепутатов. На этом фоне правительство Чехии ввело санкции против новостного сайта «Голос Европы», который в ЕС считают «частью пророссийской кампании по оказанию влияния на предстоящие выборы в Европарламент». Премьер Бельгии Александр Де Кроо публично заявил, что Россия «заплатила депутатам Европарламента за продвижение российской пропаганды» на площадке портала.

EUobserver со ссылкой на проект документа пишет, что новые санкции предполагают запрет российского финансирования европейских партий, политических фондов, а также неправительственных организаций и СМИ на территории ЕС.

«Ограничение этой финансовой поддержки направлено на обеспечение целостности политических процессов в Евросоюзе, защиту граждан ЕС от манипуляций и защиту внутренних дел Союза от злонамеренного вмешательства», — говорится в тексте 14-го пакета, который Еврокомиссия уже передала странам-членам ЕС.

В 2022 году разведка США сообщила, что в период с 2014-го по 2022-й Россия «тайно перевела» более $300 млн иностранным политическим партиям в «более чем двух десятках стран».

Что о новых санкциях думает Россия

Работа над 14-м пакетом санкций в отношении России, как и согласование всех предыдущих, обещает быть непростой, заявил RTVI и.о постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Об этом говорит и тот факт, что Еврокомиссия предпочла не афишировать набор санкционных предложений, которые она вынесла на обсуждение евростолицам. На данном этапе предполагать, что в конечном счете войдет в пакет, не имеет особого смысла», — сказал он.

По словам главы российской дипмиссии в Брюсселе, сейчас список рестрикций, который распространился в СМИ, больше похож на перечень «запросных позиций», консенсус по которым будет формироваться с трудом.

Если говорить о сжиженном природном газе, то с учетом высокой зависимости от его поставок в ряд стран-членов поиск общего знаменателя может занять довольно продолжительное время, считает дипломат.

«Серьезный отпечаток на будущем пакете оставит достигшая невиданного размаха борьба с так называемой «российской дезинформацией». Сомневаюсь, что евробюрократия осознает, какие крайне отрицательные последствия это может иметь для свободы слова и демократии в самом Евросоюзе. То, что внешне выглядит как санкции против нашей страны, одновременно превращается в еэсовский инструмент манипулирования европейским общественным мнением», — заявил RTVI Кирилл Логвинов.

И.о постпреда России при Евросоюзе посчитал примечательным и тот факт, что изначально ЕС планировал принять 14-й пакет до выборов в Европарламент, которые состоятся 6—9 июня, однако сейчас задача состоит в том, чтобы согласовать его до июля.

«Это еще раз подтверждает, что очередная порция санкций, как и все предыдущие, будет иметь крайне негативные последствия для еэсовской экономики, бизнеса и рядовых граждан. Понятно, что до общееэсовских выборов евробюрократии невыгодно анонсировать новые трудности, которые неминуемо ждут Европу», — заключил Кирилл Логвинов.