Глава Офиса президента Украины генерал Кирилл Буданов остается одной из самых популярных фигур украинской власти. Украинское издание «Бабель» опросило более двадцати человек — военных, чиновников, политиков, силовиков и друзей Буданова — и опубликовало подробный профайл генерала: от учебы в школе до одной из ключевых персон в мирных переговорах между Россией и Украиной. RTVI собрал основное из публикации.

Кабинет и мемы

Буданов занял в Офисе небольшой кабинет первого помощника президента Сергея Шефира, где пьет исландский чай с мхом — традиция с детства.

Перед входом в приемную он повесил фотогалерею украинских президентов и руководителей администраций. Несмотря на то что Виктор Янукович бежал из страны, а Дмитрий Табачник, Андрей Клюев и Виктор Медведчук были лишены украинского гражданства, их портреты на этой доске есть. Позиция Буданова заключается в том, что люди должны знать настоящую историю места, в котором работают.

В кабинете висит несколько православных икон, стоит менора. Для отдыха — шахматная доска и виниловый проигрыватель. На фото попали пластинки The Beatles, The Prodigy и саундтрек к фильму Transformers 4. В аквариуме стоит игрушечный Пентагон, рядом с ним живет живая лягушка Пётр. Также в глаза бросаются японская катана и советский пистолет-пулемет Шпагина.

На рабочем столе у Буданова лежат пухлый красный блокнот с надписью «Список пидорасов* 2026» и книга Роберта Грина «48 законов власти», посвящённая анализу эффективных действий для поддержания или захвата власти. Они расположены так, чтобы однозначно быть замеченными журналистами.

Буданов рассказал журналистам, что любит мемы. Самые любимые — с Евгением Пригожиным и с лягушкой.

От школы до главы ГУР

Буданов родился в Киеве: отец работал на радиозаводе, мать — сотрудница ЗАГСа. Во время распада СССР он учился в школе, спонсором которой была еврейская община. Иврит Буданов помнит до сих пор и дружит с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом. Буданов увлекался подводной ориентировкой, имел спортивные разряды. Примером для него был дед-моряк.

В 2003 году Буданов поехал в Одессу поступать в единственный на тот момент военный институт, готовивший десантников. После учебы он пошел в ГУР, где после участия в ряде операций (диверсии под Горловкой в 2015-м и высадка в Крыму в 2016-м) дослужился до главы управления и звания генерала.

Во время событий «Русской весны» он был дважды ранен. Первый раз — в начале марта 2015 года, в районе Горловки, когда его ДРГ попала на минное поле. Троих бойцов, включая Буданова, ранило — обломки попали ему в шею и лопатку. После операции в апреле того же года Буданова начали тренировать инструкторы ЦРУ. Это было частью соглашения и, по его словам, благодарностью за то, что ГУР доставляло американцам образцы российского оружия.

В декабре 2016 года во время очередного задания Буданова ранили в третий раз — пуля раздробила локоть правой руки. Реабилитацию он проходил в одном из военных госпиталей США — Walter Reed National Military Medical Center.

Покушения



4 апреля 2019 года в Голосеевском районе на улице Уильямса взорвался автомобиль Буданова Chevrolet Evanda. Машина была пустой. Предполагаемых киллеров из России задержали: они получили семь и восемь лет тюрьмы. Затем один из них — Тимур Дзортов — был обменян. Штаб, координировавший обмен, возглавлял Буданов. Сейчас Дзортов воюет на СВО.

«Предсказал» СВО



Незадолго до начала СВО Буданова едва не уволили. Офис президента раздражало, что он идет против общей линии и утверждает, что Россия начнет спецоперацию. Например, 21 ноября 2021 года в издании Military Times вышла статья, где он подробно рассказал, каким будет наступление армии России и когда.

Информацию, по его словам, он получал от банкира Дениса Киреева, с которым был знаком с 2009 года. Буданов попросил Киреева внедриться в российскую разведку, используя личные связи — банкир, как утверждается, имел контакты с генералами российских спецслужб. Киреев согласился и с того времени регулярно ездил в Харьков, где пересекал границу с Россией, а по возвращении передавал информацию Буданову.

18 февраля 2022 года коллеги из западных спецслужб подтвердили данные Киреева и сообщили Буданову детальный план: высадка на гостомельском аэродроме и атака на Киев. Эта информация помогла украинской стороне подготовиться, однако Гостомель был занят российскими силами.

Мир в марте 2022



Банкир Денис Киреев по просьбе Буданова вошел в украинскую переговорную группу, которая с 28 февраля вела переговоры с российской стороной в Турции. В ГУР рассчитывали, что с его помощью удастся достичь соглашения уже в марте 2022 года, однако его смерть сорвала эти планы. Буданов это подтверждает.

Конфликт с СБУ



Одно из жизненных кредо Буданова — искать друзей, а не врагов. Единственной структурой, с которой у него возник открытый конфликт, стала СБУ. Это произошло в начале марта, когда сотрудники СБУ убили банкира Киреева и выбросили его тело в центре Киева.

Позже, по словам Буданова, ему с Василием Малюком удалось наладить рабочие отношения, а с Александром Покладом, который в январе 2025 года стал первым заместителем председателя СБУ, — нет.

О чем отказались говорить



В 2023 году жену Буданова Марианну пытались отравить, она проходила лечение в США. Детали происшествия не раскрываются.

Глава Офиса



28 ноября Андрей Ермак покинул Офис президента после так называемого «миндичгейта» — дела о коррупции и хищениях средств, выделенных на защиту энергообъектов. Более месяца Офис работал без руководителя. Среди кандидатов рассматривались Павел Палиса, Михаил Фёдоров, Кирилл Буданов, Денис Шмыгаль и Юлия Свириденко.

По данным собеседников «Бабеля», Буданов изначально не хотел переходить в Офис, однако ему якобы предложили выбор: уход из ГУР или переход на новую должность. Сам он называет эту версию конспирологией и говорит, что согласился из-за новых возможностей.

На Буданова также перевели обязанность курировать мирные переговоры с США и Россией. «Поэтому и провал будут за это перекладывать на него», — утверждает один из собеседников издания. При этом отмечается, что у него есть налаженные контакты по линии разведок, что может быть преимуществом в переговорном процессе.

* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ