Скандал вокруг перехваченного разговора немецкого военного руководства продолжает набирать обороты. Союзники Германии по НАТО призвали Берлин усилить меры безопасности в отношении секретной информации. RTVI обсудил с экспертами, стоит ли ожидать дальнейшей эскалации, почему Россия решила обнародовать утечку именно сейчас и при чем тут может быть английская разведка.

4 марта в МИД России вызвали посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа. Согласно заявлению российского дипведомства, от дипломата потребовали разъяснений в связи с обсуждением поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus и «оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России». Такие разговоры «наглядно свидетельствуют о вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украине», заявили на Смоленской площади.

В свою очередь, в посольстве ФРГ в Москве заявили, что беседу запланировали еще до появления утечек. «Это было приглашение к разговору о различных темах двусторонних отношений», — сказал Ламбсдорфф немецким СМИ.

Ранее RTVI взял интервью у посла Германии в России Александра Графа Ламбсдорффа. Немецкий дипломат рассказал, опасаются ли в НАТО войны с Россией, что в Германии думают о перспективах переговоров по Украине и в чем смысл санкций.

«Не хотели подставить Шольца»

Утечка разговора офицеров ВВС ФРГ привела к трениям между ФРГ и ее союзниками по вопросу поставок Украине высокотехнологичного оружия, а еще вызвала недовольство Великобритании и Франции, отмечает Bloomberg.

Так, Лондон и Париж «выразили обеспокоенность» из-за небрежности немецких офицеров, рассказали источники агентства в НАТО. В альянсе обеспокоены, что участники беседы на столь деликатную и конфиденциальную тему использовали коммерческую незашифрованную платформу Webex.

В беседе с RTVI немецкий политолог Александр Рар предположил, что вряд ли военные Германии хотели осознано подставить канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Я не думаю, что разговор [намеренно] проходил за спиной канцлера. Я не думаю, что это была попытка как-то дезавуировать политику Шольца. Скорее, это был обычный разговор вояк, офицеров, задача которых — обсуждать риски и эффективность такого оружия [дальнобойных ракет Taurus]. Конечно, они считали, что разговор навсегда останется в тайне. Но я уверен, что такие разговоры ведут военные и в России, и в США, и в Великобритании», — сказал Рар.

Проблема для Германии состоит именно в том, что этот разговор стал достоянием общественности. Теперь бундестаг должен выяснить, каким образом произошла утечка. Сам канцлер уже признал, что это очень серьезный политический скандал, который может привести к серьезным последствиям.

«Содержание этого разговора невозможно оставить без ответа», — признал эксперт. С одной стороны, ответа ждут от самого Шольца внутри Германии, а с другой — разъяснений требует Москва.

При этом, судя по опубликованным секретным сведениям, сами немецкие военные выступают против того, чтобы поставлять такое оружие Украине, понимая все возможные риски. Но сам вопрос обсуждался слишком легковесно — «как будто это какая-то компьютерная игра без последствий», отметил Рар.

«Если не успокоить ситуацию, то мы действительно будем двигаться в направлении того, чего еще не было в истории человечества. И чего на самом деле никто не хочет», — уверен эксперт.

Повысится ли градус эскалации?

Запись свидетельствует о «разочаровании немецких военных» тем, что Олаф Шольц по-прежнему не хочет направлять Украине ракеты Taurus, пишет Politico. «К несчастью для Украины, обнародование разговора сделало еще более маловероятным получение Киевом ракет, по крайней мере, на данный момент», — полагает издание.

Нет ничего неожиданного в том, что такой разговор проходил между немецкими военными, полагает и научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Обсуждение сценариев вариантов использования тех или иных систем — это обычное дело. Военные на то и военные, чтобы говорить об этом», — уверен Кортунов. Эксперт тоже полагает, что подобные беседы могут вести и военные других стран, но это вовсе не значит, что решение о поставках какого-либо типа вооружений будет непременно принято. Тем более что Шольц снова подтвердил, что продолжит блокировать их поставки Киеву как глава правительства.

Обнародование таких разговоров в публичном пространстве создаст дополнительные сложности внутри коалиции ФРГ, где нет единого мнения по поводу поставок, считает Андрей Кортунов.

«Крымский мост — это очень чувствительный вопрос. То, что разговор стал предметом общественной дискуссии, скорее, затруднит, чем облегчит принятие решения о предоставлении Украине Taurus», — сказал эксперт. Теперь люди, которые относятся к такой идее скептически, активизируют усилия по предотвращению сделки.

«Принять решение о передаче ракет, наверное, будет еще труднее, поскольку на этих конкретных системах сосредоточено внимание общественности», — объяснил научный руководитель РСМД.

К новому обострению между Россией и Западом сам факт утечек вряд ли приведет. Вопрос о дальнейшей эскалации или деэскалации будет определяться положением на поле боя, убежден Кортунов.

«Все вопросы об эскалации возникают из-за динамики конфликта. Люди, которые считают, что Украина уже находится в очень тяжелом положении — на грани стратегического поражения, задаются вопросом: «Что делать?»», — отметил эксперт.

По его мнению, на этот вопрос у Запада может быть два ответа. Либо срочно останавливать конфликт или хотя бы начать договариваться о перемирии и идти на уступки. Либо — если этот вариант сочтут неприемлемым, то могут, наоборот, решить идти по пути эскалации.

«Борьбы вокруг этих сценариев будет обостряться. И то, и другое решение связано со значительными рисками политического характера», — заключил Кортунов.

Публикация записи вряд ли приведет к эскалации конфликта России с НАТО. Об этом в беседе с RTVI сказал и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, Москва не почерпнула для себя новой информации из этих утечек. Критически важными собеседник RTVI их не считает.

«Судя по тому, что они там говорят, это просто доказывает непосредственное присутствие военных из некоторых стран на украинском театре военных действий, участие в операциях», — полагает Кашин.

Почему Москва опубликовала разговор

«Это гибридная дезинформационная атака. Речь идет о попытке разделить, о попытке подорвать наше единство», — заявил по горячим следам министр обороны ФРГ Борис Писториус. И добавил, что страна не должна вестись на «уловки Путина».

Позже Писториус связал утечку с «индивидуальной ошибкой» одного из участников беседы.

Как отмечает Politico, организация утечки напоминает «старомодное шпионское ремесло», хотя речь и не идет о дезинформации, ведь запись разговора признана подлинной. По выражению издания, Германия «протекает, как решето, и ее контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте».

Есть вероятность, что Россия решила опубликовать запись разговора, чтобы об этом узнали немецкие граждане, допускает Андрей Кортунов. «Возможно, идея заключалась в том, что если об этом узнает общественность, то оппозиция предложениям о поставках будет усиливаться, — отметил он. — Конечно, это чувствительный вопрос и для канцлера лично, и для министра обороны, и в какой-то степени для всей германской политической элиты».

В публикации разговора есть «политический прицел», уверен и Рар. «Явно идет давление на Шольца и на немецкую общественность. Германия окажется на грани очень серьезных потрясений, если Берлин решится поставлять Украине определенное вооружение», — сказал RTVI немецкий политолог.

Запад сам «слил» беседу Москве?

Александр Рар также допускает, что Москве помогла западная разведка. Возможно, это была прослушка НАТОвских государств, которые через определенные каналы разведки передали запись кому-то с российской стороны для раскручивания скандала, предположил эксперт.

«Но зачем? Для того, чтобы надавить на Шольца. Чтобы показать его слабость и нерешительность. Чтобы отомстить за то, что он проговорился и выдал секретные данные о том, что англичане на территории Украины уже выступают как наводчики для украинских офицеров, в том числе при нанесении ударов», — объяснил Рар.

Эксперт не исключает, что изначально разговор немцев подслушала английская разведка. «Таким образом они сказали Германии, что не позволят ей выйти из этого кризиса. Страны НАТО все несут единые риски, и негоже Шольцу переводить стрелки на англичан», — объясняет Рар возможную мотивацию предполагаемых организаторов утечек.

Сейчас в Европе недооценивают опасность конфликта на Украине, убежден эксперт. «В Европе считают, что Украина должна выиграть, потому что западное оружие не может быть хуже российского. И, как они считают, Россия рано или поздно должна проиграть, просто нужно выиграть время. Таков посыл западных правящих элит. Но это опасная точка зрения», — считает Рар.

Если США значительно ослабят или прекратят свою помощь Украине, и ЕС решит своими силами компенсировать помощь Вашингтона, то европейцам придется перевести свою экономику на военные рельсы, говорит Рар. Однако пока неясно, как такую перспективу воспримут жители Европы.

«Как реагировать на то, что придется действительно вооружаться вовсю, как даже не вооружались во времена холодной войны? Резкую милитаризацию за несколько месяцев или ближайших лет не осилят европейские экономики», — отметил эксперт. Из-за этого пришлось бы урезать социальные выплаты гражданам.

«Для европейцев сейчас нет «плана Б», и это проблема для них», — заключил немецкий политолог.