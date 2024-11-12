Избирательная кампания в ФРГ, где накануне распалась правящая коалиция, еще не стартовала, а лидер оппозиции Фридрих Мерц (Христианско-демократический союз выдвинул его своим кандидатом в канцлеры) уже выступил с программными заявлениями. В интервью еженедельнику Stern политик, у которого есть шансы сменить социал-демократа Олафа Шольца по итогам досрочных выборов в бундестаг, анонсировал первые шаги во внешней политике — особенно в отношениях с Москвой и Киевом. RTVI напоминает о главных вехах в карьере однопартийца и в то же время антагониста Ангелы Меркель и о его взглядах на внутреннюю и международную повестку.

Фридриху Мерцу — 69. Он на четыре года старше нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца и на девять лет младше избранного президента США Дональда Трампа, с которым Берлину предстоит иметь дело до 2028 года.

Мерц считает Германию «средней державой» (Mittelmacht), которая при этом пребывает в «спящем» состоянии. По словам Мерца, из «спящей средней державы» ей надлежит превратиться в «ведущую среднюю державу», которая отстаивает собственные интересы.

Называет себя «убежденным трансатлантистом», сторонником укрепления НАТО и ЕС, а также связей между Германией и Францией. «Я выступаю за космополитическую Германию, чьи корни лежат в христианской этике и европейском Просвещении и чьи важнейшие политические союзники — демократии Запада. Я с удовольствием снова использую это выражение: демократии Запада», — говорил Мерц.

В прошлом Мерц критиковал Дональда Трампа, но теперь критикует федеральное правительство, сделавшее, по его мнению, «однобокую» ставку на Камалу Харрис. Обещает встретить республиканца «твердым шагом» и заключать с ним «выгодные сделки».

В январе 2022 года Мерц заявлял, что отключение России от SWIFT было бы ошибкой. Но после 24 февраля однозначно встал на сторону Украины, призвав канцлера немедленно начать поставки стране оружия. В мае лично отправился в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «если будет повод и согласие среди европейских и трансатлантических партнеров». Вслед за Трампом упомянул про 24 часа — по замыслу Мерца, за сутки Москва прекращает боевые действия. В противном случае он как канцлер ФРГ отправляет Украине крылатые ракеты Taurus и снимает запрет на удары дальнобойным оружием вглубь России. Накануне недавних выборов в земельные парламенты региональные отделения ХДС попросили Мерца быть «менее резким в вопросе [поддержки] Украины», отмечает Stern. В то же время в одном из интервью упоминал про «поиски мирных путей» разрешения военного конфликта.

Даже однопартийцы Мерца отмечают его взрывной характер и вспыльчивость, которые нередко прорываются наружу. А Олаф Шольц в телеинтервью назвал себя более «холодным» (cool) при решении государственных вопросов по сравнению с горячим Мерцем.

У Фридриха Мерца — большой опыт партийной карьеры (в 17 лет он вступил в молодежный союз ХДС, в 34 года избрался в Европарламент, в 39 стал депутатом бундестага) и в то же время отсутствие такового в делах управления страной — ни на федеральном, ни на земельном уровне он не был в органах исполнительной власти. В 2000 году Мерц стал лидером фракции ХДС/ХСС, но ненадолго — через два года пост забрала себе Ангела Меркель, в адрес которой звучали прямые обвинения в вытеснении конкурента. В итоге в 2009 году он ушел из политики в бизнес, а вернулся в нее лишь в 2021 году, когда христианские демократы ушли в оппозицию, а Меркель — на пенсию. Именно тогда Мерц, наконец, избрался лидером христианских демократов — с третьей попытки.

В то время как Меркель обвиняли в заметном «полевении» правоцентристкой партии, Мерц считался сторонником «исконного консерватизма». Во внутренних делах он выступает за экономический либерализм и отмену временных пособий по безработице (Bürgergeld), за ужесточение миграционной политики, введение контроля на границах и рассмотрение заявок на убежище за пределами ФРГ (ему даже пришлось извиняться за обвинение украинских беженцев в «социальном туризме»), а также за пересмотр отказа от атомной энергетики.

По образованию Мерц — юрист, выпускник Боннского и Марбургского университетов. До того, как заняться политикой, успел поработать адвокатом. Во время паузы 2000-х был корпоративным юристом, входил в советы директоров многих крупных компаний и стал мультимиллионером. Согласно открытым источникам, владеет двумя частными самолетами, которые сам пилотирует.