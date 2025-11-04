Последние 20 лет, с 2005 года, в России каждое 4 ноября отмечается День народного единства. Он отсылает к преодолению Смуты в 1612 году. Однако Россия далеко не единственная страна, где есть похожий праздник — пусть даже с другим наполнением. Где еще народное единство имеет большое значение — в обзоре RTVI.

ФРГ: День германского единства — 3 октября

События, которые легли в основу праздника, произошли 35 лет назад.

После поражения нацистской Германии во Второй мировой войне на ее месте образовались два государства: ГДР и ФРГ. Столица же — Берлин — была разделена стеной, которую построили в 1961 году. Она простояла до 9 ноября 1989-го, после чего рухнула. Это историческое событие стало началом конца разделения Германии.

Дальше события развивались весьма стремительно. В ночь с 22-го на 23 августа 1990 года Народная палата ГДР приняла решение войти в состав ФРГ. Тогда наступил период переговоров и подготовки к воссоединению, который завершился 3 октября.

В Германии это нерабочий день и единственный светский государственный праздник, установленный на федеральном уровне (остальные же праздники регулируются на уровне земель ФРГ).

Грузия: День национального единства — 9 апреля

Власти Тбилиси неслучайно выбрали эту дату в качестве национального праздника. Но в его основу легли трагические события.

Дело в том, что именно 9 апреля 1989 года в центре грузинской столицы проходила многотысячная демонстрация с требованием выхода республики из состава СССР. Ее разогнали военнослужащие внутренних войск МВД и советской армии — при этом применялись саперные лопатки, дубинки, а еще на проспекте Руставели возникла давка. В результате погиб 21 человек и еще сотни граждан отравились неизвестным газом.

Спустя ровно два года, в 1991-м, Верховный Совет Грузии объявил о восстановлении независимости страны.

9 апреля в Грузии — выходной день. В эту дату люди, как правило, собираются рядом со зданием парламента на проспекте Руставели и приносят цветы в память о трагедии. Также в этот день во всех церквях Грузии традиционно проходит панихида. Первые лица государства также возлагают венки к мемориалу памяти жертв разгона демонстрации.

Литва и Латвия: День единства балтов — 22 сентября

Празднование этой даты в двух балтийских странах уходит глубоко в прошлое. День единства балтов как праздник появился лишь в 2000 году — тогда сеймы Литвы и Латвии объявили 22 сентября Днем единства. Но дата связана с событиями XIII века.

Именно 22 сентября 1236 года состоялась битва при Сауле. Тогда жемайты и земгалы, этнические группы, проживавшие на территории современных Литвы и Латвии, выступили против Ордена меченосцев. Последние во время битвы потерпели поражение, которое привело к тому, что им пришлось слиться с более успешным Тевтонским орденом.

Символ праздника — костер. Его разжигали на высоких точках, чтобы предупреждать друг друга о приближении врага.

Бурунди: День единства — 5 февраля

Бурунди — это небольшая африканская страна, но здесь происходили события, которые оставили большой след в сознании жителей.

Праздник был учрежден в 1992 году как попытка примирить враждующие народы — тутси и хуту.

Тутси составляли большинство населения страны, но у хуту в руках была власть, которая поддерживалась в том числе со стороны Бельгии, чьей колонией в то время была страна.

После обретения независимости в 1962 году ситуация не изменилась, а постепенно только ухудшалась. Конфликт между этническими группами достиг такого накала, что в 1993 году началась гражданская война, продлившаяся 12 лет. В то время праздник уже год как был учрежден. И хотя о нем спорят, он отмечается в республике по сей день.