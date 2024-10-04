10 октября на полках британских книжных появятся мемуары экс-премьера Бориса Джонсона с многообещающим названием «Отвязный» (или «Сорвавшийся с цепи»). Пока же таблоид The Daily Mail и другие СМИ публикуют фрагменты воспоминаний одного из самых эксцентричных политиков-тори, которая будет продаваться за 30 фунтов. Впрочем, рецензент The Guardian настроен весьма критически в отношении 772-страничной книги, которая, по его мнению, грешит избыточностью в виде «каскадов слов» и «пародией на красноречие».

О первой встрече с Елизаветой II и ее супругом в имении Балморал:

Мне пришлось ущипнуть себя, когда 93-летняя монархиня везла нас на максимальной скорости в своем Range Rover, который подпрыгивал на грунтовой дороге, а луна освещала пустыри.

Мы зашли в хижину, которая когда-то была излюбленным местом королевы Виктории, и было так странно наблюдать, как королева суетится, готовит свой фирменный винегрет и раскладывает все необходимое для пикника по пластиковым контейнерам. Герцог Эдинбургский разжег свой огромный стальной мангал, который он спроектировал и сделал сам, а после ужина мы некоторое время говорили у огня о демографической катастрофе и об утратах в мире природы.

Наконец, нас позвали наружу, где явилась процессия волынщиков, освещенная факелами. Я никогда не забуду искры факелов, взлетающие в ночное небо, и Ее Величество, пристально наблюдающую за своим волынщиком, сияющую и отбивающую такт ногой.

О кругозоре Елизаветы II

У нее были глубокие личные знания не только истории, но и творцов истории. За 70 лет своего правления она встречалась со всеми людьми, которые действительно создали современный мир: от Шарля де Голля до Эммануэля Макрона, от Гарри Трумэна до Джо Байдена, от Мао до Си Цзиньпина (чьи головорезы из службы безопасности, к ее большому негодованию, однажды попытались проникнуть в королевскую карету).

Если я забывал название битвы Георга II или покойного премьер-министра Замбии, она тут же выкрикивала «Деттинген» или «Кеннет Каунда» (первый премьер-министр Северной Родезии и первый президент Замбии. — Прим.RTVI), словно победитель викторины в пабе.

Это она мне рассказала, что у очень дорогого истребителя F-35 Королевских ВВС прорвало прокладку, и он упал с авианосца в воду, потому что кто-то оставил пластиковый поднос над воздухозаборником.

О суевериях и советах от королевы

Другой совет касался сорок, после того как я признался, что испытываю невроз при виде сорок-одиночек, поскольку они приносят неудачу.

«Если вы увидите сороку, просто скажите: «Доброе утро, мистер Сорока, сегодня понедельник, 12 марта, — или какая там дата». Это все уладит».

Вот совет от абсолютного лидера — на случай, если кому-то еще понадобится поддержка в вопросе о том, как привлечь удачу.

О разговоре с Елизаветой II об Украине, России и Индии

В день моей официальной отставки мы говорили, среди прочего, об Украине. Я упомянул о наших трудностях в убеждении наших индийских друзей занять более жесткую позицию в отношении русских. Она вспомнила слова бывшего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, сказанные ей в 1950-х годах. «Он сказал мне, что Индия всегда будет на стороне России, и что некоторые вещи никогда не изменятся. Они просто есть».

Я привожу это как иллюстрацию ее удивительной способности успокаивать и контекстуализировать.

Через два дня ее не стало.

Об Эммануэле и Брижит Макрон

Однажды, обсуждая с ней [Елизаветой II] встречу G7, я рассказал, как поднял в беседе с президентом Франции Макроном вопрос о споре Великобритании с Европейской комиссией, которая блокирует перемещение повседневных товаров, таких как бекон и сосиски, с острова Британия в Северную Ирландию.

Он нахмурился в недоумении: «Но Северная Ирландия — это другая страна».

Вся суть Северной Ирландии в том, что это НЕ другая страна; это часть Соединенного королевства, сказал я.

Королева, которая встретилась со всеми лидерами G7 и их женами на великолепном ужине, отметила, что между господином и госпожой Макрон существует интересная разница в возрасте.

«Да, — сказал я, — он женился на своей учительнице».

«Ну, — сказала королева, — она не научила его многому из истории».

О Дональде Трампе:

Он похож на дирижабль оранжевого цвета, который в изобилии поддерживается в воздухе неиссякаемым пламенем его собственного эго.

О Грете Тунберг:

Юная Жанна д’Арк с бледным лицом.

Что еще делал Джонсон: