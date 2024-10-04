10 октября на полках британских книжных появятся мемуары экс-премьера Бориса Джонсона с многообещающим названием «Отвязный» (или «Сорвавшийся с цепи»). Пока же таблоид The Daily Mail и другие СМИ публикуют фрагменты воспоминаний одного из самых эксцентричных политиков-тори, которая будет продаваться за 30 фунтов. Впрочем, рецензент The Guardian настроен весьма критически в отношении 772-страничной книги, которая, по его мнению, грешит избыточностью в виде «каскадов слов» и «пародией на красноречие».
О первой встрече с Елизаветой II и ее супругом в имении Балморал:
Мне пришлось ущипнуть себя, когда 93-летняя монархиня везла нас на максимальной скорости в своем Range Rover, который подпрыгивал на грунтовой дороге, а луна освещала пустыри.
Мы зашли в хижину, которая когда-то была излюбленным местом королевы Виктории, и было так странно наблюдать, как королева суетится, готовит свой фирменный винегрет и раскладывает все необходимое для пикника по пластиковым контейнерам. Герцог Эдинбургский разжег свой огромный стальной мангал, который он спроектировал и сделал сам, а после ужина мы некоторое время говорили у огня о демографической катастрофе и об утратах в мире природы.
Наконец, нас позвали наружу, где явилась процессия волынщиков, освещенная факелами. Я никогда не забуду искры факелов, взлетающие в ночное небо, и Ее Величество, пристально наблюдающую за своим волынщиком, сияющую и отбивающую такт ногой.
О кругозоре Елизаветы II
У нее были глубокие личные знания не только истории, но и творцов истории. За 70 лет своего правления она встречалась со всеми людьми, которые действительно создали современный мир: от Шарля де Голля до Эммануэля Макрона, от Гарри Трумэна до Джо Байдена, от Мао до Си Цзиньпина (чьи головорезы из службы безопасности, к ее большому негодованию, однажды попытались проникнуть в королевскую карету).
Если я забывал название битвы Георга II или покойного премьер-министра Замбии, она тут же выкрикивала «Деттинген» или «Кеннет Каунда» (первый премьер-министр Северной Родезии и первый президент Замбии. — Прим.RTVI), словно победитель викторины в пабе.
Это она мне рассказала, что у очень дорогого истребителя F-35 Королевских ВВС прорвало прокладку, и он упал с авианосца в воду, потому что кто-то оставил пластиковый поднос над воздухозаборником.
О суевериях и советах от королевы
Другой совет касался сорок, после того как я признался, что испытываю невроз при виде сорок-одиночек, поскольку они приносят неудачу.
«Если вы увидите сороку, просто скажите: «Доброе утро, мистер Сорока, сегодня понедельник, 12 марта, — или какая там дата». Это все уладит».
Вот совет от абсолютного лидера — на случай, если кому-то еще понадобится поддержка в вопросе о том, как привлечь удачу.
О разговоре с Елизаветой II об Украине, России и Индии
В день моей официальной отставки мы говорили, среди прочего, об Украине. Я упомянул о наших трудностях в убеждении наших индийских друзей занять более жесткую позицию в отношении русских. Она вспомнила слова бывшего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, сказанные ей в 1950-х годах. «Он сказал мне, что Индия всегда будет на стороне России, и что некоторые вещи никогда не изменятся. Они просто есть».
Я привожу это как иллюстрацию ее удивительной способности успокаивать и контекстуализировать.
Через два дня ее не стало.
Об Эммануэле и Брижит Макрон
Однажды, обсуждая с ней [Елизаветой II] встречу G7, я рассказал, как поднял в беседе с президентом Франции Макроном вопрос о споре Великобритании с Европейской комиссией, которая блокирует перемещение повседневных товаров, таких как бекон и сосиски, с острова Британия в Северную Ирландию.
Он нахмурился в недоумении: «Но Северная Ирландия — это другая страна».
Вся суть Северной Ирландии в том, что это НЕ другая страна; это часть Соединенного королевства, сказал я.
Королева, которая встретилась со всеми лидерами G7 и их женами на великолепном ужине, отметила, что между господином и госпожой Макрон существует интересная разница в возрасте.
«Да, — сказал я, — он женился на своей учительнице».
«Ну, — сказала королева, — она не научила его многому из истории».
О Дональде Трампе:
Он похож на дирижабль оранжевого цвета, который в изобилии поддерживается в воздухе неиссякаемым пламенем его собственного эго.
О Грете Тунберг:
Юная Жанна д’Арк с бледным лицом.
Что еще делал Джонсон:
- обдумывал рейд в Нидерланды, чтобы доставить в Великобританию миллионы доз вакцины AstraZeneca
- чуть не утонул во время отпуска в Шотландии летом 2020 года, потому что был полон решимости отсидеться в море на надувном каяке, чтобы спастись от высокогорной мошкары
- сравнивал себя с Юлием Цезарем и Периклом
- пародировал акцент французского президента Макрона
- намекал, что премьер Израиля Беньямин Нетантьяху лично установил подслушивающее устройство в приватном туалете главы Форин Офис, когда Джонсон был министром иностранных дел королевства в 2017 году.