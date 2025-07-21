Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в размере 100% против стран, которые покупают российскую нефть. Об этом рассказал сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, объяснив, что это произойдет, если не будет консенсуса по урегулированию военного конфликта на Украине. Подробнее о том, какие еще санкции может ввести Вашингтон, если Москва и Киев не договорятся, — в материале RTVI.

Тарифы против России и не только

После того как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он стал регулярно угрожать различным странам введением высоких пошлин. Настала очередь и России — 14 июня американский президент выдвинул ультиматум: процесс по мирному урегулированию на Украине должен начаться в течение 50 дней, в противном случае Соединенные Штаты обложат товары из России тарифами в 100%.

20 июля сенатор Линдси Грэм, который активно выступает за новые санкции в отношении Москвы, рассказал, что именно может сделать глава Белого дома.

«Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия — эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процентные тарифы против всех этих стран», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Китай, Индия и Россия — три из четырех «стран-основательниц» БРИКС. Сейчас в организацию входят 10 стран, которые также попали в поле зрения Трампа — в начале июля, как раз во время саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, он заявил, что обложит дополнительными пошлинами государства, которые поддерживают организацию.

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — заверил американский лидер.

Впрочем, еще в январе Трамп говорил, что товары из стран БРИКС ждут тарифы в размере 100%, если эти государства не откажутся от попыток заменить доллар.

Новые санкции в режиме ожидания

В начале апреля в Конгресс США был внесен законопроект по новым санкциям против России. Его авторами стали Грэм и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь. По словам республиканца, в Сенате США законопроект поддержали 85 человек.

В частности, Грэм и Блюменталь предложили:

Ввести санкции против лиц, связанных с российским правительством или поддерживающих его. В список, в частности, вошли, президент Владимир Путин , премьер-министр Михаил Мишустин , министр обороны Андрей Белоусов и его заместители, командующие различными родами войск Вооруженных сил России, глава МИД Сергей Лавров , директор СВР Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников .

, премьер-министр , министр обороны и его заместители, командующие различными родами войск Вооруженных сил России, глава МИД , директор СВР и директор ФСБ . Кроме того, санкции коснутся любых иностранных лиц, которые «сознательно продают или поставляют предметы, оборудование, товары, услуги, технологии или материалы военного назначения» ВС России, а также олигархов и тех, кто «осуществлял или осуществляет» деятельность в энергетическом, сырьевом, банковском, промышленном и других секторах экономики России.

В отношении них предлагается замораживать имущество и блокировать возможность получения визы.

Ввести санкции против российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Центробанка России. В их отношении предлагается ввести ограничения на корреспондентские и производственные счета.

Запретить переводы денежных средств с участием России.

Запретить листинг и торговлю акциями российских компаний на фондовых биржах США

Запретить инвестирование в пользу правительства России.

Запретить экспорт энергоресурсов в Россию и инвестиции в российский энергетический сектор.

Запретить импорт урана из России и ввести санкции в отношении его поставщиков.

Повысить пошлины на товары и услуги из России. Согласно законопроекту, президент США должен увеличить пошлины до 500% на все, включая нефть, природный газ, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию.

Повысить пошлины до 500% для стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты и уран.

Несмотря на то, что Линдси Грэм активно продвигает свой законопроект в СМИ, его рассмотрение в Сенате пока отложено.