Президент США Дональд Трамп не хочет безвозмездно поставлять оружие Украине, вместо этого он предложил схему, по которой американского вооружение через НАТО будут оплачивать страны Европы. Генсек альянса Марк Рютте назвал такой план логичным и даже представил список европейских государств, которые могли бы в нем поучаствовать. Вот только далеко не все в Старом свете готовы платить за это из своего кармана. Подробнее о том, кто выступил против, а кто согласился, — в материале RTVI.

О чем договорились Трамп и Рютте

В начале недели американский лидер Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а основной темой, как и ожидалось, стала дальнейшая военная помощь Украине. Вопрос поставок американского оружия Киеву в последний месяц оказался в подвешенном состоянии, так как Пентагон ненадолго приостановил отправку вооружений. Впоследствии оказалось, что министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет сделал это без ведома Белого дома.

Тем не менее во время встречи с Рютте президент США объявил, что Вашингтон будет и дальше вооружать Украину, в частности, зенитно-ракетными комплексами Patriot. Однако с одним, но большим «но»: оплачивать все это будут европейские страны НАТО.

По словам Трампа, США не будут получать «никаких платежей».

«Мы не покупаем его, но мы будем его производить, а они будут за него платить», — объяснил глава Белого дома.

Генсек Североатлантического альянса назвал такой подход «абсолютно логичным» и даже назвал несколько стран, которые готовы подключиться к этому плану. В частности, среди таких государств он упомянул Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду.

Как рассказали агентству Reuters источники в посольствах двух стран из списка, дипломаты не знали заранее об этой схеме и получали информацию в режиме реального времени.

Кто отказался участвовать в плане Трампа

Далеко не все страны, особенно в Европе, с воодушевлением отнеслись к схеме Дональда Трампа. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель приветствует готовность американского президента поставлять оружие Украине, но ЕС хотел бы, чтобы Вашингтон тоже участвовал в финансовом аспекте.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа об отправке большего количества оружия на Украину, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя. Америка и Европа работают вместе, и, если мы будем работать вместе, мы сможем оказать давление на [президента России Владимира] Путина», — сказала Каллас во время пресс-конференции 15 июля.

Некоторые европейские страны НАТО уже начали заявлять, что не присоединятся к плану закупок американского оружия. Так, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Прага не будет участвовать в схеме Трампа и сосредоточится на других способах поддержки Украины.

«Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах поддержки Украины, таких как чешская инициатива по боеприпасам. Поэтому на данном этапе мы не рассматриваем участие в этой программе», — заявил он.

Эта инициатива подразумевает отправку Киеву около 800 тыс. снарядов, закупленных у стран Глобального Юга.

Источники La Stampa рассказали, что от плана президента США и генсека НАТО открестилась и Италия. По словам собеседников издания, у Рима банально нет на это бюджетных средств. Единственная запланированная закупка у США — партия самолетов F-35.

Еще одной страной в списке оказалась Франция. Politico со ссылкой на французских чиновников пишет, что Париж стремится создать собственную оборонно-промышленную базу в Европе. Еще одна причина — госдолг и дефицит бюджета, который Париж пытается сократить.

«Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены на Украину. Ничего туда направлено не будет», — сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, подтвердив, что Будапешт также отказывается от инициативы.

Украинские СМИ также пишут, что от плана главы Белого дома отказалась и Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо еще в апреле говорил, что страна не будет участвовать в проектах, цель которых — закупка вооружений для Украины.

Кто согласился закупать оружие у США

Как пишет Reuters, поставки оружия будет координировать Североатлантический альянс через миссию НАТО в Германии, которая и отвечает за военную помощь Киева со стороны западных государств.

«Несколько европейских стран уже пообещали поддержать эту инициативу, включая ФРГ, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию», — рассказал агентству представитель альянса, добавив при этом, что детали плана пока еще обсуждаются.

Президент Финляндии Александр Стубб публично поддержал идею Дональда Трампа.

«Я приветствую решение президента Дональда Трампа предоставить Украине больше оружия. <…> Работа с союзниками продолжается в целях достижения прочного и справедливого мира», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Глава шведского кабмина Ульф Кристерссон тоже приветствовал слова американского лидера, отметив, что это позволит поставлять Киеву более современное вооружение.

«Будучи одним из крупнейших доноров Украины, Швеция вместе с нашими союзниками по НАТО продолжит содействовать оперативным и существенным поставкам в Украину», — добавил премьер Швеции в Х.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что план Трампа — это «быстрая и практичная модель помощи». Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин «готов приобрести дополнительные системы Patriot у США для поставки их на Украину», а министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал, что соглашение между США и НАТО сделает поддержку Украины более «целенаправленной» и «устойчивой».

Помимо них, инициативу Трампа поддержали в Литве, Латвии и Эстонии, пишут украинские СМИ. Однако заявлений, что эти страны точно присоединятся к схеме США — НАТО, пока не было.