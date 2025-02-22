Фридрих Мерц? Олаф Шольц? Доминик Харапат! Партия немецких сатириков Die Partei, которая реально существует, участвует в выборах и на полном серьезе имеет двух депутатов в Европарламенте, выдвинула своего кандидата в канцлеры. «Он тот канцлер, который Германии не нужен. Но тот, которого она заслуживает», — провозглашает Die Partei.

«Огородить стеной Швейцарию (швейцарцы этого заслуживают)», «ввести обязательную гендерную принадлежность для всех, рожденных после 2020 года (для остальных предусмотрен переходный период до 2090-го)», «добиться окончательного разделения Германии, поскольку две Германии лучше, чем одна» — чего только не предлагала «Партия» за двадцать лет.

На эти парламентские выборы она идет с обновленной программой от «канцлера Харапата». Вот выдержки из нее:

Экономика

«Мы будем продвигать далеко идущие законодательные изменения, которые <…> положат конец тому, что широкие слои населения подвергаются дискриминации на рынке труда по возрастному признаку. Желающим работать будет разрешено работать! «Детский труд» — это неприятный и устаревший термин из прошлого тысячелетия, который лишает нас важнейшего ресурса для бесконечного процветания. Давайте с этим покончим, и все будет хорошо!»

Искусственный интеллект

«ИИ высвободит очень много ценных сил во всех сферах социальной и экономической жизни. Личности, которые раньше прозябали в небольших офисах с бессмысленными рабочими местами, будут счастливы, что, наконец, смогут внести продуктивный вклад в общество. Людям не нужна карьера, им нужна надежда. Надежда, которую нельзя взвесить деньгами. Надежда, которую мы наконец-то сможем снова обрести вместе, со мной в качестве вашего канцлера. Мы разберемся с этим!»

Энергия

«Энергии никогда не бывает достаточно — будь то атомная энергия, энергия ветра, воды или энергия, поступающая из страны-изгоев. Канцлер Харапат обеспечит быструю и фундаментальную перестройку энергетического рынка и позволит ценам растаять, как полярные ледяные шапки. Энергия станет настолько дешевой, что в будущем за ее отключение вообще придется платить. Всего у нас будет хоть отбавляй!»

Внутренняя безопасность

«Одно из самых угрожающих течений исходит от так называемых «социальных сетей». Все это становится особенно опасным из-за государственного влияния несправедливых режимов, таких как Китай (TikTok) и США (Twitter). Чтобы не зависеть от конкуренции мнений, канцлер Харапат приобретет Meta Group* и преобразует ее в учреждение публичного права. Отныне на мнение молодого поколения будут влиять модифицированные фотографии котиков в Instagram*, а брюзжание старших поколений в Facebook* направится в нужное русло. Обмен идеями можно записывать и контролировать через WhatsApp. Это объединит нас как народ!»

Движение

«Давайте посмотрим правде в глаза: общественный транспорт в Германии полностью разрушен, неэффективен и неэкономичен. Бесполезно тратить все больше и больше денег на проблему, с которой невозможно справиться в обозримом будущем. Канцлер Харапат идет вперед со смелым новаторским духом и положит конец общественному транспорту в Германии. Поезд, которого не существует, не может застрять или опоздать. Это быстрее приведет нас к цели!»

Здравоохранение

«В 2002 году налог на табак был повышен для финансирования борьбы с глобальным терроризмом. Таким образом, некурящий человек становится пассивным сторонником бесчеловечных режимов и религиозных фанатиков, которые хотят уничтожить Запад и его хороший образ жизни. И все же партии — сторонники всевозможных запретов — стремятся перевоспитать нас в несвободных и несчастных добропорядочных бюргеров в соответствии со своим скучным мировоззрением. Сколько жертв мы еще готовы принести? Сколько еще репрессий готовы терпеть? Ковбой Мальборо погиб за нас и нашу свободу, и мы не позволим ее у нас отнять! Сохраняйте спокойствие и расслабьтесь с сигаретой**, мы воплотим это в жизнь!»

Бедность

«С нашим приходом к власти бедность станет уголовно наказуемым преступлением. Используя самые современные технологии мониторинга, мы проверим, у кого какие активы и какая кредитоспособность. Счета, земельные кадастры, финансовые декларации помогут выявить неплатежеспособных лиц и мотивировать их снова участвовать в экономике».

«Любая партия, претендующая на власть, нуждается в нем — кандидате в канцлеры. Доминик Харапат, кандидат в канцлеры и любитель пива**, был предназначен для этой работы с детства», — говорят сатирики, которые троллят все политические силы, доводя обычный популизм до логического абсурда.

«Голосуйте за «Партию» — она очень хороша», — добавляют они. И честно предупреждают: «Другие еще хуже».

*Деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России

** Курение и алкоголь вредят вашему здоровью