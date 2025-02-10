В частично признанной Республике Косово прошли парламентские выборы. По предварительным результатам, победила правящая партия «Самоопределение» премьер-министра Альбина Курти. Однако в этот раз она не смогла набрать большинство, так что теперь «Самоопределению» нужно формировать коалицию. Подробнее об этом, а также о том, какие отношения у Косово с Западом, — в материале RTVI.

Без большинства

Парламентские выборы в Косово, которые состоялись 9 февраля, стали, можно сказать, историческими. Дело в том, что впервые с 2008 года — тогда Республика объявила о своей независимости от Сербии — косовский парламент завершил свой четырехлетний мандат. То есть это первые за 17 лет не досрочные выборы.

После подсчета более 88% бюллетеней лидирует правящая лево-популистская партия «Самоопределение» во главе с премьером Альбином Курти с 41,13%. На втором месте оказалась правая Демократическая партия Косово (ДПК) — 22,04%. Ее основатель и по совместительству бывший президент частично признанной республики Хашим Тачи с 2020-го содержится под стражей в Гааге по обвинению в военных преступлениях.

Тройку лидеров замыкает правоцентристская Демократическая лига Косово (ДЛК) — 17,67%, а четвертое место получила лево-националистическая коалиция AAK-Nisma, у нее 7,64%.

В однопалатном парламенте Косово 120 мест, при этом 20 кресел зарезервированы для национальных меньшинств.

«В целом сербы считают выборы в Косово ложными. Так называемым «нацменьшинствам» выделено в парламенте 20 мест: 10 для сербов, остальные для других «малых национальностей». Понятное дело, что практически все остальные — это этнические албанцы», — рассказал RTVI журналист из Белграда Михаил Карпов.

Будет ли коалиция?

Нынешний расклад говорит о том, что «Самоопределению» придется договариваться с другими политическими силами, чтобы сформировать правительство. Во время своей предвыборной кампании Курти исключал переговоры о коалиции, заявив, что не пойдет в правительство, если не наберет большинство, напоминает The Guardian.

Однако вечером 9 февраля премьер-министр заявил о победе, поблагодарив партнеров по коалиции — партию «Альтернатива» и «Список Гуджо».

«Мы первые, это подтверждение нашего хорошего и процветающего демократического и прогрессивного управления. Спасибо всем большое. Наша победившая коалиция сформирует новое правительство», — заявил Альбин Курти.

Тогда же глава косовского правительства раскритиковал оппозицию, назвав их «зверьми».

«Они заявили, что государственный бюджет станет больше валового внутреннего продукта. Какие звери! <…> Никогда не было более великой борьбы, чем против их власти. С олигархами, которые раздают деньги без отчета, и с оппозицией, которая заключает сделки даже с дьяволом против нашего правительства. Даже если они снова проиграли, они останутся оппозицией, потому что не желают добра ни государству, ни народу», — добавил премьер-министр.

На Западе недовольны

Альбин Курти пришел к власти в 2021 году, когда его партия набрала 50,3% голосов. С тех пор глава косовского правительства «оказывал давление на этническую сербскую общину» на севере Косово, чтобы те признали власть Приштины, пишет Politico. В частности, он закрыл сербские банки и параллельные институты управления в сербском анклаве, заставил сербов ставить косовские номера на автомобили вместо тех, что были выданы еще Белградом, а также запретил сербские динары.

Кроме того, в мае 2024 года Курти отказался соблюдать соглашение 2013 года, которое разрешило бы сербским муниципалитетам в Косово создавать автономные образовательные, медицинские и экономические ассоциации. Создание сербских муниципалитетов было требованием нескольких стран в обмен на то, чтобы вопрос о членстве Косово в Совете Европы оказался в повестке майского саммита министров.

При этом ранее, в августе 2023-го на границе между Косово и Сербией (в Белграде считают ее административной) произошли столкновения между местными сербами и косовским спецназом. Он разогнал демонстрантов, окруживших здания администраций в трех муниципалитетах — Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке. Протестующие не хотели допускать на рабочие места мэров-албанцев, избранных при мизерной явке в 3,5%. Дело в том, что эти выборы проигнорировали сами сербы, то есть практически все жители севера Косово. Во время беспорядков в Звечане были раненые, в том числе представители контингента НАТО — миссии KFOR, которые пытались успокоить ситуацию. В результате косовская администрация и сербы обвинили друг друга в «захвате» органов власти.

Политика Курти и эскалация на севере Косово привели к тому, что в 2023 году Евросоюз частично приостановил выделение финансовой помощи Косово. Также остается под большим вопросом и членство республики в ЕС, так как пять стран Союза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия — до сих пор не признали независимость региона.

Не лучше обстоят дела и с США. Дело в том, что с 1999 года Агентство США по международному развитию (USAID) направило Косово более $1 млрд. Однако в конце января новая администрация Соединенных Штатов на 90 дней приостановила практически все программы иностранной помощи, которыми занималась USAID.

7 февраля новый президент США Дональд Трамп и вовсе призвал закрыть агентство, так как коррупция достигла «невиданных ранее масштабов».

Также критике со стороны американских политиков подвергся и сам премьер-министр Косово.

«Правительство Курти не заслуживало доверия ни во время первого срока Трампа, ни во время срока Байдена. И республиканцы, и демократы постоянно критиковали Курти за односторонние действия, которые дестабилизируют регион. То же самое делали ЕС и НАТО. Международное сообщество едино против Курти», — написал в соцсети Х Ричард Гренелл, спецпосланник по мирным переговорам между Косово и Сербией с 2019-го по 2021 год, при первой администрации Трампа.

Обуза и проблема?

О недовольстве Брюсселя политикой Курти говорит и журналист из Белграда Михаил Карпов. По его мнению, в последние годы премьер-министр республики «начал уничтожение всего, что связано с Сербией» на севере Косово, где проживают этнические сербы, не признающие власть Приштины.

«Косово — не просто непризнанная республика, она полностью зависима от международных программ помощи. В последнее время ЕС урезал финансирование косовских властей, поставив условия по деэскалации ситуации на севере, а Гренелл назвал бредом заявление Курти о том, что «отношения США и Косово как никогда крепки», и отметил, что они находятся буквально на самой низкой точке, напомнив, что и предыдущая администрация в лице госсекретаря Энтони Блинкена была недовольна действиями Приштины», — подчеркнул он в беседе с RTVI.

Для Евросоюза Косово — нерешаемая проблема, поскольку «никакая сербская власть в здравом уме не признает независимость Косово», считает журналист.