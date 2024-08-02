В пятницу 2 августа в Дохе похоронят главу политбюро ХАМАС, экс-премьера Палестинской автономии Исмаила Ханию. Накануне с ним простились в Тегеране — палестинец был убит там во время поездки на инаугурацию нового президента Ирана. Сначала сообщалось, что по дому, где Хания остановился на ночевку, была выпущена ракета прямой наводкой. Теперь обсуждают версию о заложенной бомбе. RTVI собрал факты о самом медийном хамасовце, которого на Ближнем Востоке теперь называют «шахидом».

Точный возраст Исмаила Хании не известен. Одни СМИ дают ему 61 год, другие — 62. Предположительно Хания родился в 1963 году в Газе — лагере палестинских беженцев Аль-Шати. Его семья после 1948 года покинула деревню близ Аскалана — ныне еврейского Ашкелона.

Хания мог бы заниматься филологией — он получил степень по арабской литературе в Исламском университете Газы. Там он присоединился к студенческому движению, которое затем влилось в ряды ХАМАС. Несколько раз власти Израиля заключали его в тюрьму и высылали за пределы Газы.

Исмаил Хания пережил несколько попыток покушений. В 2003 году он был легко ранен вместе со своим покровителем — основателем ХАМАС шейхом Ахмедом Ясином (Ясина израильские силовики убили в 2004-м ударом с боевого вертолета).

По словам самого Хании, в вооруженной борьбе с Израилем он потерял около 60 своих родственников. 10 апреля 2024 года погибли трое сыновей Хании и четверо внуков (три девочки и один мальчик), когда израильская авиация нанесла удар по автомобилю, в котором они находились. «Весь наш народ и все семьи в Газе заплатили высокую цену крови, и я один из них», — цитировали Ханию арабские СМИ. Сообщается, что всего у него 13 детей. Он женился на своей двоюродной сестре Амаль Хании, когда той было около шестнадцати лет.

Как утверждали СМИ, три сестры Исмаила Хании жили в Израиле — в бедуинской деревне, имели израильское гражданство, а две из них как вдовы даже получали пособия от израильских властей. Соседи называли их «щедрыми и милыми». Одна из племянниц, предположительно, рожала в израильской клинике в Беэр-Шеве.

Хания был одним из самых медийных и популярных палестинцев. «Он знал, как завести толпу сияющей улыбкой», — признает Reuters.

Исмаила Ханию называли одним из самых богатых палестинцев в мире с личным состоянием около $4 млрд.

Въезд в Газу Исмаилу Хании был заказан по соображениям безопасности — он жил в эмиграции в Катаре.

В 2018 году США при президенте Дональде Трампе объявили Исмаила Ханию террористом. Все его финансовые активы в Штатах были заморожены, а на поездки наложены ограничения (что не мешало палестинцу перемещаться между Катаром, Турцией, Ливаном, Египтом и Ираном и считаться «дипломатом от ХАМАС»). В мае Международный уголовный суд запросил ордер на арест Хании — он был обвинен в причастности к планированию теракта 7 октября 2023 года.

Российские официальные лица поддерживали контакты с Исмаилом Ханией. В сентябре 2022 года глава политбюро ХАМАС приезжал в Москву, где его принял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Хания тогда заявил, что ХАМАС разделяет «многие позиции российской внешней политики».