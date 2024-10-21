Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пережил Фетуллаха Гюлена, которого считал своим главным врагом. Бывший имам и проповедник, создавший обширную сеть влияния и последователей в самой Турецкой республике и далеко за ее пределами, считался одним из ведущих интеллектуалов, чья фигура была окружена ореолом таинственности. Факты из жизни Гюлена, умершего в «добровольном изгнании» в США (штат Пенсильвания) на 84-м году жизни, — в материале RTVI.

Гюлен родился в 1941 году в деревне на востоке Турции неподалеку от Эрзрума. Русскоязычному читателю этот город на Армянском нагорье знаком, в первую очередь, по пушкинскому путевому очерку «Путешествие в Арзрум» — во время той поездки в 1929 году поэт встретил арбу с телом убитого персами Грибоедова.

Будущий проповедник родился в семье имама, с детства изучал Коран (от отца выучил арабский) и сам половину жизни был простым имамом. Свою первую проповедь он произнес в 14 лет. Гюлен исповедовал разновидность суфизма — мистического течения в исламе, сосредоточенного на духовных практиках и внутреннем совершенствовании человека.

На рубеже 1960-1970 годов Гюлен с помощью состоятельных единомышленников основал в провинции Измир сеть студенческих общежитий, прозванных «домами света», — в них турецкая молодежь могла найти пристанище в быстро урбанизирующейся Турции. Со своими проповедями Гюлен приходил в чайные. Так постепенно оформилось его движение «Хизмет» (дословно: «Служение») — оно провозглашало «гражданский ислам», совместимый с современностью и научным прогрессом, а также идеи пацифизма. Ядром движения стали интеллигенция и средний класс — преподаватели, журналисты, юристы, бизнесмены. Главные ресурсы гюленистов — частные школы, госпитали и благотворительные организации в более чем сотне стран, а также СМИ. Точное число последователей «Хизмета» не известно — их может быть от одного до восьми миллионов.

Гюлен эмигрировал в США в 1999 году — еще задолго до конфликта с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Изначально они вообще выступали союзниками — когда в 2003-м Эрдоган стал премьером, Гюлен поддерживал его стремление строить светскую Турцию по заветам основателя республики Кемаля Ататюрка. Но впоследствии проповедник обвинил турецкого главу в попытке установить диктатуру.

Гюлен отрицал причастность к попытке госпереворота в 2016 году. «Если бы было хоть что-нибудь, кому я высказал это устно, хоть один телефонный разговор, я бы сам пришел с повинной и сказал: «Позвольте им казнить меня»», — уверял он в интервью CNN. Между тем власти Турции объявили о раскрытии террористического подполья и «параллельного государства» среди гюленистов. Чиновники США при администрации Обамы отклонили запрос Анкары на экстрадицию Гюлена, что осложнило отношения между союзниками по НАТО.

Люди, утверждавшие, что были вхожи в ближний круг Гюлена, рассказывали о своего рода культа личности вокруг его фигуры. В статье в журнале The New Yorker за 2016 год говорилось, что последователи проповедника «дрались за то, чтобы съесть остатки его еды, для них было большой честью пить воду из его ботинка». По словам бывшего члена движения, многие гюленисты «пришли к убеждению, что Гюлен — Мессия».

Фетуллах Гюлен никогда не был женат, список его наследников пока не известен. Он не хотел, чтобы место его захоронения превратилось в объект паломничества. «Я хочу, чтобы моя могила оставалась неизвестной, — говорил Гюлен в интервью New Yorker. — Я хочу умереть в одиночестве, чтобы никто не узнал о моей смерти и не читал заупокойных молитв обо мне. Я хочу, чтобы никто не помнил обо мне»».