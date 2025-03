Философ Александр Дугин дал пресс-конференцию в роскошном президентском зале РИА Новостей, на которой представил свою новую книгу «Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав». Встреча с автором вызвала огромный интерес у журналистов, в основном иностранных, зал был полон. За презентацией и поступью консерватизма в мире наблюдал корреспондент RTVI.

Александр Дугин был в прекрасном расположении духа. Не удивительно — пока большинство россиян следят, как Дональд Трамп ежедневно устраивает «землетрясения» американским устоям, и пытаются понять, что происходит и чем это грозит России, Дугин уже написал об этом фолиант. На его обложке Трамп крепко держит в руках земной шар.

Без промедления Александр Гельевич провозгласил победу консервативной революции в США и пригрозил ее победой во всем мире (такие планы, рассказал философ, есть у Илона Маска). Про консервативную революцию Дугин писал с 1994 года, — зная этот факт, можно понять, почему он с такой радостью приветствует перемены в США в своем блоге и не скрывал восторга на пресс-конференции.

Глобалисты, которых Трамп обыграл во время своих первых президентских выборов, восприняли нового президента, как сбой системы, короткое замыкание, как то, что не должно было произойти, говорит Дугин и вспоминает абсурдный спор с влиятельным американским функционером, бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном:

«Я в этот период был в Амстердаме, участвовал в полемике с французским философом Бернаром-Анри Леви. На этой встрече был Энтони Блинкен, которого мне представили бывшим чиновником администрации Обамы. Он активно спорил со мной:

— У вас же Трамп победил, — говорю я ему.

— Не победил, — уверенно отвечает Блинкен.

— Как это? Он же ваш президент, — возразил я.

— Он не наш президент, — сказал Блинкен.

— Трамп возглавляет Белый дом, — говорю я ему.

— Не возглавляет. Трампа не существует! Это путинская галлюцинация. Это вам, русским, хотелось бы считать, что Трамп победил. Это путинский фейкьюз, — ответил мне Блинкен.

То есть мне человек в 2018-м году на полном серьезе рассказывал, что Трампа не существует».

Тот факт, что Трамп смог прийти один раз, потом во время президентства Джозефа Байдена выдержать уголовное преследование и остальные удары и снова победить на президентских выборах, означает, что он не случаен, что в мире наступили консервативные перемены, уверен Дугин.

«Трамп в первый срок — это популизм, пробы и ошибки, а второе президентство — это уже совсем другой человек. Он имеет идеологию, систему, логику, свою собственную последовательность. Это уже не набор популистских текстов, направленных на эпатаж. И, самое главное, у него сформировалась проверенная команда», — считает Дугин.

Трампизм, по Дугину, это «антитеза» либерального глобализма. Либеральный глобализм пытается достичь однополярного мира, а трампизм за многополярный мир. Либеральный глобализм исходил из распространения универсальной повестки «продвинутых ценностей», а трампизм за традиционные ценности.

«Вместо флага ЛГБТ*, флаг In God We Trust. Вместо 53 полов, два пола — мужчина и женщина. Вместо лозунга разнообразия, инклюзивности, лозунг Christ is the King, который был приравнен левыми либералами к hate speech, так называемому языку ненависти. То есть, если кто-то в своих социальных сетях писал Christ is the King, т.е. Христос — это царь, что для нас православных да и для протестантов с католиками — общепринятая норма, сразу прилетал страйк. Еще пара страйков и аккаунт убивают. Так работала цензура, которую Трамп отменил», — рассказывает Дугин.