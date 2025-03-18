Философ Александр Дугин дал пресс-конференцию в роскошном президентском зале РИА Новостей, на которой представил свою новую книгу «Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав». Встреча с автором вызвала огромный интерес у журналистов, в основном иностранных, зал был полон. За презентацией и поступью консерватизма в мире наблюдал корреспондент RTVI.

Революция вместо галлюцинации

Александр Дугин был в прекрасном расположении духа. Не удивительно — пока большинство россиян следят, как Дональд Трамп ежедневно устраивает «землетрясения» американским устоям, и пытаются понять, что происходит и чем это грозит России, Дугин уже написал об этом фолиант. На его обложке Трамп крепко держит в руках земной шар.

Без промедления Александр Гельевич провозгласил победу консервативной революции в США и пригрозил ее победой во всем мире (такие планы, рассказал философ, есть у Илона Маска). Про консервативную революцию Дугин писал с 1994 года, — зная этот факт, можно понять, почему он с такой радостью приветствует перемены в США в своем блоге и не скрывал восторга на пресс-конференции.

Глобалисты, которых Трамп обыграл во время своих первых президентских выборов, восприняли нового президента, как сбой системы, короткое замыкание, как то, что не должно было произойти, говорит Дугин и вспоминает абсурдный спор с влиятельным американским функционером, бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном:

«Я в этот период был в Амстердаме, участвовал в полемике с французским философом Бернаром-Анри Леви. На этой встрече был Энтони Блинкен, которого мне представили бывшим чиновником администрации Обамы. Он активно спорил со мной:

— У вас же Трамп победил, — говорю я ему.

— Не победил, — уверенно отвечает Блинкен.

— Как это? Он же ваш президент, — возразил я.

— Он не наш президент, — сказал Блинкен.

— Трамп возглавляет Белый дом, — говорю я ему.

— Не возглавляет. Трампа не существует! Это путинская галлюцинация. Это вам, русским, хотелось бы считать, что Трамп победил. Это путинский фейкьюз, — ответил мне Блинкен.

То есть мне человек в 2018-м году на полном серьезе рассказывал, что Трампа не существует».

Тот факт, что Трамп смог прийти один раз, потом во время президентства Джозефа Байдена выдержать уголовное преследование и остальные удары и снова победить на президентских выборах, означает, что он не случаен, что в мире наступили консервативные перемены, уверен Дугин.

«Трамп в первый срок — это популизм, пробы и ошибки, а второе президентство — это уже совсем другой человек. Он имеет идеологию, систему, логику, свою собственную последовательность. Это уже не набор популистских текстов, направленных на эпатаж. И, самое главное, у него сформировалась проверенная команда», — считает Дугин.

Трампизм, по Дугину, это «антитеза» либерального глобализма. Либеральный глобализм пытается достичь однополярного мира, а трампизм за многополярный мир. Либеральный глобализм исходил из распространения универсальной повестки «продвинутых ценностей», а трампизм за традиционные ценности.

«Вместо флага ЛГБТ*, флаг In God We Trust. Вместо 53 полов, два пола — мужчина и женщина. Вместо лозунга разнообразия, инклюзивности, лозунг Christ is the King, который был приравнен левыми либералами к hate speech, так называемому языку ненависти. То есть, если кто-то в своих социальных сетях писал Christ is the King, т.е. Христос — это царь, что для нас православных да и для протестантов с католиками — общепринятая норма, сразу прилетал страйк. Еще пара страйков и аккаунт убивают. Так работала цензура, которую Трамп отменил», — рассказывает Дугин.

Геополитически трампизм, по Дугину, будет ориентироваться на национальные администрации, тогда как предшественники Трампа стремились к созданию сверхнациональных структур, таких как Евросоюз, Международный уголовный суд и т.д.

Дугин уверен, что наступило время постлиберализма. Россия этот этап прошла раньше США, но теперь готова сотрудничать на условиях взаимного уважения и при условии, что в США будут считаться с тем, что Россия одна из великих мировых держав. Такими Дугин считает кроме РФ и штатов также Индию и Китай.

Демократы, Россия и Украина

Демократы, считает Дугин, смогут совершить реванш и отменить завоевания Трампа только через гражданскую войну, а России стоит быть осторожной, следовать дипломатии и попробовать использовать момент потепления отношений и наличия многих схожих взглядов Трампа и Путина для создания прочного многополярного мира.

— Александр Гельевич, почему вы убеждены, что в США произошла именно революция, а не ее попытка? Почему вы уверены, что то, что делает Трамп, даст корни, и народ США не воспримет это как временный шторм, после которого избиратели одумаются? Например, мусульмане, которые массово голосовали за Трампа, а после событий в Газе, на следующих выборах не дадут голоса команде Трампа и она проиграет, — спросил я философа от имени RTVI.

— Захотят сохранить свою консервативную революцию, пусть отстаивают. Если примут другое решение, они свободны в выборе. Но противникам Трампа на следующих выборах придется осуществлять революцию против консервативной революции.

Представьте, что эта команда сделает за четыре года, если уже столько достигла за считанные месяцы! То есть демократы должны будут прийти с новой идеологией, чтобы по-настоящему бороться с идеологической мобилизацией своих противников, чего раньше не было. Это существенный тренд и изменить его можно будет только через гражданскую войну, на мой взгляд. Те методы, которыми они пробовали удержать власть — больше не работают, — ответил Дугин.

— Байден был понятен России, а Трамп непредсказуем, он очень лихой парень и может пойти на резкие действия, которые Россия не сможет предсказать. Не считаете, что он опаснее для нашей страны? — задал я второй вопрос.

— Трамп гораздо более нам понятен, близок и приятен, но риски, о которых вы говорите, тоже сохраняются, потому что Трамп — яркий, харизматический лидер, он уже сейчас поговаривает о третьем сроке, о том, что будет новое государство с 51-м штатом, и я не исключаю, что он вообще никуда не уйдет с поста, — сказал Дугин.

Что касается Украины, то Дугин уверен, что Трамп еще до конца не понял, что это за страна.

«Трампу не нравится Зеленский, Он считает, что он порождение политических лидеров, которые были его предшественниками и врагами. Зеленский — это тот, кто в него стрелял. Это тоже надо понимать. Связь стрелка с ВСУ уже доказана. Зеленский — это часть враждебной Трампу либеральной системы. Он хочет с ним закончить, но не знает как. Трамп не является в вопросе с Украиной ни союзником России, ни другом России. И самое главное, следует понимать, что он нам на блюдечке не принесет победу над Украиной. Без победы над Украиной Россия не сможет одержать победу над глобализмом. Это проблема», — уверен Дугин.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ