Венгрия стала единственной страной ЕC, не поддержавшей заявление по Украине на экстренном саммите, который прошел накануне, 6 марта, в Брюсселе. В итоге его приняли 26 из 27 государств. Как говорится в документе, отвергнутом премьером Орбаном, переговоры о будущем Украины не могут проходить без самой Украины, а любое прекращение боевых действий предполагает устойчивый мир с гарантиями безопасности для Киева. В то же время все лидеры договорились повысить оборонные расходы.

Что саботировала Венгрия

«[Председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен сделала все возможное, чтобы представить саммит ЕС как встречу единства. Все хотят «мира через силу», заявила она, <…> и именно поэтому ЕС будет добиваться, чтобы «военные потребности Украины были удовлетворены». Реальность иная», — отмечает Spiegel online.

Над текстом послы стран ЕС работали несколько недель, однако на саммите Виктор Орбан все-таки «торпедировал совместное заявление».

Как сообщало агентство Reuters, накануне в письме к председателю Евросовета Антониу Коште он написал, что ЕС «должен последовать примеру США и провести прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире на Украине». При этом разногласия внутри Евросоюза премьер Венгрии назвал «непреодолимыми», а потом призвал коллег отказаться от совместной декларации по Украине.

В итоге Венгрия не присоединилась к документу, который приняли остальные 26 участников. Вот некоторые пункты декларации:

без Украины не может быть переговоров по Украине;

без участия Европы не может быть переговоров, затрагивающих европейскую безопасность. Трансатлантическая и глобальная безопасность Украины, Европы, Европы взаимосвязаны;

любое перемирие или прекращение огня может иметь место только в рамках процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению;

любое такое соглашение должно сопровождаться надежными и надежными гарантиями безопасности для Украины, которые способствуют сдерживанию будущей российской агрессии (согласно официальной позиции России, на Украине проводится специальная военная операция. — Прим.RTVI);

мир должен уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отдельно в тексте прописан тезис о «мире через силу», который стал главным камнем преткновения.

«Достижение «мира через силу» требует, чтобы Украина была в максимально сильном положении, важным компонентом которого является собственный мощный военный и оборонный потенциал Украины. Это относится к периоду до, во время и после переговоров о прекращении ***** [военного конфликта]», — говорится на сайте Совета ЕС.

«В отличие от остальных 26 стран, Венгрия не верит, что путь к миру в Украине лежит через военную поддержку», — признал позже на пресс-конференции Кошту, которого цитирует Deutsche Welle*.

Зато Словакия, чей премьер Роберт Фицо демонстрирует схожие взгляды, в итоге декларацию поддержала. Для этого в ней была принята специальная оговорка: «Европейский Совет призывает Комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску приемлемых решений проблемы транзита газа, учитывая при этом озабоченность, высказанную Словакией».

Что говорится в плане перевооружения

При этом второе заявление — о необходимости перевооружения Европы — была принята единогласно всеми 27 государствами ЕС, передает Spiegel online.

«В области безопасности и обороны Европейский совет подчеркивает, что Европа должна стать более суверенной, более ответственной за свою собственную оборону и лучше подготовленной к тому, чтобы действовать автономно в ответ на текущие и будущие вызовы и угрозы, используя 360-градусный [всеобъемлющий] подход», — говорится на сайте Совета ЕС.

По итогам главе Еврокомиссии поручили как можно скорее представить подробные предложения по перевооружению. Во многом речь идет о плане ReArm Europe, который давно предлагает Урсула фон дер Ляйен.

Так, в Брюсселе собираются запустить «новый инструмент ЕС — по предоставлению государствам-членам кредитов, обеспеченных бюджетом Евросоюза, на сумму до 150 миллиардов евро». Также Европейский инвестиционный банк должен как можно скорее изменить свои правила кредитования так, чтобы стимулировать больше инвестиций в проекты вооружений.

Как поясняет BBC, речь идет о предложении смягчить правила, ограничивающие размеры бюджетного дефицита и долга. Например, Еврокомиссия предлагает не учитывать в этой смете инвестиции в оборону и тем самым высвободить до 600 млрд евро.

В саммите участвовал президент Украины Владимир Зеленский, который на следующей неделе должен отправиться в Саудовскую Аравию на переговоры с американской делегацией. Как отмечают журналисты, украинский глава на этот раз был немногословен, избегал общения со СМИ и только публично поблагодарил ЕС за решительную поддержку.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов