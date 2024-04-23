20 апреля палата представителей США одобрила законопроект, который касается замороженных активов России. Документ о судьбе $6 млрд, которые находятся в Штатах, теперь должен одобрить сенат. Американские законодатели приняли билль вместе с другими законопроектами, которые касаются помощи Украине, Израилю и Тайваню. К каким последствиям это приведет, а также что будет делать Россия, если документ примут, — в материале RTVI.

Что делать с деньгами?

Этот вопрос волнует Вашингтон, Брюссель и Лондон уже больше двух лет. После начала военного конфликта на Украине одним из ограничений, которые западные страны наложили на Россию, стала заморозка активов за границей. В марте 2022-го глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что речь идет о примерно $300 млрд золотовалютных резервов.

Большая их часть хранится в Европе, однако несколько миллиардов оказались заблокированы в Соединенных Штатах. В апреле глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассказала, что в США заблокированы около $6 млрд. С тех пор западные государства стараются придумать, что с ними делать. Однако пока в Евросоюзе эта тема продвигается со скрипом, Вашингтон не оставляет попыток передать средства Украине.

В итоге 20 апреля палата представителей на внеплановой сессии большинством одобрила целый пакет законопроектов, направленных на помощь Украине, Израилю и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди них был и документ и «О полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана», который как раз связан с замороженными активами.

Julia Nikhinson / AP

Проект, за который проголосовала нижняя палата американского конгресса, допускает передачу золотовалютных резервов Киеву. Предполагается, что активы будут направлены в специальный фонд помощи Украины, а оттуда пойдут на восстановление страны и компенсацию ущерба (то есть о передаче средств на военные цели речь не идет).

Это не первая попытка распорядиться российскими заблокированными резервами. В январе комитет сената США по иностранным делам поддержал законопроект «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев» (REPO). Он так же, как и новый документ, позволяет президенту «наложить ограничения, конфисковать или передать любые суверенные активы России, частично или полностью, включая любые процентные доходы или доли в этих активах, которые находятся под юрисдикцией Соединенных Штатов».

Согласно последним оценкам, для восстановления Украины понадобится около $486 млрд, причем эта сумма продолжает расти.

Четкого механизма, как именно будут использоваться замороженные российские активы, пока нет. Как пишет The Washington Post, за последние несколько месяцев рассматривались различные варианты: от использования прибыли от резервов России, в том числе путем размещения облигаций, до непосредственной конфискации средств и их перевода Киеву. Ожидается, что окончательное решение примут во время встречи на высшем уровне на июньском саммите G7 в Италии.

Каким будет ответ Москвы?

В Москве не раз обвиняли западные страны в «грабеже» после того, как те заблокировали российские резервы. Еще в апреле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страну фактически ограбили.

«Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили нашу страну», — говорил Мишустин о решении по заморозке активов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после того, как палата представителей одобрила законопроект, также вновь раскритиковал действия конгресса.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Это посягательство на государственную собственность, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия», — сказал пресс-секретарь президента России.

Если же документ будет окончательно принят, то повлечет ответные действия, а также станет предметом судебных разбирательств.

«И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам США», — добавил Дмитрий Песков.

По его словам, тогда партнеры Вашингтона начнут «десять раз думать», прежде чем вкладывать деньги в американскую экономику.

В какие инстанции может обратиться российская сторона, не уточняется.

ЕС возьмет пример?

Как напомнил RTVI программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов, идея с конфискацией замороженных активов обсуждалась среди членов «Большой семерки» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония).

Ronald Wittek / AP

«Однако европейцы не очень хотят прибегать к такому плану, так как это навредит имиджу Европы, а также может впоследствии навредить евро. Но не исключаю, что это [принятие законопроекта] сигнал со стороны американцев: мы приняли такую меру, и вы тоже можете так сделать», — предположил эксперт.

По словам Суховерхова, подобные действия Соединенных Штатов вряд ли приведут к понижению уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, ведь они и так сейчас не на самом высоком уровне.

«Дальше только разрыв дипотношений, а на это пока идти не собирается ни одна из сторон», — добавил программный менеджер РСМД в разговоре с RTVI.

Возможно, «сигнал» США все-таки сработал. На следующий день после принятия законопроекта министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем объявил: Евросоюз «близок к политическому соглашению», касающемуся замороженных активов. Политик уточнил, что оно предусматривает специальный налог на прибыль с заблокированных резервов России. Предполагается, что первый такой сбор могут ввести к 1 июля. Впрочем, о конфискации самих активов речи не идет.

«На мой взгляд, существуют препятствия как юридического, так и репутационного характера. Конфискация российских активов будет явным нарушением международного права. Недаром за прошедшие два года в ЕС по сути не было ни одного судебного решения о конфискации российских активов, — рассказывал RTVI юрист, автор телеграм-канала «Санкционный дозор» Дмитрий Симбирев. — Я думаю, что европейские судьи это понимают в отличие от неких европейских юристов-международников, которые в соответствии с недавней публикацией Bloomberg заявили об отсутствии препятствий для таких действий».