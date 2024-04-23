20 апреля палата представителей США одобрила законопроект, который касается замороженных активов России. Документ о судьбе $6 млрд, которые находятся в Штатах, теперь должен одобрить сенат. Американские законодатели приняли билль вместе с другими законопроектами, которые касаются помощи Украине, Израилю и Тайваню. К каким последствиям это приведет, а также что будет делать Россия, если документ примут, — в материале RTVI.

Что делать с деньгами?

Этот вопрос волнует Вашингтон, Брюссель и Лондон уже больше двух лет. После начала военного конфликта на Украине одним из ограничений, которые западные страны наложили на Россию, стала заморозка активов за границей. В марте 2022-го глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что речь идет о примерно $300 млрд золотовалютных резервов.

Большая их часть хранится в Европе, однако несколько миллиардов оказались заблокированы в Соединенных Штатах. В апреле глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассказала, что в США заблокированы около $6 млрд. С тех пор западные государства стараются придумать, что с ними делать. Однако пока в Евросоюзе эта тема продвигается со скрипом, Вашингтон не оставляет попыток передать средства Украине.

В итоге 20 апреля палата представителей на внеплановой сессии большинством одобрила целый пакет законопроектов, направленных на помощь Украине, Израилю и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди них был и документ и «О полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана», который как раз связан с замороженными активами.

Проект, за который проголосовала нижняя палата американского конгресса, допускает передачу золотовалютных резервов Киеву. Предполагается, что активы будут направлены в специальный фонд помощи Украины, а оттуда пойдут на восстановление страны и компенсацию ущерба (то есть о передаче средств на военные цели речь не идет).

Это не первая попытка распорядиться российскими заблокированными резервами. В январе комитет сената США по иностранным делам поддержал законопроект «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев» (REPO). Он так же, как и новый документ, позволяет президенту «наложить ограничения, конфисковать или передать любые суверенные активы России, частично или полностью, включая любые процентные доходы или доли в этих активах, которые находятся под юрисдикцией Соединенных Штатов».

Согласно последним оценкам, для восстановления Украины понадобится около $486 млрд, причем эта сумма продолжает расти.

Четкого механизма, как именно будут использоваться замороженные российские активы, пока нет. Как пишет The Washington Post, за последние несколько месяцев рассматривались различные варианты: от использования прибыли от резервов России, в том числе путем размещения облигаций, до непосредственной конфискации средств и их перевода Киеву. Ожидается, что окончательное решение примут во время встречи на высшем уровне на июньском саммите G7 в Италии.

Каким будет ответ Москвы?

В Москве не раз обвиняли западные страны в «грабеже» после того, как те заблокировали российские резервы. Еще в апреле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страну фактически ограбили.

«Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили нашу страну», — говорил Мишустин о решении по заморозке активов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после того, как палата представителей одобрила законопроект, также вновь раскритиковал действия конгресса.

«Это посягательство на государственную собственность, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия», — сказал пресс-секретарь президента России.

Если же документ будет окончательно принят, то повлечет ответные действия, а также станет предметом судебных разбирательств.

«И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам США», — добавил Дмитрий Песков.

По его словам, тогда партнеры Вашингтона начнут «десять раз думать», прежде чем вкладывать деньги в американскую экономику.

В какие инстанции может обратиться российская сторона, не уточняется.

ЕС возьмет пример?

Как напомнил RTVI программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов, идея с конфискацией замороженных активов обсуждалась среди членов «Большой семерки» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония).

«Однако европейцы не очень хотят прибегать к такому плану, так как это навредит имиджу Европы, а также может впоследствии навредить евро. Но не исключаю, что это [принятие законопроекта] сигнал со стороны американцев: мы приняли такую меру, и вы тоже можете так сделать», — предположил эксперт.

По словам Суховерхова, подобные действия Соединенных Штатов вряд ли приведут к понижению уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, ведь они и так сейчас не на самом высоком уровне.

«Дальше только разрыв дипотношений, а на это пока идти не собирается ни одна из сторон», — добавил программный менеджер РСМД в разговоре с RTVI.

Возможно, «сигнал» США все-таки сработал. На следующий день после принятия законопроекта министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем объявил: Евросоюз «близок к политическому соглашению», касающемуся замороженных активов. Политик уточнил, что оно предусматривает специальный налог на прибыль с заблокированных резервов России. Предполагается, что первый такой сбор могут ввести к 1 июля. Впрочем, о конфискации самих активов речи не идет.

«На мой взгляд, существуют препятствия как юридического, так и репутационного характера. Конфискация российских активов будет явным нарушением международного права. Недаром за прошедшие два года в ЕС по сути не было ни одного судебного решения о конфискации российских активов, — рассказывал RTVI юрист, автор телеграм-канала «Санкционный дозор» Дмитрий Симбирев. — Я думаю, что европейские судьи это понимают в отличие от неких европейских юристов-международников, которые в соответствии с недавней публикацией Bloomberg заявили об отсутствии препятствий для таких действий».