В России начались президентские выборы. Каких «бонусов» ждать россиянам и чем завлекают избирателей на участки в разных странах мира — в материале корреспондентов RTVI.

Россия: миллион призов

Умные колонки, билеты в театр и сертификаты разного номинала в продуктовые магазины, — это неполный перечень призов, которые обещают избирателям, проголосовавшим онлайн на выборах президента России 15-17 марта.

Акция «Миллион призов» в этом году пройдет в девятый раз. На выборах мэра Москвы в 2023 году участие в акции приняли 2,5 миллиона столичных избирателей, 89% из которых стали победителями, отчитывался глава Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов. В этом году количество разыгрываемых призов увеличилось до 3,5 млн — преимущественно это сертификаты номиналом от 1 тысячи до 5 тысяч баллов, которые после выборов можно будет обменять на промокоды у партнеров акции по курсу один балл = один рубль.

Акцией предусмотрены и дополнительные призы. Так, родители несовершеннолетних детей смогут получить билеты в парк развлечений на троих, при условии если в личном кабинете на портале mos.ru будет верифицирована информация о существовании ребенка. Молодые семьи при онлайн голосовании обоих супругов смогут поучаствовать в дополнительном розыгрыше на 15, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов.

Гарантированные подарки обещают впервые голосующим и людям старше 60 лет — дополнительные 1000 баллов.

Список партнеров акции с момента ее существования тоже значительно расширился — сегодня в нем свыше 250 компаний. Среди них сетевые аптеки, продуктовые, мебельные и ювелирные магазины, онлайн-кинотеатры, мобильные операторы, сети химчисток, музеи и театры Москвы, столичный зоопарк, парки развлечений, крупнейшие платформы электронной коммерции, благотворительные фонды, рестораны и кофейни.

По мнению политолога Константина Калачева, этот инструмент для поднятия явки проверен временем и делом. «В других странах в таких масштабах я этого не встречал. В Европе такого точно нет. Это частая практика отдельных стран Латинской Америки и стран Северной Африки. У нас прижилось и отторжения не вызывает. Любит русский человек призы и бесплатные ништяки», — пояснил RTVI Калачев.

Розыгрыш будет проводиться ежедневно с 16 по 18 марта среди всех участников дистанционного электронного голосования. Обменять баллы на подарочные сертификаты можно будет до конца августа.

Не отстают от Москвы и регионы, которые разворачивают собственные акции для поднятия явки избирателей на выборах президента. В Ханты-Мансийском автономном округе началась викторина «Достижения Югры», приуроченная к Году народного сплочения в Югре. За правильные ответы на три вопроса по истории региона можно будет получить квартиру, автомобиль или электронный сертификат. Организаторы обещают, что каждый участник получит гарантированный подарок.

Похожие викторины запущены еще в нескольких регионах. В Новосибирске в качестве супер-призов разыгрывают три квартиры и пять автомобилей «Москвич». На Камчатке проходит викторина в честь десятилетия со дня присоединения Крыма. Участники голосования (как традиционного, так и онлайн), ответив правильно на пять несложных вопросов (например, какая столица у Крыма), смогут поучаствовать в розыгрыше внедорожников УАЗ Патриот и Нива в люксовой комплектации. Среди других призов путевка на двоих в Крым по системе «всё включено», вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, а также техника: планшеты, смарт-часы, смартфоны, телевизоры.

В Хабаровском крае разыграют 30 тысяч призов. У выигравших супер-приз — автомобиль будет возможность забрать подарок или получить его деньгами. Остальные победители смогут рассчитывать на сертификаты OZON на сумму от одной до четырех тысяч рублей. В Архангельской области в призовом фонде — три квартиры и 12 отечественных автомобилей. Организатором мероприятия выступило руководство центра «Патриот». Как сообщала журналистам директор учреждения Наталья Большакова, на викторину правительство Поморья направило 10,9 млн рублей. Похожие акции пройдут в Ярославской, Курганской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Свердловской областях. В последней участники викторины будут претендовать аж на 40 однокомнатных квартир в Екатеринбурге, 90 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Остальные получат утешительный приз — памятную медаль в честь 90-летия региона.

Поводы для проведения викторин в даты, совпадающие с выборами, разные. В одних регионах отмечают юбилеи с момента основания, некоторые празднуют год семьи, а в Новгородской области викториной решили отметить восьмидесятилетие «со дня освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков».

Турция: презенты от Эрдогана

Турция — одна из стран, где избирателям открыто раздают подарки прямо на участках. Это практикует штаб президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития. Свидетелями тому были журналисты на многих выборах.

Так, во втором туре президентских выборов 28 мая 2023 года репортеры наблюдали такую картину возле школы в стамбульском районе Ускюдар, куда приехал голосовать глава государства. Он вышел из правительственного лимузина вместе с супругой под аплодисменты сотен собравшихся вокруг однопартийцев и сторонников. Проголосовав, Эрдоган пошел в народ, а его помощники в это время принялись раздавать подарки тем, кто пришел с детьми. Поощрение семейных ценностей происходило в полном соответствии с гендерным принципом. Девочки уходили с куклами в пластиковых коробках, мальчики — с машинками.

А в первом туре 14 мая, который пришелся на День матери, Эрдоган раздавал подросткам мелкие купюры — сюжет об этом показал телеканал TRT. Куклы и машинки тоже были замечены.

Ну, а за пять дней до выборов президент сделал «подарок» турецким госслужащим — объявил о повышении их зарплат на 45%, доведя минимальный оклад до 15 тысяч лир (почти 800 долларов).

США: мерч вместо подарков

Законодательство Соединенных Штатов весьма критично относится к воздействию на избирателя за счет раздачи денег или дорогих подарков. Такая практика трактуется как «подкуп голосов» и официально запрещена на территории страны, причем как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов.

Согласно Кодексу США (своду федеральных законов, издаваемых Палатой представителей), за подобное грозит штраф или даже тюремный срок до года. А если преступление совершено умышленно, то до двух лет. При том под действие законодательства могут попасть как те, кто предлагает заплатить, так и те, кто эти средства принимает в обмен за свой голос.

Однако политические партии и штабы независимых кандидатов зачастую прибегают к альтернативному способу, чтобы привлечь избирателей на участки и склонить их в свою сторону. Речь идет о мерче в поддержку того или иного политика: футболках, свитшотах, кепках, кружках, значках и тому подобном. Такие агитационные «сувениры» выполняют, как минимум, две функции: реклама кандидата или партии и их популяризация в массах, а также финансирование предвыборной кампании.

Это удовольствие не бесплатное, однако цена может существенно отличаться от рыночной. К примеру, избиратель покупает футболку за $20, но сам предвыборный штаб потратил на нее $5, так что средства, по сути, идут в качестве взноса в кампанию политика. Таким образом, законодательство США формально не нарушается.

Подобная практика есть и в других странах. Однако из-за высокой вовлеченности американцев в политическую жизнь и сильного раскола общества использование мерча столь популярно именно в Штатах. Достаточно вспомнить количество футболок, бейсболок и кофт с надписью «Make America Great Again» — политическим слоганом кампании Дональда Трампа в 2016 году, — которые буквально заполонили рынок.

Аргентина: сахар и Chevrolet

В странах Латинской Америки заманивание избирателей на участки через раздачу подарков и розыгрыши — весьма распространенная практика. Подобные стратегии наблюдались в том числе в Аргентине, а в 2015-м «подкуп голосов» признали настоящим бичом, но ничего делать не стали, так как формально это не противозаконно. Кстати, в том году была зафиксирована крупная vote buying кампания на местном уровне, но в преддверии президентских выборов.

Дело было во время муниципальных выборах в провинции Тукуман на севере страны. Как пишет The New York Times, тогда все партии прибегали к практике подкупа голосов, но все-таки в основном к этому прибегал «Фронт за победу» — часть перонистского движения, которое долгое время доминировало в аргентинской политике. Партия в итоге и победила, а пост губернатора занял Хуан Луис Мансур.

Один из наблюдателей на тех выборах рассказал, что сумки с продуктами питания (мука, растительное масло, сахар) на сумму в $15-20 раздавались несколькими партиями по всей провинции. Также была организована перевозка избирателей на участки, а один из представителей «Фронта за победу» отличился щедрым предложением: за несколько дней до выборов он объявил о розыгрыше в лотерее хетчбека Chevrolet.

Помимо этого, политики прибегали к услугам посредников известных как «пунтерос». Им передавались госсредства и ресурсы, через которые бедные слои населения снабжались предметами первой необходимости, к примеру, продуктами, лекарствами и стройматериалами.

Перонисты попытались провернуть схему с подкупом голосов и на президентских выборах в 2023-м, однако их старания не увенчались успехом, так как победу в итоге одержал либертарианец Хавьер Милей, которого прозвали «аргентинским Трампом».

Венесуэла: лояльность за еду

Практика завлечения на избирательные участки распространена и в Венесуэле. На президентских выборах в 2018-м с большим отрывом победил Николас Мадуро, находящийся у власти с 2013 года. Однако его триумф омрачает экономическая обстановка, в которой проходило голосование.

По официальным данным Центрального банка Венесуэлы, в том году инфляция достигла 130 060,2%. Следствием такой тяжелой ситуации стало то, что большинство жителей республики оказались в зависимости от субсидируемых правительством продуктов питания. Они распространялись местными советами, лояльными Мадуро, причем многие получали их по специальным карточкам, удостоверяющим личность.

Эти документы венесуэльцы должны были предъявлять на избирательных участках, чтобы штаб действующего президента мог зафиксировать, кто проголосовал, а кто нет.

«Каждый, у кого есть эта карточка, должен проголосовать», — заявлял Мадуро на предвыборных митингах. Так он напрямую связал лояльность ему с субсидируемыми продуктами.

Как рассказали члены кубинской медицинской миссии, которые находились в Венесуэле во время выборов, глава государства и его сторонники использовали множество методов, чтобы жители проголосовали за Мадуро — вплоть до «отказа в лечении сторонникам оппозиции, страдающим от опасных для жизни заболеваний».

«Кубинские врачи заявили, что им было приказано ходить по домам в бедных кварталах, предлагать лекарства и предупреждать жителей, что им закроют доступ к медицинским услугам, если они не проголосуют за Мадуро или его кандидатов», — отмечает NYT.

В 2024 Венесуэлу ждут очередные президентские выборы, в которых вновь принимает участие Николас Мадуро. Голосование назначено на 28 июля, однако выбранную объединенной оппозицией кандидатку Марию Корину Мачадо не допустили до выборов.

Япония: аниме для избирателей

Япония столкнулась с падением явки на всеобщих парламентских выборах. Если в 2009 году проголосовали более 69,2% избирателей, то на следующих выборах в 2012-м — только 59,3%. Еще хуже дела обстояли в 2014 году: тогда явка составила 52,7% — это самый низкий показатель за всю историю выборов с 1947 года.

Решить эту проблему Токио решил при помощи понижения возраста совершеннолетия. Так, в 2016 году снизили возраст, необходимый для участия в выборах: с 20 до 18 лет. Это сработало. В результате на выборах в 2017 году явка выросла почти до 54%, а в 2021 году — до почти 60%.

Так что теперь японские власти пытаются сделать ставку на молодежь, которая пока не слишком активно идет на участки. Явка среди восемнадцати- и девятнадцатилетних японцев колеблется вокруг 34,5%.

Во-первых, к агитации привлекают кумиров молодежи. Так, в 2021 году перед выборами выпустили ролик «Твой голос — это твой выбор». В нем на протяжении трех с половиной минут 14 знаменитостей призывают молодых людей прийти на выборы. «Самый первый шаг, который мы можем сделать, — это проголосовать», — провозглашает актер из известных японских дорам Сюн Огури.

Активно используют и одно из главных достояний современной японской культуры — мангу и аниме.

Так, власти городов создают небольшие аниме-ролики. В одном из таких видео три девушки отмечают 18-летие. Две из них готовы голосовать, а третья пока не решилась. Остальные персонажи аниме объясняют ей, почему это нужно сделать. Заканчивается же ролик песней о том, что пора становиться взрослыми и начинать думать самостоятельно. Его выпустили в 2016 году — как раз тогда в стране снизили избирательный возраст до 18 лет. Кстати, это видео собрало более миллиона просмотров.

Японские партии выпускают собственную мангу и придумывают маскотов (персонажи-талисманы). Самые яркие персонажи — у Коммунистической партии Японии.

Например, Тавара Кометаро — антропоморфный тюк сена. Он олицетворяет японское сельское хозяйства и выступает против участия Японии в Транстихоокеанском партнерстве — а то соглашение, понизив торговые тарифы, допускает на японский рынок калифорнийский рис, канадскую свинину, австралийскую говядину и новозеландское масло.

Но с чем связан небольшой интерес к выборам у японской молодежи? По словам опрошенных телеканалом «Франс 24» экспертов и молодых японцев, темы предвыборных дебатов для них слишком сложны. Многие молодые японцы не знают, за кого голосовать, когда одни из главных тем выборов — отношение к атомной энергетике и вопросы национальной безопасности.

«Я думаю, что они не готовы обсуждать проблемы, так как мало знают о текущей политике», — сказал France24 японский студент Сема Мотэги о своих сверстниках.

Поэтому японские власти решили приучать японцев к выборам смолоду. Так, в одной из школ провели выборы среди учащихся — избирали президента среди учеников начальной школы. В учебном заведении даже учредили полноценный ЦИК из взрослых и установили кабинки для голосования.

Африка: раздают мешки с рисом

Во многих странах Африки материально поощряют избирателей, чтобы повлиять не только на явку, но и на их выбор.

В Нигерии, как признают эксперты, существует «мелкооптовая демократия» («cash-and-carry democracy»). В сети можно найти множество видео и фотографий, на которых видно, как политики после региональных выборов раздавали избирателям деньги, еду и ценные вещи. При этом законодательно такая практика запрещена.

Между тем в стране практикуется и подкуп делегатов во время внутрипартийных праймериз. В 2015 году сообщалось, что во время праймериз партии «Всеобщий прогрессивный конгресс» (одна из двух основных партий Нигерии) в южном штате Лагос «более 8 тысяч делегатов получили каждый по $5000 каждый» — по $2000 от одного кандидата и по $3000 от другого.

Иногда политики использовали подарки населению от соперников в свою пользу. Например, в 2011 году на выборах в Замбии оппозиционная партия «Патриотический фронт» вооружилась лозунгом «Не рассказывай». Нет, она вовсе не просила жителей не сообщать о том, что они получили какие-то подарки от «Патриотического фронта». Они их не раздавали. Зато партия призвала своих сторонников сначала не стесняться и принимать подарки от правящего «Движения за многопартийную демократию», а потом с чистой совестью идти голосовать за «Патриотический фронт». Кстати, в итоге кандидат от «Патриотического фронта» тогда впервые выиграл президентские выборы. До этого основанная в 2001 году партия не руководила страной.

Похожим образом поступила «Партия конгресса Малави» в 2014 году. Она провела кампанию за отказ от подарков. Впрочем, исследователи отмечают, что в пользу такого решения партию подтолкнули ее собственные финансовые трудности.

В декабре 2022 года исследователи из Швеции и Норвегии опубликовали исследование об отношении избирателей к кандидатам, предлагающим деньги в обмен на голос. В качестве примера они выбрали как раз Малави. Оказалось, что респонденты не слишком хорошо относятся к политикам, которые «предлагают подачки». И отдают предпочтение кандидатам, которые критикуют такую практику.

Но это вовсе не мешает политикам из Малави действовать .