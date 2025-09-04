Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время общения в Пекине обсудили продление человеческой жизни. В разговоре они подчеркнули, что в XXI веке есть шанс дожить до 150 лет. RTVI напоминает, кто из мировых глав государств и правительств современной истории смог прожить дольше всего.

Чау Сен Коксал Чхум: 103 года и 143 дня

Первую строчку рейтинга политиков долгожителей занял 40-й премьер-министр Камбоджи. Чау Сен Коксал Чхум родился в 1905 году на территории Вьетнама, который тогда был колонией и входил в состав Французского Индокитая.

Несмотря на место рождения, большую часть жизни он провел в качестве камбоджийского политика, занимая различные должности — от губернатора провинций до мэра Пномпеня (в 1945 году). В 1951-м он стал первым послом Камбоджи за границей — его направили в Таиланд. Однако уже через год он вернулся, чтобы бороться против французских колониальных войск.

В 1955-1968 годах был председателем Национального Собрания Камбоджи, помогая королю Сианука укреплять власть в стране. Благодаря тому, что в 1962-м Чау Сен Коксал Чхум занимал должность премьер-министра — тогда был период смены депутатского корпуса — он и вошел в список лидеров-долгожителей.

За свою жизнь он успел побывать в заключении (его арестовали как агента ЦРУ, он был в тюрьме 17 месяцев), эмигрировать во Францию, возглавить Конституционный совет Камбоджи, а также побыть президентом Верховного национального совета страны и тайным советником короля.

Чау Сен Коксал Чхум скончался в январе 2009-го в Пномпене.

Махмуд Джеляль Баяр: 103 года и 98 дней

3-й президент Турции родился еще в XIX веке — в 1883 году. В 1920-м он приехал в Анкару, чтобы присоединиться к Турецкому освободительному движению и Мустафе Кемалю Ататюрку — первому президенту-основателю Турецкой республики.

При преемнике Ататюрка — Исмете Инёню — Баяр занимал должность премьер-министра, а уже в 1950 году стал третьим по счету главой государства.

Спустя 10 лет Джемаль Гюрсель совершил госпереворот, занял пост президента, а Баяр и еще несколько членов партии были обвинены в нарушении конституции и приговорены к смертной казни. Позже ее заменили на пожизненное заключение. Экс-президента отправили в тюрьму, но в 1964-м он был освобожден по состоянию здоровья. Еще через два года Баяра реабилитировали.

В 1974-м бывшему главе государства полностью восстановили все политические права и даже предлагали стать пожизненным членом сената. Однако Баяр отказался.

Он умер в августе 1986 года в Стамбуле.

Принц Нарухико: 102 года и 48 дней

Он родился в декабре 1887 года и был представителем младшей ветви Хигасикуни императорского дома Японии. Принц Нарухико участвовал в японо-китайской войне, которая началась в 1937 году с военной интервенции в Китай. В те году он был начальником армейской авиации, а после — командовал 2-й армией в Китае.

В августе 1945 года Япония поняла, что проиграет во Второй мировой войне, так что было принято решение согласиться на условия капитуляции. На этом фоне принца Нарухико назначили премьер-министром. Так он стал единственным в истории членом императорской семьи, который возглавил правительство. На этом посту он должен был обеспечить прекращение боевых действий и демобилизацию. В октябре того же года он ушел в отставку.

Несмотря на то, что несколько принцев, включая Нарухико, подозревались в военных преступлениях, и их должны были обвинить по итогам военного трибунала, американский генерал Дуглас Макартур освободил их от ответственности. Члены династии договорились о своих показаниях, чтобы император Хирохито избежал обвинений в военных преступлениях. Так что их вина так и не была доказана.

Принц Нарухико скончался в январе 1990 года в Токио возрасте 102 лет.

Виллем Дрес: 101 год и 314 дней

На четвертом месте среди политиков-долгожителей расположился премьер-министр Нидерландов. Родившийся в июле 1886 года Дрес считается одной из значимых фигур в послевоенной политике страны.

Виллем Дрес возглавил правительство в 1948 году и находился на посту 10 лет. За это время он успел поруководить четырьмя кабминами.

Считается, что он построил в стране систему социальной защиты населения, которая сохраняется в Нидерландах и сегодня. Благодаря Дресу в стране были приняты законы, направленные на защиту престарелых подданных, безработных и бедных.

Также при его правительстве Нидерланды стали одной из стран, подписавших Североатлантический Договор в 1949 году, — тогда и появилась НАТО.

Дрес умер в мае 1988 года в Гааге.

До Мыой: 101 год и 241 день

Пятерку долгожителей закрывает 10-й генсек Коммунистической партии Вьетнама До Мыой. Он родился в феврале 1917-го, а в 1939-м вступил в Коммунистическую партию Индокитая. Спустя два года французские власти арестовали До Мыоя, но в 1945 году он бежал из тюрьмы. Тогда же он присоединился к Вьетминю — военно-политической организации Хо Ши Мина, которая была создана для борьбы за независимость Вьетнама.

Участвовал в первой вьетнамской войне 1956-1954 годов, а под ее конец даже командовал войсками.

В 1988 году занял пост премьер-министра, но уже спустя три года (в 1991-м) стал генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. На этой должности он пробыл вплоть до 1997-го, тогда он ушел по состоянию здоровья.

До Мыой скончался в октябре 2018 года в Ханое.

Наиболее известные долгожители

Говоря о политиках, проживших далеко не одно десятилетие, нельзя упомянут еще как минимум трех:

Королева Великобритании Елизавета II — пожалуй, самый известный глава государства в истории XX и XXI веков. Она родилась в апреле 1926 года в Вестминстере, а вступила на престол в 1952 году. Ее официальная коронация состоялась 2 июня 1953-го — это была первая коронация британского монарха, которую показали по телевидению. Королева Елизавета II скончалась в сентябре 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет.

Джимми Картер — 39-й президент США. Он прожил дольше, чем любой другой американский лидер, и был единственным, кто преодолел отметку в 100 лет. Картер возглавил Белый дом в 1977 году и пробыл на посту до 1981-го. На конец его президентского срока пришелся ввод советских войск в Афганистан, в ответ на который Картер закончил период политики разрядки с СССР и даже выдвинул свою доктрину о национальных интересах Штатов в регионе Персидского залива.

Михаил Горбачев — последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный в истории президент Советского Союза. На период его руководства СССР пришлась Чернобыльская катастрофа 1986 года, политика перестройки, а также падение Берлинской стены. За последнее Горбачев даже удостоился Нобелевской премии мира. Он скончался в Москве в августе 2022 года в возрасте 91 года.