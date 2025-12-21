В московском кинотеатре «Эльдар» прошёл премьерный показ документального фильма «О Родине». Фильме о трёх художниках, которые, несмотря на боевые действия, решили отвезти свои картины и открыть выставки в городах, городках и сёлах Донбасса и Новороссии.

Несмотря на отсутствие рекламы и анонсов в сети, зал был почти полон. Пока москвичи суетливо скидывали с себя зимнюю одежду и спешили из гардероба в зал, за ними пристально наблюдали трое молодых людей — главные герои фильма. Художники, скромно улыбаясь, с интересом вглядывались в своего зрителя и обменивались репликами. Среди гостей было много коллег по цеху — московских художников, были и представители РПЦ, а также те, кто интересуется документальным кино про СВО.

Сразу стоит оговориться, фильм «О Родине», он совсем не про военную операцию, в нем нет крови и батальных сцен, он про Людей, которые пишутся с большой буквы, про тех, кто выбрал своим оружием искусство. Кисть ведь тоже оружие, но не поражающее противника, а лечащее душу. Душевная боль объединила трёх художников и заставила их отправиться на помощь таким же людям, как они, таким же бабушкам и дедушкам, матерям и отцам, как их родные, чтобы поставить перед настрадавшимся от бомбёжек и обстрелов зеркало своего холста и показать — вот она жизнь, вот она какая красивая и неповторимая наша Россия, всмотритесь в этот миг, который уловил художник и мрачные мысли отступят.

Картину представила режиссёр Екатерина Аркалова. Она не в первый раз обращается к теме боевых действий, в феврале 2025 года Аркалова представила на суд зрителей документальный фильм «Воля Твоя», состоящий из новелл об израненных боями людях и храмах. Фильм не о жертвах, фильм о победителях, он снискал любовь у зрителя и в целом получил хорошие отзывы. «О Родине» вряд ли будут показывать по центральному телевидению, он выполнен в неспешной вдумчивой манере без модного клипового подхода к съёмкам.

Главные герои фильма — живописцы из Москвы, Мурманска и Ростова-на-Дону Иван Чухновский, Данил Даниловский и Дмитрий Мясников, которые с 2023 года организуют передвижную художественную выставку «О Родине». Ребята возили свои работы в Бердянск, Энергодар, Мелитополь, Терпенье, Веселое, Луганск, Алчевск, Северодонецк, Мариуполь, Волноваху, Макеевку, Снежное, Дебальцево, Крым и многие другие места. На картинах художников — пейзажи, городские зарисовки, золотые купола монастырей, великие старики, прошедшие Великую Отечественную войну, и бесконечное русское небо.

Съемочная группа, видимо, вдохновившись их работами, создала внутри фильма свои яркие и запоминающиеся полотна. Благодаря прекрасной операторской работе сложно оторвать взгляд от полей с подсолнухами, красот Крыма, загадочных запорожских скифских каменных баб, изувеченных войной домов, советских памятников, и, конечно, лиц обычных людей, которые молча всматриваются в зрителя, создавая эффект единства, несмотря ни на какие пространства.

«Сам проект „О Родине“ вдохновил меня еще до личного знакомства с художниками. Я знала и ценила их искусство прежде. Познакомившись с организатором выставки, живописцем Иваном Чухновским, пришла мысль снимать о его пути, пути бойца, художника академиста, идейного деятельного человека», — рассказала Екатерина Аркалова.

Выпускник московского Суриковского института, Иван Чухновский действительно не только художник, но и боец. Он служил добровольцем в составе подразделения «Эспаньола». В 2023 году служил в роте БПЛА.

В фильме удивительным образом совсем нет места ненависти, только размышление и сожаление о том, как же так вышло, что русские воюют с русскими. «Не бывает атеистов в окопах под огнём» — пел классик, так и здесь на протяжении всего фильма идёт внутренний диалог с богом, размышления о Христе и германском Вотане, один из героев фильма, объясняет себе противостояние тем, что украинцы встали на сторону Антихриста. В фильме присутствует и чудо — в дом культуры в Волновахе, где проходила выставка «О Родине» прилетел хаймарс, были серьезные разрушения, но ни одна картина не пострадала.

«Главное, что никто из людей не пострадал, это самое ценное, что у нас есть», — говорят художники.

«Фильм получился добрым, светлым и жизнеутверждающим. Хотелось, чтобы большее количество зрителей также увидели эти красоты, просторы и познакомились с замечательными людьми — людьми русской культуры, наших традиций, проживающими в освобожденных исторических территориях России, с кем нам посчастливилось познакомиться, организуя выставки», — рассказал Иван Чухновский.

Типичный ростовец в кепочке, художник Мясников на протяжении фильма, как мантру повторяет, повлиявшую на него строчку из фильма «Офицеры»: «От героев былых времен не осталось порой имен». Ответом на нее становится сам фильм — герои живы, пока жива история нашей страны и их имена — наши имена.

После просмотра режиссер и художники ответили на вопросы зрителей и пообещали отвезти выставку в Сербию. Фильм пообещали выложить в сеть, а на большом экране его планируют показать в Белгороде.