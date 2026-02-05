Сторонники Русского добровольческого корпуса (РДК)* в Санкт-Петербурге избили модератора телеграм-канала TrackANazimerc, который занимается отслеживанием иностранных наемников в рядах ВСУ. Видео с избиением в своем канале выложил создатель подразделения Денис Капустин. Администраторы телеграм-канала подтвердили RTVI подлинность видео.

Денис Капустин (White Rex) сообщил своим подписчикам, что его люди вычислили одного из админов TrackANazimerc в России. Его избили, отобрали мобильный телефон. Капустин утверждает, что телефон переправили на Украину и он сейчас у него. Для подтверждения этого в ролике обильно показаны фотокарточки якобы родителей админа и его жены. Заканчивается ролик тем, что окровавленного молодого человека, который лежит на земле бьют ногами и бейсбольной битой.

«Это Михаил. Админ россиянского канала TrackANaziMerc. Канал этот занимается глумлением над погибшими иностранными добровольцами, восхваляет Путина и высмеивает защитников Украины из разных стран. Админы этого канала, конечно же, писали гадости и о погибших бойцах РДК*», — презентует клип Капустин.

Создатель РДК* добавил, что изучил записную книжку в телефоне и позже будут еще посты о телеграм-канале, который не дает ему покоя.

Админы TrackANazimerc подтвердили RTVI подлинность видео.

«Капустин частый гость чата телеграм-канала, он нарцисс, а Михаил — один из наших модераторов чата, он публично высмеивал его. Избиение действительно было в Санкт-Петербурге. Напали на него группой. Капустин нанял каких-то спортиков. Видео он долго не выкладывал, похоже, ждал, когда его люди уедут или почувствуют себя в безопасности», — рассказал другой админ TrackANazimerc.

В октябре 2024 года Денис Капустин выложил в чате канала TrackANaziMerc видео с пленными российскими военными, которые держали в руках лист с названием этого канала и говорили, что их жизнь и здоровье зависит от админов паблика. Так Капустин пытался заставить авторов канала перестать писать посты про его подразделение.

«Ну что, ***** [договорились]? А я вас предупреждал. Крысам место в подвале» — написал Капустин.

Админы TrackANazimerc рассказали, что продолжат свою работу, несмотря на угрозы, которые поступили многим из них, после нападения на Михаила.

«Украинцы пишут в личные сообщения, скидывают видео, угрожают: «ты следующий». Стандартные угрозы. Мы решили, что в ответ усилим работу по деанонимизации всех участников этой группировки. Выложили уже нескольких живых, членов подразделения, так как большая его часть уже на том свете, так как боевого опыта у них нет», — рассказал админ проекта.

Админам канала удалось деанонимизировать семерых участников РДК*, воюющих на стороне Украины: Валентина Бузмакова из Новосибирской области, Ивана Грудина из Златоуста, Никиту Мотина из Самарской области, Дениса Сабирова и Никиту Козырева из Оренбурга, Андрея Ашхатряна из Москвы и Анатолия Сафонова из Иркутской области.

«Только Мотин имеет боевой опыт — это бывший российский солдат, который сдался в плен и отказался от обмена, стал служить Капустину. Выделили бы еще Ашхатряна, его в Москве знают по кличке Перун, это неонацист из одной околофутбольной группировки московского Спартака», — рассказал RTVI админ.

Админы не берутся оценить количество сторонников РДК* в России.

«Не все сторонники Гитлера уехали, многие затаились, но связь с Рексом держат», — добавил админ TrackANaziMerc.

В марте 2024 года российские спецслужбы задержали ячейку РДК* в Санкт-Петербурге. В сетях было опубликовано видео задержанных — Рината Ильина, Никиты Красильникова и Артема Щербакова. Они планировали отравить российских военнослужащих и проводили разведку на стратегических объектах, по которым планировались удары БПЛА.

В середине февраля они купили GPS-трекер с возможностью аудиозаписи и спрятали его в тайник возле Храма Сретения Господня на Гражданском проспекте. Устройство они должны были установить на машину с гумпомощью. Химическое вещество для отравления подпольщики получили в мешке весом 20 кг — всё его содержимое должно было оказаться в продуктах питания, которые бы получили бойцы в Мариуполе. Мешок с ядом они хранили в посёлке Янино (Ленинградская область). Двое из задержанных признали причастность к РДК.

Капустин и «Русский стяг»



Нападение на антифашиста Михаила в Петербурге не первое, к которому имеет отношение Денис Капустин. В конце февраля 2025 года в Московской области произошло нападение на музыканта, фронтмена группы «Русский стяг» Евгения Долганова. Тогда замглавы Общественной палаты Раменского округа Владимир Лактюшин заявил, что музыканту «постоянно поступали угрозы от украинских нацистов и их сторонников, они говорили, что на него объявлена охота». Долганов с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Только в январе этого года Денис Капустин опубликовал видео нападения на музыканта. На видео видно, как мужчина идет по улице и со спины на него нападает другой мужчина, бьет по голове. Затем камера снимает окровавленное лицо Долганова без сознания.

*признана в России террористической организацией и запрещен