Казавшийся вначале нерушимым союз Дональда Трампа с Илоном Маском дал трещину такой глубины, что предприниматель решил основать собственную партию под названием «Америка». RTVI спросил у американских экспертов, получится ли у Маска к следующим выборам создать такую политическую силу, которая сможет противостоять и Трампу и демократам.

Нужна ли США третья партия

Запрос на третью партию в американском обществе существовал практически всегда, отметил политический обозреватель агентства LCB Андрей Береговский. По его словам, это можно легко отследить, в том числе, по явке на выборах, которая, как правило, не превышает 60-65%.

Согласно опросу аналитической компании Gallup, начиная с 1991 года, стандартно как минимум 30% американских избирателей определяют себя как «независимые», то есть, они не принадлежат ни к одной из двух ведущих партий. Из этого же исследования становится ясно, что, начиная с 2006 года, процент «независимых» избирателей превышает как процент демократов, так и республиканцев.

«В 2023 и 2024 годах процент независимых избирателей достиг 43%. Это может и не те 80%, о которых говорит Илон Маск, но все же почти половина американских избирателей сегодня не считает себя членами одной из двух ведущих партий. Однако, исследователи часто указывают на то, что независимые избиратели на самом деле не настолько независимые — около двух третей на самом деле из года в год голосуют за одну и ту же партию. Плюс, независимый избиратель — не значит активный избиратель», — подчеркнул Андрей Береговский в разговоре с RTVI.

Он добавил, что проекты третьих партий в США возникают постоянно, просто демократы и республиканцы — главные политические силы. Тем не менее, в выборах, в том числе и президентских, постоянно участвуют Либертарианская и Зеленая партии, «успешно набирая пару процентов».

«В 2023 году был проект партии центристов под названием No Labels. Она, подобно задумке Маска, должна была объединить людей, которым и демократы, и республиканцы сегодня кажутся слишком радикальными. Но этот проект так и остался на стадии обсуждения», — напомнил Андрей Береговский.

Есть партии типа «Демократические социалисты Америки» или Американская партия. Они, как правило, существенно не влияют на политический процесс, но иногда начинают влиять на демократов или республиканцев. Например, такие члены Палаты представителей, как Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб состоят в «Демократических социалистах», но в Конгресс избираются от демократов.

«Есть еще один примечательный пример: Партия реформ. Ее в 1990-х основал бизнесмен Росс Перо после участия в президентских выборах 1992 года, когда он набрал неожиданно много голосов, будучи третьим кандидатом. Партия не смогла добиться каких-либо существенных результатов. Однако, именно от этой Партии реформ в 2000 году впервые пытался избраться нынешний президент США Дональд Трамп», — добавил американский эксперт.

С какими проблемами столкнется Маск

В США существует острая необходимость в третьей стороне, считает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

«Но не в партии, предложенной Илоном Маском. Маск — политический реакционер, который своими действиями настроил общественность против себя. Маловероятно, что его партия получит массовую поддержку, хотя у него есть средства, которые, возможно, помогут партии добиться определенного успеха», — предположил собеседник RTVI.

По словам американского эксперта, что действительно необходимо, так это массовое движение представителей рабочего и среднего класса для формирования новой партии по образцу Народной партии XIX века.

«В сегодняшних условиях новая популистская партия потребовала бы сокращения военного бюджета и прекращения бесконечных войн, которые не приносят пользы американскому народу, а также использования средств для создания сети высокоскоростных железных дорог по всей стране и инвестиций в здравоохранение, образование и экологические программы», — добавил Джереми Кузмаров.

Как отметил политический обозреватель агентства LCB Андрей Береговский, основные трудности, с которыми придется столкнуться партии Маска, — институциональные. Но до этого ему, как минимум, нужно будет получить существенное представительство на уровне штатов через региональные партии.

Обе политические партии — демократы и республиканцы — это не только их формальные административные структуры. В первую очередь, это базы сторонников, спонсоров, политические штабы, которые работают много десятилетий из одного цикла в другой. Это большие и небольшие частные политические организации — «союзники» главных партий, хотя формально не входят в их структуры. Это комитеты политических действий (political action committees, PACs и Super PACs), которые формально имеют право собирать деньги на кампании и проводить агитацию.

«Сейчас, за полтора года до промежуточных выборов 2026 года — это период поиска и рекрутинга кандидатов на каждые из почти 500 федеральных выборов, которые пройдут в Конгресс США. Если Маск решит создавать новую партию, которая будет конкурировать с двумя главными партиями на выборах 2026 года, когда эта партия будет набирать кандидатов? Предвыборная кампания в США — дело недешевое, кандидатам и партии нужен хороший фандрайзинг. Фандрайзинг — не только источник денег на кампанию, этот процесс важен знакомством и выстраиванием связей с избирателями», — рассказал американский эксперт.

К тому же, для любой новой политической силы, как и для любого продукта, нужны первопроходцы (Early Adopters). Это те люди, которые будут бесплатно уделять этой новой политической силе все свое свободное время, убеждать соседей, организовывать мероприятия, налаживать связи, агитировать сограждан.

«Для того, чтобы организовать это в США — в стране с настолько устоявшейся партийной системой — для этого нужны буквально миллионы людей, если не десятки миллионов. Миллионы граждан должны совершить политическое действие только лишь для формальной регистрации партии. Для полноценного функционирования эти же миллионы должны заниматься постоянной агитаторской волонтерской работой на протяжении нескольких избирательных циклов», — констатировал Андрей Береговский.

80% в соцсети Х Илона Маска, которые проголосовали за создание новой партии, может выглядят внушительно. Но это меньше миллиона человек, добавил он.

«Наконец, американская политическая система не зря же уже 200 лет именно двухпартийна — она, по сути, вшита в основополагающие принципы работы государства и в Конституцию США через ее мажоритарную систему с одномандатными округами, которые (чаще всего) работают по принципу «победитель получает все». Любая третья партия или независимые кандидаты в США вынуждены проходить через проблему «потраченного голоса»», — добавил собеседник RTVI.

Сможет ли партия Маска повлиять на выборы в США

Оба американских эксперта склоняются к тому, что партия «Америка» миллиардера Илона Маска вряд ли сможет оказать сильное влияние на промежуточные выборы 2026 года и следующие выборы президента в 2028-м.

«Маск — фигура с запятнанной репутацией, чья связь с любой новой партией ограничит ее привлекательность, поэтому его влияние может быть весьма незначительным», — считает Джереми Кузмаров.

Андрей Береговский предположил, что люди слышат про партию Маска «первый и последний раз». Бизнесмен заявил, что его цель на 2026 год — получить 2-3 кресла в Сенате и места от 8-10 округов в Палате представителей.

«Три места в Сенате через год-полтора после создания партии — это фантазии. Гонки в Сенат проводятся на уровне всего штата, и независимым кандидатам тяжелее всего именно там. В теории, если партия Маска найдет одного чрезвычайно хорошего и харизматичного кандидата в одном штате с политической историей, узнаваемостью, существующими связями с избирателями — у них есть шансы выиграть одно место в Сенате. В Палате представителей ситуация похожая, но чуть проще», — отметил политический обозреватель LCB.

Чего Маск действительно может достичь, так это подпортить ситуацию одной или обеим партиям, допустил американский эксперт. В США, как и в других странах, есть кандидаты-спойлеры, которые избираются без шансов на победу. Но именно тех 5% голосов, которые они набирают, в итоге не хватает кандидату от главной партии для победы.

Андрей Береговский напомнил, что в 2016-м демократы обвиняли кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн в том, что она отобрала несколько процентов у Хиллари Клинтон, из-за чего был избран Трамп. В 1992 году республиканцы в этом же самом обвиняли независимого кандидата Росса Перо.