Весь 2023 год Россия продолжала отдаляться от Запада. Почти полсотни государств объявлены «недружественными». Причины очевидны — их осуждение боевых действий на Украине, санкции, экономическая и военная поддержка Киева. На этом фоне Москва взяла курс на укрепление связей со странами и движениями, многие из которых находятся в изоляции и под международными санкциями.

К некоторым прилип ярлык «страны-изгои» из давней риторики республиканцев США, кстати, мечтающих осенью вернуться в Белый дом. Как Россия в 2023 году сближалась со «странами нон грата» — в материале RTVI.

Россия и Иран: первые по санкциям

Одним из очевидных кандидатов на сближение в условиях после 24 февраля для Москвы стал Иран. И дело не только в богатой истории двусторонних отношений, которая берет свое начало еще в XVI веке. Самым заметным общим знаменателем для Москвы и Тегерана остается санкционное давление со стороны западных стран.

Еще два года назад Иран занимал уверенное первое место по количеству введенных против него рестрикций, однако сейчас пальму первенства перехватила Россия. В 2022-м иранское правительство даже предложило Москве поделиться с ней «своим богатым опытом» по обходу санкций.

На этом фоне государства стали наращивать взаимную торговлю. Как рассказал в интервью RTVI советник Евразийского делового совета по Ирану Аббас Мослем, к сентябрю 2023 года объем товарооборота между странами приблизился к $5 млрд, увеличившись на 60-70% с начала вооруженного конфликта на Украине. По данным Мослема, в России пользуются спросом автозапчасти из Ирана, товары химической промышленности и минеральные удобрения.

При этом западные страны неоднократно утверждали, что Москва также получает от Тегерана беспилотники, которые потом использует на Украине. Обвинения начали звучать еще в 2022 году, однако обе стороны опровергают подобные сделки.

Особую роль в экономическом сотрудничестве играет международный транспортный коридор «Север — Юг». В мае этого года Россия и Иран договорились о строительстве железной дороги длиной 162 км в рамках проекта. В торжественной церемонии подписания соглашения президенты России Владимир Путин и Ирана Эбрахим Раиси принимали участие по видеосвязи.

Главы государств в принципе находятся в постоянном контакте друг с другом, регулярно созваниваясь, а также встречаясь на форумах. Последние двусторонние очные переговоры лидеров состоялись 7 декабря в Москве, куда Раиси прилетел с рабочим визитом. Встреча в Кремле продолжалась целых пять часов. Путин попросил иранского гостя передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. И рассказал анекдот о том, как собирался по пути из ОАЭ и Саудовской Аравии залететь в Тегеран, но узнал, что иранский лидер уже собрался в Москву.

Россия и Палестина: нейтральная поддержка

2023 год ознаменовался войной на Ближнем Востоке — между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, совершившей 7 октября масштабный теракт против еврейского государства. Он унес жизни около 1300 человек — участников музыкального фестиваля на границе с Газой, жителей кибуцев и других граждан, которые были зверски убиты. Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газы, который находится под контролем хамасовцев — их режим израильтяне пообещали уничтожить.

Россия официально придерживается нейтралитета в этом конфликте. Однако в заявлениях российских дипломатов и политиков по горячим следам, скорее, просматривались, более пропалестинские настроения. По крайней мере, обвинения в адрес Израиля, чьи авиаудары привели уже к гибели более 17 тысячи жителей Газы и гуманитарной катастрофе в анклаве, звучали чаще, чем осуждения теракта ХАМАС.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в предновогоднем интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24», что цели военной операции ЦАХАЛ похожи на «демилитаризацию» и «денацификацию».

26 октября, в разгар боевых действий, в российском МИД принимали делегацию ХАМАС во главе со вторым человеком в политбюро группировки Абу Марзуком. Хотя в заложниках у боевиков оказались россияне, Москва по-прежнему не признает группировку террористической — в отличие от США, Евросоюза, Британии, Канады, Японии и, разумеется, самого Израиля.

Также Россия на международных площадках стала все чаще напоминать о том, что палестинцы должны создать свое государство наряду с еврейским по решению ООН. Впрочем, в Москве стараются не касаться мешающей этому вражды внутри самой Палестины — между Газой и Западным берегом реки Иордан со столицей в Рамалле, где заседает Палестинская национальная администрация. С ней Москва поддерживает довольно теплые отношения.

Они были установлены еще в конце ноября 1974-го — тогда Советский Союз официально признал Организацию освобождения Палестины (ООП) законным представителем арабского народа Палестины. Спустя два года в Москве появилось представительство ООП. 18 ноября 1988 года СССР официально признал палестинское государство, а в 1990-м в Москве было открыто посольство Государства Палестина.

В 2012 году российская делегация поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, которая предоставила Палестине статус страны-наблюдателя при главной международной организации. К июню 2023 года Палестину как государство признали 139 из 193 членов ООН. В то же время ее не признают трое постоянных членов Совбеза — США, Великобритания и Франция, а также большинство стран ЕС и Япония.

Последний раз президент России Владимир Путин и глава ПНА Махмуд Аббас встречались очно в октябре 2022-го. В этом году палестинский посол Абдель Хафиз Нофаль рассказал о подготовке визита Аббаса в Москву. Однако пока он не доехал до России. В ноябре в Кремле подтвердили, что «встреча остаётся на повестке дня, но точной даты пока нет».

Россия и Афганистан: не признаем, но взаимодействуем

После того, как в августе 2021 года в Афганистане к власти пришли талибы*, от взаимодействия с новым руководством страны отказалось практически все мировое сообщество. Связи с Кабулом сохраняют отдельные игроки — например, Катар (главный посредник между талибами и внешним миром), Турция, Пакистан и, как ни удивительно, США. Хотя Вашингтон заморозил афганские госрезервы, американцы поддерживают контакты с «Талибаном»* по разным каналам и не спешат включать его в список террористических организаций. Двояко ведет себя и Россия, которая формально не признает правительство талибов и даже, в отличие от американцев, считает их террористами — по крайней мере, формально.

Несмотря на то, что «Талибан» запрещен в России, а его представители находятся под санкциями ООН, представители движения участвовали в международных мероприятиях, проходивших в России. Так, в 2023 году делегация талибов была гостем на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В сентябре 2023-го представители «Талибана» вновь приехали на переговоры «московского формата» по урегулированию Афганистану, который проходил в Казани.

На этом фоне все чаще стали звучать предположения, что Россия в скором времени может признать талибское руководство. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, который как раз и курирует «московский формат», в интервью RTVI допустил, что это «в принципе это возможно» в обозримой перспективе. Но, по словам дипломата, талибы «должны заслужить признание». Еще раньше министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал: основным препятствием для этого шага остается «недостаточная репрезентативность» правительства в Кабуле. Дипмиссия Афганистана в Москве работает, но посла от талибского правительства пока нет.

Уже перед самым Новым годом, 19—21 декабря, Замир Кабулов посетил афганскую столицу, где раньше работал послом. Как подтвердили на Смоленской площади, в Кабуле он встретился с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки, а также с и.о. министра внутренних дел Сираджуддином Хаккани. Последний сейчас возглавляет «Сеть Хаккани»** (также запрещена в России) — она считается наиболее радикальным крылом внутри «Талибана».

Россия и КНДР: на рельсах дипломатии

2023 год ознаменовался вторым визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. До этого он приезжал в 2019-м, еще до пандемии. В сентябре его знаменитый бронепоезд шесть дней рассекал просторы Дальнего Востока. Гость из Пхеньяна встретился с Владимиром Путиным на космодроме Восточный, провел переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу, который в июне гостил в КНДР, и с другими чиновниками.

За шесть дней глава Северной Кореи успел полюбоваться российскими бомбардировщиками-ракетоносцами, осмотреть ракетный комплекс «Кинжал» и фрегат «Маршал Шапошников» с «Уранами» и «Калибрами», отведать камчатских крабов, посидеть в президентском отечественном лимузине Aurus, посмотреть полет истребителя Су-35, балет-феерию «Спящая красавица» и шоу морских млекопитающих, примерить меховую шапку-ушанку и получить в подарок бронежилет, пять дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник «Герань». И это далеко не все.

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России. И сейчас мы хотим и дальше развивать отношения», — заявил Ким.

СССР установил дипломатические отношения с КНДР 12 октября 1948 года, причем был первым, кто пошел на этот шаг. Северная Корея как самостоятельное государство появилась на карте мира 9 сентября на территории советской зоны оккупации после ухода японцев с Корейского полуострова по итогам Второй мировой войны. Чуть ранее, 15 августа 1948-го, была основана Республика Корея (Южная Корея) в пределах американской зоны.

С тех пор, в том числе во время Корейской войны 1950—1953 годов, отношения между Москвой и Пхеньяном продолжали развиваться во многих сферах. Ситуация не изменилась и после 24 февраля 2022 года. КНДР оказалась одной из немногих стран, которые открыто поддержали политический курс и действия Москвы.

На Западе и, в частности, в США не раз подозревали Пхеньян в том, что тот тайно поставляет Москве оружие, включая боеприпасы. Однако это опровергали как в России, так и в Северной Корее. К примеру, 1 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщило, будто КНДР с августа отправила России уже десять партий оружия. В Пхеньяне и в этот раз заявили, что никаких сделок не совершали и не планируют.

Путешествия в Северную Корею пока кажутся экзотикой — россияне не стремятся заменить Пхеньяном Рим или Париж. Однако в октябре во время визита в КНДР Сергей Лавров ответил журналистам, что рекомендовал бы Северную Корею как место отдыха для российских туристов.

Россия и Венесуэла: проблемы с нефтью объединяют

В 2023 году Москва продолжала активно дружить с Каракасом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров трижды встречался со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто, причем в последний раз — 16 ноября в Москве. Также главу российского МИД в апреле принимал в столице Венесуэлы президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

Хотя две страны разделяет океан, их сближение идет семимильными шагами. В октябре вице-премьер России Александр Новак отчитался: товарооборот между двумя странами за первые семь месяцев 2023 года вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

А 13 декабря стало известно, что картами системы «Мир» теперь можно расплачиваться в туристических районах Венесуэлы через терминалы крупнейшего банка страны — Banco de Venezuela. Среди них — столичный округ Венесуэлы, Нуэва-Эспарта, который включает острова Коче, Кубагуа, Маргарита, а также штат Боливар.

Государства объединяет еще один фактор — санкции в отношении нефти. Против Москвы они были введены на фоне вооруженного конфликта на Украине, а против Каракаса ужесточились в 2019-м из-за столкновений силовиков с оппозицией, отказавшейся признавать итоги президентских выборов (тогда в стране на какое-то время даже установилось двоевластие).

Однако в октябре 2023 года США приняли решение ослабить рестрикции после того, как официальный Каракас достиг соглашения с оппозицией о выборах в 2024-м. Но как будет развиваться ситуация, никто не знает.

Общая история двух стран восходит к XIX веку: 17 февраля 1857 года Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, независимость которой признали российские власти. Дипотношения Москва и Каракас установили в марте 1945-го, но продержались они недолго и в 1952 году были прерваны Советским Союзом. Впрочем, уже в 1970 году диалог на уровне посольств двух стран восстановился.

Сирия, Никарагуа, Эритрея: кто постоянные союзники Москвы в Генассамблее ООН

После начала вооруженного конфликта на Украине Россия подверглась критике со стороны мирового сообщества, особенно «коллективного Запада», как любят говорить в Москве. Наиболее показательными стали резолюции, принимаемые Генеральной Ассамблеей ООН после 24 февраля 2022 года.

За это время было принято несколько документов, осуждающих действия Москвы. При этом абсолютное большинство из 193 стран-членов ООН поддерживали эти резолюции, а вот голосовать «за» отказывались очень немногие (от 5 до 14 делегаций). Вместе с самой Россией «против» постоянно выступали Северная Корея, Беларусь и Сирия. Также чаще всего сторону Москвы занимали Эритрея и Никарагуа.

Сирия и Россия — давние союзники. По просьбе сирийского лидера Башара Асада, который находится под санкциями США и ЕС, российские военно-космические силы в 2015 году начали операцию на территории арабской республики. Москва и Дамаск объявили своей целью борьбу с террористами. Коалиция во главе с Соединенными Штатами, которая годом ранее вторглись в Сирию под тем же лозунгом, обвинила Москву в поддержке внутрисирийской войны Асада против оппозиции. 15 марта 2023 года Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным в Кремле поддержал «спецоперацию против неонацистов и старых нацистов». К слову, это был его первый визит в Москву с февраля 2022-го.

Неудивительна и поддержка со стороны Беларуси, которая входит с Россией в Союзное государство. За неполные два года Путин провел наибольшее количество очных встреч именно с белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам Лаврова, в 2022-м президенты провели 10 двусторонних переговоров, не считая регулярных созвонов. В 2023 году лидеры России и Беларуси встречались друг с другом восемь раз.

31 мая — впервые за 30 лет своего пребывания у власти — Москву посетил президент Эритреи Исайяс Афеворки и встретился с Владимиром Путиным. А в начале 2023 года эту восточноафриканскую страну посетил министр иностранных дел России и также встретился с главой государства. Примечательно, что это была первая поездка Сергея Лаврова в Эритрею.

С Никарагуа Россию связывают дипломатические отношения, которым уже почти 80 лет. Как сказала в августе посол республики в Москве Альба Асусена Торрес Мехия, за эти годы власти Никарагуа доказали, что всегда будут поддерживать Россию. Еще одним показателем желания оставаться рядом с Москвой стало сентябрьское заявление президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Он сообщил, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС. Правда, среди стран Латинской Америки предпочтение было отдано Аргентине — 1 января 2024 года она должна была вступить в БРИКС вместе с Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией. Правда, новый президент Хавьер Милей, которого прозвали «аргентинским Трампом», передумал. А Сергей Лавров признал, что аргентинцы взяли «тайм-аут».

*«Талибан», движение талибов — признаны террористической организацией Минюстом и запрещены в России

«Сеть Хаккани»** — признана террористической организацией Минюстом и запрещена в России