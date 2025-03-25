Советнику президента США Майку Уолтцу, возможно, придется уйти в отставку после скандала с утечкой данных об ударах по Йемену, пишет Politico. Такое решение могут принять из-за того, что главреда журнала The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где высокопоставленные американские чиновники обсуждали операцию против йеменских хуситов. В самой же администрации президента Дональда Трампа все отрицают. Подробнее — в материале RTVI.

Нависшее увольнение

«Пока еще ничего не решено, но представители Белого дома предупредили, что президент Дональд Трамп примет окончательное решение в течение ближайшего дня или двух», — пишет Politico о возможном увольнении советника по нацбезопасности.

Издание со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США утверждает, что Белый дом обсуждает с несколькими сотрудниками, что же делать с Уолтцем после разгоревшегося скандала. Двое из них предложили отправить советника в отставку, чтобы Трамп не оказался в «плохом положении».

«Было безрассудством не проверить, кто был в чате. Было безрассудством вести этот разговор в Signal. Нельзя быть безрассудным, будучи советником по национальной безопасности», — сказал один из собеседников Politico.

Другой был более прямолинейным, назвав Майка Уолтца «идиотом».

Скандал разгорелся 24 марта, когда Голдберг опубликовал статью и рассказал подробности о чате. Как утверждает главред The Atlantic, туда его добавил именно Майк Уолтц.

Ситуацией вокруг Уолтца и чата в Signal воспользовались демократы, которые начали активно критиковать администрацию Трампа и лично советника президента. Конгрессмен от штата Массачусетс Джейк Окинклосс назвал произошедшее «воплощением некомпетентности», напомнив, что нацбезопасность и внешняя политика влияют на доверие к правящей партии.

«Трамп призвал к самому суровому наказанию Хиллари Клинтон за ненадлежащие методы работы с электронной почтой. Знаете, чего Хиллари Клинтон не сделала? Не стала публиковать военные планы в своей электронной почте», — напомнил о событиях 2016 года член Палаты представителей от Коннектикута Джим Хаймс.

Сама же Клинтон в соцсети Х (бывший Twitter) просто написала: «Вы, должно быть, шутите» и прикрепила к посту скриншот новостей об утечке.

Администрация — на стороне Уолтца

В Белом доме после новостей о сливе плана ударов по йеменским хуситам стали все опровергать.

«Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. На мой взгляд, это журнал, который прекращает свое существование. Я думаю, что это не очень хороший журнал», — сказал Дональд Трамп.

Как пишет The Washington Post, американского лидера, судя по всему, не включили в этот чат. Издание отмечает, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие «наиболее лояльные Трампу республиканцы» попытались преуменьшить скандал. По словам Джонсона, утечка показала, что «высшие должностные лица выполняют свою работу».

«Администрация признала, что это была ошибка, и они ужесточат меры и сделают так, чтобы это не повторилось», — добавил он.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал само издание. По его словам, «лучшее место, чтобы спрятать труп, — вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто никогда не заходит».

«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были весьма успешными и эффективными. Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолца», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Министр обороны США Пит Хегсет и вовсе опроверг переписку чата в Signal. Шеф Пентагона заявил, что «никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны».

Вошел не в тот чат

Как рассказал главред The Atlantic Джеффри Голдберг, 11 марта Уолтц добавил его в чат «Houthi PC small group» в мессенджере Signal. В нем, помимо этих двоих, также были министр обороны Хегсет, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и другие. Всего в чате было 18 человек, которые обсуждали на тот момент предстоящую операцию против хуситов.

По словам Голдберга, Пит Хегсет выкладывал туда «информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак».

«У меня были очень большие сомнения в реальности этого чата, потому что я не мог поверить, что руководство национальной безопасности США будет сообщать в Signal о планах войны. Я также не мог поверить, что советник президента по нацбезопасности будет настолько безрассудным, чтобы включить главного редактора The Atlantic в такие обсуждения», — написал он в своей статье.

Никто так и не заметил присутствия постороннего в чате, и все же Голдберг решил оттуда выйти.

Удар по столице Йемена — городу Сана — американские военные нанесли 16 марта. Тогда йеменский минздрав сообщил, что погиб, по меньшей мере, 31 человек, а больше ста получили ранения. После число погибших возросло до 53. Кроме того, удар по электростанции в городе Дахьян в Сааде привел к отключению электроэнергии.

Приказ бить по Йемену Дональд Трамп отдал 15 марта. Тогда же госсекретарь США Марко Рубио уведомил о планах Вашингтона министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Пресс-служба хуситов заявила, что американские удары пришлись на «жилой квартал» Саны.