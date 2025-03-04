США заявили о временной приостановке военной помощи Украине до тех пор, «пока не убедятся в желании украинских властей содействовать заключению мирного соглашения» с Россией. Как на это отреагировали сами украинцы — в подборке RTVI.

Президент Украины Владимир Зеленский (в X):

Мы помним, что Германия является лидером в поставках систем противовоздушной обороны в Украину и играет решающую роль в обеспечении нашей финансовой стабильности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (цитата по УНИАН):

У наших военных, у правительства есть возможности, инструменты удержания ситуаций на линии фронта. Они не подлежат очевидному разглашению, это вещи, которые не обсуждаются публично. Мы действительно переживали разные моменты за эти три года, и логистика шла по-разному. Были задержки по объективным или субъективным причинам. Но у Украины, у украинцев, нет выбора.

Относительно дискуссий о возможности прекращения [помощи со стороны США], мы абсолютно спокойно всеми имеющимися для нас дипломатическими каналами будем продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом США.

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко:

На первый взгляд, это выглядит очень плохо. Похоже, он [президент США Дональд Трамп] подталкивает нас к капитуляции, то есть к [принятию] требований России. Прекратить помощь сейчас — значит помочь [президенту России Владимиру] Путину.

Главное, что это психологический удар, политический удар по Украине, это не помогает нашему духу.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (в своем телеграм-канале):

Что касается поставки оружия… Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, за которые проголосовали в Конгрессе, это особая юридическая процедура…

Во-вторых, необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров, прежде всего, аналогов. Тем более что программы замещения уже работают…

В-третьих, не забываем, что у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ военной помощи со стороны США, и страна умеет адаптироваться к таким ситуациям…

Так что проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко (в Facebook*):

Если США приостановят военную помощь Украине, это станет чрезвычайно серьезным и ощутимым ударом. По фронту! И мы обязаны сделать все, чтобы этого не допустить или это исправить. Пока что от скандала между Киевом и Вашингтоном выигрывает Москва. Это ослабляет Украину, Европу и саму Америку как мирового лидера.

Последние события требуют серьезного и честного разговора власти с обществом. Но Зеленский не встречается с украинским парламентом. Он единственный украинский президент, который не общается с законодательным органом и обращается с Верховной радой как [вице-президент США Джей Ди] Вэнс в Овальном кабинете, демонстрируя пренебрежение и превосходство. <…>

Зеленский обязан немедленно встретиться с депутатами. Его офис не рейтинги должен мерить, а предоставить стране «план Б» — как мы выстоим без американской помощи. Потому что мощная несокрушимость условных положительных блогеров в эфире пропагандистского марафона очень отличается от реалий на Курщине, Сумщине, Покровске, Купянске и Херсонщине.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (в своем телеграм-канале):

Это катастрофа и мы с вами знали об этом и говорили, когда вся эта шобла кричала о субъектности и нашем великом лидере. Но сейчас нужно не посыпать голову пеплом и не тыкать пальцами, а работать. <…> В принципе, ситуация еще не потеряна. Мы еще можем выйти из нее не с такими большими потерями, как кажется. Но для этого нужно остановить борьбу за рейтинг и перейти в борьбу за страну. Мы должны добиться мира, а не капитуляции.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (в своем телеграм-канале):

Мне очевидно, что Зеленский взял в заложники целую страну и выбивает банально себе самолет и три чемодана денег. Дилемма Трампа в таком случае понятна: переговоры с террористом или жизни заложников. Пора звать Брюса Виллиса или Мела Гибсона.

Блогер Анатолий Шарий (в своем телеграм-канале):

Трамп решил добиться мира через силу. США остановили поставки военной помощи Украине. <…> Украина при сегодняшних темпах ***** [военного конфликта] продержится до начала лета.

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