Новый президент США Дональд Трамп исполнил свою угрозу, о которой говорил еще до инаугурации, — ввел пошлины на импорт товаров сразу из нескольких стран. Под удар попали Мексика, Китай и Канада, которую Трамп вообще хочет сделать 51-м штатом. Также на пути 47-го американского лидера может оказаться Евросоюз. Как будут реагировать торговые партнеры Вашингтона и велика ли вероятность начала торговых войн — в материале RTVI.

Тариф по плану

1 февраля Белый дом объявил о том, что товары из нескольких стран столкнутся с серьезными ограничениями при попытке попасть на американский рынок. Трамп ввел 25-процентный тариф на импорт из Канады и Мексики, а также 10-процентный дополнительный тариф на импорт из Китая. Правда, над канадскими энергоносителями он немного сжалился — тут пошлины составили всего 10% вместо 25%. Решение вступит в силу 4 февраля.

«Президент Трамп предпринимает смелые действия, чтобы заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания прекратить нелегальную миграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков в страну», — говорится на сайте администрации США.

В Белом доме подчеркнули: доступ на рынок Соединенных Штатов — это привилегия. При этом там уверяют, что американская экономика — одна из самых открытых экономик в мире. К тому же в США самые низкие средние тарифные ставки на планете.

В то время как торговля составляет всего 24% ВВП США, у Мексики этот показатель находится на отметке в 73%, у Канады — 67%, а у Китая — 37%.

«Тарифы остаются мощным, проверенным источником рычагов для защиты национальных интересов. Президент Трамп использует имеющиеся инструменты и предпринимает решительные действия, которые ставят безопасность американцев и национальную безопасность на первое место», — отметили в администрации.

Канадский ответ

Ответ северного соседа США не заставил себя долго ждать. Спустя несколько часов уходящий премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о зеркальных 25% пошлинах.

«Канада ответит на торговые действия США 25-процентными торговыми тарифами на американские товары стоимостью $155 млрд», — сказал Трюдо на пресс-конференции.

Он добавил, что 4 февраля вступят в силу тарифы на товары на сумму в $30 млрд, а спустя 21 день последуют более масштабные пошлины, чтобы «канадские компании и цепочки поставок могли найти альтернативы». Канадский премьер подчеркнул, что решение будет иметь «далеко идущие последствия и распространятся на товары повседневного спроса», к примеру, одежду, обувь, алкоголь, овощи и фрукты.

Ранее посол Канады в России Сара Тейлор в интервью RTVI выражала надежду, что до торговой войны между странами все же не дойдет.

«У нас очень обширные и взаимовыгодные торговые отношения. Канада является крупнейшим экспортным рынком для США. Мы выступаем главным поставщиком рабочих мест на всей территории Соединенных Штатов. <…> И, основываясь на наших расчетах, мы полагаем, что если администрация Трампа введет тарифы, это приведет к росту цен и в Канаде, и в Соединенных Штатах», — говорила канадский дипломат.

При этом Тейлор признавала, что «в торговле нет союзников, есть только интересы», и «Канада будет защищать свои интересы, если потребуется».

Напряженность между соседними странами нарастает не только из-за этого. Дональд Трамп продолжает свою риторику, призывая Канаду стать 51-м штатом США. Комментируя такую вероятность, канадский посол отметила: Оттава «слушает то, что он говорит, но не обязательно воспринимает это как буквальную истину».

На обоих полушариях

Еще одной страной, которая попала под удар Трампа, стала Мексика — южная соседка США. Но взаимоотношения Вашингтона и Мехико были сложными как во время первого срока республиканца, так и при администрации президента Джо Байдена. Все дело в нелегальной миграции через американо-мексиканскую границу и наркоторговле.

Сейчас Белый дом обвинил власти Мексики в том, что те заключили «невыносимый союз» с наркоторговцами.

«Правительство Мексики предоставило картелям убежище для производства и транспортировки опасных наркотиков, что в совокупности привело к смерти сотен тысяч американцев от передозировки», — завили в администрации Трампа.

В Мехико тоже молниеносно отреагировали на обвинения 47-го президента. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала эти слова «клеветой».

«Мы категорически отвергаем клевету Белого дома на правительство Мексики по поводу связей с преступными организациями, а также любые намерения вмешаться [в дела] на нашей территории. Если такой альянс и существует, то он существует в оружейных магазинах США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие», — опровергла Шейнбаум обвинения в адрес Мехико.

Также Шейнбаум поручили министерству экономики реализовать «план Б», который включает в себя «тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики». Однако пока неясно, в чем именно будет заключаться ответ на американские 25-процентные пошлины.

На другом конце света — в Китае — реакция на шаги администрации Трампа оказалась более сдержанной. Пекин осудил решение Вашингтона ввести новые пошлины, а также пообещал оспорить их во Всемирной торговой организации (ВТО).

Впрочем, у Китая есть еще один вариант. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что КНР хочет сосредоточиться на восстановлении договора, который китайцы подписали при первом сроке Трампа, но так и не реализовали. Торговое соглашение 2020 года предусматривало, что на первом этапе Пекин нарастит объем закупаемых у США товаров на $200 млрд. Сейчас же КНР готовится к переговорам о сферах, в которых можно нарастить закупки.

Евросоюз на подходе

Европа также не ускользнула от «тарифного взора» 47-го президента США. Трамп не раз угрожал ввести пошлины на европейские товары, причем в последнее время его риторика только усиливается.

«Это точно произойдет в отношении Европейского союза, могу вам это сказать. Потому что они нами действительно пользуются», — заявил американский лидер, выступая 2 февраля в Мэриленде.

Трамп пожаловался, что дефицит США в двустороннем товарообороте с Евросоюзом превышает $300—350 млрд.

«Они не покупают наши автомобили, они не покупают нашу сельскохозяйственную продукцию, они почти ничего не покупают, а мы приобретаем у них все: миллионы автомобилей, продукты питания и сельхозпродукцию», — добавил президент.

В Еврокомиссии заверили, что ЕС «жестко отреагирует» на действия любого торгового партнера, который «несправедливо или произвольно» вводит пошлины на товары из Евросоюза, пишет Politico.

«Наши торговые и инвестиционные отношения с США — крупнейшие в мире. На карту поставлено многое. Тарифы создают ненужные экономические потрясения и подстегивают инфляцию. Они наносят ущерб всем сторонам», — вместе с тем напомнил представитель Еврокомиссии.

Решение Трампа уже повлияло на европейский рынок, хотя пошлины еще не вводились. Так, общеевропейский индекс STOXX 600 утром 3 февраля упал на 1,3%. Это самое большое дневное падение в 2025 году. Евро упал на 1,1%, а индекс крупнейших автопроизводителей Европы — на 3%, пишет Reuters.