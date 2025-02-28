Президент США Дональд Трамп не подтвердил премьеру Британии Киру Стармеру прямые гарантии безопасности на случай будущей эскалации в Европе. До этого глава Белого дома принял президента Франции Эммануэля Макрона, который вернулся с тем же результатом. Марафон завершится визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 28 февраля. Как ожидается, стороны подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Правда, оно пока будет рамочным и также не послужит военной гарантией безопасности для Киева.

«У британцев невероятная армия»: о чем договорились Стармер и Трамп

«Сидя рядом со Стармером в Овальном кабинете и отвечая на вопросы журналистов, Трамп отказался брать на себя обязательство по развертыванию американских войск для поддержки [возможных] возглавляемых Европой миротворческих сил, хотя и заявил, что США «всегда» помогут британским военным, если им это понадобится, что, «маловероятно»», — передает The Guardian итоги переговоров лидеров двух стран — ближайших союзниц.

Как уточняет Politico, Дональд Трамп отметил, что «британские войска в послевоенной Украине смогут «позаботиться о себе сами»».

«Если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами, понятно? Но им не нужна помощь. <…> У британцев невероятные солдаты, невероятная армия, и они могут позаботиться о себе сами», — цитирует издание республиканца.

По данным Politico, британский премьер собирался «потребовать от США «поддержки», гарантирующей безопасность любых британских и европейских миротворческих сил после заключения мирного соглашения».

Пока же получается замкнутый круг («Уловка-22»): «США хотят знать, как Европа собирается действовать, прежде чем брать на себя обязательства, а европейцы хотят знать, что США поддержат их, прежде чем отправлять миротворческие войска».

Хотя Великобритания не просит Трампа ввести американские войска на территорию Украины, она «планировала запросить воздушное разведывательное наблюдение и поддержку, а в крайнем случае — прикрытие с воздуха», если боевые действия возобновятся.

Этот подход Стармер фактически подтвердил публично.

«Мы полны решимости работать вместе, чтобы заключить выгодное соглашение. Мы обсудили главный план — достичь мира, который был бы прочным и справедливым. <…> Это соглашение должно быть подкреплено силой, чтобы помешать Путину вернуться за добавкой. Я тесно взаимодействую в этом вопросе с другими европейскими лидерами. <…> Великобритания готова разместить войска на земле и самолeты в воздухе для поддержки этого соглашения», — заявил он в Белом доме.

Однако «Трамп предположил, что американо-украинское соглашение о добыче важнейших полезных ископаемых <…> само по себе станет своего рода поддержкой», отмечает The Guardian

«Дональд Трамп настаивает на том, что Владимир Путин «сдержит свое слово» по мирному соглашению с Украиной, утверждая, что американские рабочие, добывающие важнейшие полезные ископаемые в стране, выступят в качестве защитного барьера и удержат Россию от повторного вторжения», — пишет издание.

По данным СМИ, администрация Стармера все равно продолжит искать «продолжения обязательств Америки перед НАТО» и по такому случаю соберет в воскресенье, 2 марта, европейских лидеров, «в попытке дальнейшей координации».

Чего добился Макрон

После стремительных перемен, которые демонстрирует Белый дом, настал час Макрона, который давно продвигает идею создания автономной от США «подлинной европейской армии». В ЕС к ней относились довольно скептически, а идея «европейского оборонного союза» сводилась, скорее, формированию единого оружейного рынка.

«Краеугольный камень макроновской концепции «стратегической автономии» — инвестиции в надежную самодостаточную европейскую оборону, чтобы континент мог в военном отношении позаботиться о себе без Америки, — теперь находится под микроскопом», — отмечает Politico.

Перед визитом в Вашингтон 24 февраля Макрон, ставший первым европейским лидером, который навестил Трампа после его переизбрания, собрал в Париже два экстренных неформальных саммита с партнерами по ЕС и НАТО. Об их итогах он рассказал президенту США.

«Несмотря на кажущуюся дружелюбность, они продемонстрировали резкие разногласия по Украине», — сообщало Reuters.

Говоря о планах Трампа заключить с Россией «сделку» по Украине, Макрон «призвал к более взвешенному подходу, начав с перемирия, а затем перейдя к мирному соглашению, включающему гарантии безопасности».

«Мы хотим быстрого мира, но мы не хотим слабого соглашения», — пояснил президент Франции.

Как передавало агентство, «оба лидера договорились о размещении европейских миротворческих сил после того, как в конечном итоге будет достигнуто мирное соглашение».

«Они не будут находиться на линии фронта. Они не будут участвовать ни в каком конфликте. Они будут там, чтобы гарантировать соблюдение мира», — уточнил Макрон в Овальном кабинете.

В свою очередь, Трамп заявил, что «принимает эту концепцию, как и Путин».

«Да, он это примет, — заверил глава США насчет позиции президента России Владимира Путина по миротворческим силам. — Я специально задал ему этот вопрос. У него нет с этим проблем».

Между тем из Москвы пока приходят обратные сигналы.

«Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул, на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить», — заявил недавно глава МИД России Сергей Лавров.

Тем временем и в самом ЕС пока нет единства по поводу отправки миротворцев. Это подтвердил по итогам парижских саммитов президент Литвы Гитанас Науседа.

«Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», — признал глава республики.

Что слышно из Берлина

Тектонические сдвиги происходят и в Германии. Как признает Politico, недавно победивший на выборах консерватор Фридрих Мерц, который, вероятно, станет новым канцлером, «предложил рассмотреть ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией, чтобы заменить американский ядерный зонтик — поразительный отход от исторической проамериканской позиции его страны».

По словам Мерца, Парижу и Лондону, «возможно, придется «поделиться» своим ядерным оружием, поскольку на Америку нельзя положиться в вопросе защиты НАТО».

«Нам необходимо провести переговоры с британцами и французами — двумя европейскими ядерными державами — о том, могут ли к нам применяться принципы ядерного обмена или, по крайней мере, ядерной безопасности с их стороны», — сказал вероятный преемник Олафа Шольца.

«Комментарий Мерца возвещает о крупном стратегическом сдвиге для Германии, которая долгое время сопротивлялась французским планам более тесного европейского военного сотрудничества, особенно в области ядерной обороны. Христианские демократы традиционно отстаивали защиту отношений с США, несмотря на призывы Парижа к большей «стратегической автономии» в ЕС. Смена настроения <…> стала еще одним признаком того, что возвращение Трампа в Белый дом месяц назад пробило брешь в отношениях с Соединенными Штатами, которые гарантировали безопасность Европы с 1945 года», — отмечает издание.