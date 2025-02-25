Голосование в ООН 24 февраля, приуроченное к третьей годовщине военного конфликта на Украине, обернулось сенсацией. Из-за резкой смены курса Дональдом Трампом на повестке оказались проекты сразу трех резолюций — два на Генассамблее и один в Совбезе. Причем США впервые проголосовали заодно с Россией и КНДР, а делегации почти всех стран Европы оказались по другую сторону. В штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке развернулась настоящая битва резолюций, в которую разные стороны вносили поправки. Кто за что в итоге проголосовал — разбирался RTVI.

Резолюции-близнецы

Третья годовщина с начала военного конфликта на Украине запомнилась разладом в «коллективном Западе». На голосование в Генеральной Ассамблее ООН попали сразу два проекта резолюций: авторами первой стали страны Евросоюза и Киев, вторую же представили Соединенные Штаты.

Украинский проект призывает выполнять предыдущие резолюции ООН, которые в том числе требуют от Москвы прекратить боевые действия и вывести войска. Также в тексте говорится о деэскалации и мирном урегулировании в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Документ, который предложили Соединенные Штаты, состоял всего из трех абзацев и был нейтральным по отношению к Москве. В частности, в нем Вашингтон выразил скорбь по поводу гибели людей во время конфликта и напомнил, что главная цель Организации Объединенных Наций — мирное урегулирование споров.

При этом в американском проекте резолюции не было ни слова о принципах суверенитета или о территориальной целостности Украины, как в предыдущих проектах, которые поддерживали США.

К тому же Соединенные Штаты призывали отозвать украинский документ. Газета Financial Times писала, что камнем преткновения стала формулировка «российская агрессия». К тому же Вашингтон предупреждал, что может встать на сторону Москвы и Пекина, «чтобы предотвратить демонстрацию поддержки Киева со стороны Запада».

«Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», — заявила с трибуны ГА временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

Поворотное голосование в Генассамблее

Никто ничего отзывать не стал, так что 24 февраля в ГА ООН прошло голосование по обоим проектам. За украинско-европейскую резолюцию, которая включает в себя осуждение действий России, выступили 93 страны, 18 членов ООН высказались против, а 65 — воздержались.

Среди несогласных оказались не только традиционные Россия, Беларусь Северная Корея и Эритрея, но и присоединившиеся к «коалиции» США, Израиль, а также член Евросоюза — Венгрия. Среди воздержавшихся оказались, в частности, Индия, Китай, Аргентина, Саудовская Аравия, ЮАР и Иран.

Остальные же государства ЕС поддержали Киев и проголосовали за свой собственный документ. Кроме того, к ним в том числе присоединились: Турция, Мексика, Япония, Южная Корея, Канада и… Сербия. Позже президент Республики Александр Вучич заявил, что это произошло по ошибке.

«Я считаю, что Сербия сегодня допустила ошибку, я прошу прощения у граждан Сербии за это, и это моя вина. <…> По европейской резолюции должны были воздержаться», — сказал глава государства.

А вот с американским проектом все оказалось не так просто. Изначальный документ изменился после нескольких поправок. Так, в текст добавили фразу «подтверждая свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, охватывающих ее территориальные воды».

Кроме того, формулировку «прочный мир между Украиной и Россией» изменили на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Россией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

В результате сами авторы в лице США воздержались от голосования, как и еще 69 страны, среди которых была Украина, «провинившаяся» Сербия, Грузия, Куба, Бразилия, Индия и Китай. Против были 8 членов ООН: Беларусь, Буркина-Фасо, КНДР, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия и Судан. Еще 89 поддержали измененный проект резолюции.

Все по новой, но в Совбезе

Не прошло и нескольких часов, как тот же проект резолюции под авторством США оказался на голосовании в Совете Безопасности ООН, но сохранив при этом оригинальный текст.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что американский проект Москва рассматривает как «здравую инициативу», а также что документ отражает желание новой администрации Белого дома «внести реальный вклад» в мирное урегулирование на Украине.

«Ценим уже неоднократно высказанное президентом [США Дональдом] Трампом понимание того, что у украинского кризиса есть свои глубинные причины», — добавил он.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились начать процесс по урегулированию военного конфликта на Украине. 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Москвы и Вашингтона, которые возглавлял глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

На заседании СБ ООН текст проекта вновь попытались изменить поправками, но в этот раз ни одна из пяти не прошла: «либо не набрала необходимого количества голосов, либо из-за того, что Россия наложила вето», говорится на сайте ООН. В итоге 15 членов Совбеза голосовали по «нейтральной» резолюции, касающейся украинского конфликта, которую СБ смог принять.

Таким образом, в Совбезе ООН впервые за три года военного конфликта удалось принять резолюцию по Украине, на которую никто не наложил вето.

10 стран поддержали американский проект резолюции, в частности 3 из 5 постоянных членов (Россия, Китай и США), а Дания, Франция, Греция, Словения и Великобритания просто воздержались. При этом ни Франция, ни Соединенное Королевство не воспользовались своим правом вето, чтобы заблокировать документ.

«Внимание вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок? Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис?» — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в свое телеграм-канале.