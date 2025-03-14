13 марта президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Это были уже третьи переговоры с участием США, которые направлены на урегулирование военного конфликта на Украине. Чуть ранее российский лидер заявил, что Москва согласна на 30-дневное прекращение огня, но такое, чтобы оно «привело к долгосрочному миру». Американские эксперты предположили в беседе с RTVI, на каких условиях его можно достичь и сможет ли президент США Дональд Трамп закончить военный конфликт.

Что значат переговоры между Россией, США и Украиной

Любые переговоры несут в себе перспективу и, возможно, даже обещание прекращения конфликта на Украине, допустил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

«Трехсторонние усилия, в которых участвуют американские чиновники на самом высоком уровне, придают процессу дополнительный вес и надежду. Хотя и были некоторые проблемы и даже стычки, включая ситуацию в Белом доме, но важен тот факт, что стороны все еще упорствуют в поиске решения», — сказал он RTVI.

По словам главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова, переговоры — это шаг навстречу миру. Но пока неясно, готова ли администрация президента США Дональда Трампа признать российские достижения на поле боя и установить рамки урегулирования, которые были бы приемлемы для России, добавил он в разговоре с RTVI.

«Россия находится в сильной позиции, поскольку выигрывает, так что Москве не нужно принимать условия, выгодные для Украины», — считает эксперт.

Сколько будет действовать режим прекращения огня

«Я не могу предсказать будущее, но я полагаю, что они примут условия прекращения огня», — поделился с RTVI Джереми Кузмаров.

Как напомнил профессор Саид Хан, Киев уже принял условия прекращения огня, представленные США в Саудовской Аравии. Теперь же бремя принятия предложения лежит на Москве.

«Пока сложно оценить, согласится ли президент Путин, предоставит ли встречное предложение с некоторыми поправками или отвергнет его полностью. Сейчас преждевременно говорить о том, продлится ли прекращение огня дольше предложенного месяца, так как оно еще не было взаимно согласовано», — добавил эксперт.

Сможет ли Трамп добиться долгосрочного мира

Удастся ли американскому лидеру добиться долгосрочного мира, пока неясно, отмечает профессор Университета Уэйна Хан.

«Сейчас аналитики считают позицию Трампа агрессивной, даже запугивающей по отношению к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Они задаются вопросом, не является ли тактика американского президента принуждением вместо сотрудничества», — отметил Саид Хан.

Трамп уже говорил с Зеленским лично. Встреча же Путина и Трампа по Украине, а также по целому ряду других важных двусторонних вопросов может состояться в течение года, спрогнозировал он.

«Я не могу быть уверенным на 100%, что Трамп сможет обеспечить долгосрочный мир. Он находится под большим давлением со стороны милитаристов и «ястребов из правящей элиты США и СМИ. К тому же он сам непредсказуем. Долгосрочный мир станет результатом предоставления определенных гарантий безопасности России, например, что Украина никогда не вступит в НАТО», — предположил Джереми Кузмаров.

Также среди возможных условий он назвал гарантию, что Россия больше никогда не будет атакована западным оружием. Кроме того, Вашингтон не должен вмешиваться в украинскую политику.

«Неясно, предложит ли Трамп или любой другой президент США такие условия России. Правящая элита США хочет доминировать в евразийском регионе и не может терпеть никаких соперников. Такой образ мышления — препятствие для прочного мира в регионе», — считает главред Covert Action.

В разговоре с RTVI Кузмаров признался, что не знает, отличается ли Трамп в своем мышлении от любого другого президента США. Однако он может захотеть разорвать отношения между Москвой и Пекином и направить Соединенные Штаты на более тесный союз с Россией.

«В этом случае он мог бы принять некоторые из их условий в мирном урегулировании», — заключил он.