С развитием прогресса все больше профессий уходит в прошлое. О фонарщиках, ледорезах или заводчиках пиявок теперь можно узнать разве что из фильмов или книг. Но и куда менее экзотические специальности вымирают перед лицом цифровизации и искусственного интеллекта. Впрочем, некоторые «реликтовые» ремесла все еще востребованы. RTVI приводит пять редких профессий, которые перейдут с нами в 2025 год.

Санта-Клаус

Главной резиденцией Санта-Клауса считается Лапландия в Финляндии. Неподалеку от города Рованиеми близ Полярного круга находится всемирно известная деревня Йоулупукки — финского «Рождественского деда». В ней даже есть почтовое отделение, куда можно писать письма (правда, из России они теперь не доходят).

А вот профессия Санты наиболее распространена и формализована в Соединенных Штатах. Там по сей день действует Международное братство настоящих бородатых Санта-Клаусов (IBRBS). Она насчитывает около 2250 членов, разбросанных по более чем 40 отделениям.

Как пишет The New York Times, в течение многих лет не было особой путаницы в том, кто мог присоединиться к этому «профсоюзу». Он был открыт «только для мужчин с достаточно длинными усами — так, чтобы их можно было уложить, как у Святого Николая, и чтобы они могли выдержать порывы малышни».

В 2016 году состоялось голосование по историческому вопросу: принимать ли в братство жен — миссис Клаус. Несмотря на «некоторый первоначальный скептицизм», предложение было принято. Но вот идея открыть членство для эльфов, погонщиков оленей из новогодней упряжки или Санта-Клаусов с дизайнерскими бородами оказалась более спорной — до этого пока не дошло.

«Сейчас встал более широкий вопрос о миссии Санты. Можно ли назвать это профессией, требующей четких стандартов? Санты все больше сталкиваются с проблемой выбора между эксклюзивностью и инклюзивностью, которая преследует все регионы к югу от Северного полюса», — признает издание.

С восьмидесятых годов в Денвере, штат Колорадо, действует одна из старейших профессиональных школ, где обучают начинающих Сант. Самым успешным предлагают трудоустройство — в том числе на круизах по Ближнему Востоку. У американских Сант даже появились правозащитники — например, отстаивающие право безбородых мужчин вступать в братство.

«Некоторые из поколения более старых, более консервативных Санта-Клаусов не готовы к полностью инклюзивной организации. Им нравится быть частью этого эксклюзивного клуба мужчин с настоящими бородами», — говорит Дина Голден, «независимая миссис Санта» со стажем.

По ее мнению, профессия становится все более элитарной.

«Когда-то я просто брала парней с улицы, сажала их в кресло, привязывала им бороду, и мамочки были в восторге. Теперь если Санта не носит наряд за $8000 и не носит ухоженную свежеокрашенную бороду за $3000, и если он не носит чистые белые перчатки, и если он не говорит по-испански и не владеет языком жестов, то мамочки недовольны», — признает Голден.

И все же во многом это по-прежнему профессия идеалиста. Старейшина рождественского сообщества Филипп Венц написал клятву Санта-Клауса, которая обязывает коллег по цеху признавать «братство» всех Санта-Клаусов и посвятить себя тому, чтобы стать «хорошо сведущими в тайнах принесения рождественского настроения».

Трубочист

Больше всего трубочистов по прежнему в Германии. Этой старинной профессии, казалось, грозило вымирание перед лицом «зеленой» революции. Но переход на чистое топливо в ФРГ продвигается не так быстро. По данным Федеральной ассоциации трубочистов, в прошлом году 14,4 миллиона систем в стране отапливались природным газом и пять миллионов — мазутом. То есть количество систем отопления, работающих на ископаемом топливе, сократилось всего на один процент.

Новый бум в профессии пришелся на 2022 год, когда Европу настиг газовый кризис. Уже тогда немецкие граждане принялись массово скупать для обогрева домов камины, дровяные печи и другие установки по сжиганию твердых видов топлива, популярные в «неэкологичные» семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия.

Сейчас по всей Германии работают около 7500 предприятий гильдии — той самой, что сохранилась со времен Средневековья. В ней заняты более 20 тысяч трубочистов — и «трубочисток». Кстати, на главной страничке сайта Ассоциации гостей приветствует именно женщина в черном камзоле, котелке-цилиндре и с канатом за спиной — теперь это не редкость.

Правда, для этого ремесла нужна немалая физическая подготовка: один только рюкзак со снаряжением трубочиста сравним по весу с экипировкой солдата бундесвера — не говоря уже о необходимом навыке лазить по крышам.

В этой «реликтовой» профессии даже осталось разделение на мастеров и подмастерьев. Сначала нужно не меньше трех лет отучиться в профтехучилище. Только после этого вас примут в гильдию — помощником трубочиста-мастера. И лишь спустя 12 лет новичок получает право полностью самостоятельно обслуживать дымоходы.

Но современный образ немецкого трубочиста зачастую далек от картинки перепачканного сажей человечка, сошедшего со страниц сказок Андерсена и братьев Гримм. Теперь это еще и консультант по переходу на «умные» энергосберегающие технологии, по обслуживанию тепловых насосов, солнечных и фотоэлектрических панелей. Каждый день услугами таких консультантов пользуются около 200 тысяч жителей ФРГ.

Одно осталось неизменным: примета, что встреча с трубочистом приносит удачу, — особенно если потереть медную пуговицу с его камзола.

Фокусник

В Британии по-прежнему действует «профсоюз» магов — The Magic Circle. Он был основан в 1905 году, чтобы продвигать, развивать и защищать искусство волшебства.

По состоянию на 2024 год 5% из 1700 членов Магического круга — женщины. Их стали принимать чуть больше тридцати лет назад. Это случилось на историческом заседании совета Магического круга 9 октября 1991 года. Именно тогда в ряды магического сообщества, состоявшего до тех пор только из мужчин, вступила первая группа женщин, включая Дебби Макги и Фэй Престо.

На том же заседании из него исключили Софи Ллойд — она обманом вступила в Магический круг, выдав себя за мужчину «Рэймонда Ллойда». Ее трюк, возможно, не был бы раскрыт, но Софи сама во всем призналась в надежде на снисхождение.

Как пишет The Guardian, совсем недавно в Магическом круге озаботились тем, чтобы отыскать Софи, извиниться перед ней и принять обратно. Но женщины и след простыл.

А еще издание отмечает, что фокусники по-прежнему ревностно относятся к тайнам своего ремесла. Так, двое британских иллюзионистов из The Magic Circle и по совместительству ученых — Густав Кун и Брайан Рапперт из университетов Плимута и Эксетера — написали исследование, посвященное разоблачениям.

Оказалось, что разглашение трюка другого фокусника, пока тот еще жив, воспринимается как почти абсолютное табу: менее 3% опрошенных сочли это приемлемым. Правда, в профессиональной среде чуть более лояльно относятся к тому, чтобы разоблачить трюк, придуманный умершим коллегой, или раскрыть тайну собственного фокуса. Также поощряется передавать секреты другим фокусникам — но не людям со стороны.

В 2019 году Кун сам оказался в центре скандала, когда всемирный благотворительный фонд Wellcome Trust провел в Лондоне бесплатную выставку под названием « Дым и зеркала». На ней подробно объяснялись общие принципы магии, такие как введение в заблуждение и принуждение. В отношении фокусника было начато официальное расследование комитетом по раскрытию информации Магического круга.

Смотритель воронов

Если из лондонского Тауэра улетят вороны, то Тауэр падет, а вместе с ним — Англия. Так гласит средневековая легенда, в которую до сих пор верят британцы. А в Тауэре до сих пор живет и работает представитель одной из самых необычных и штучных профессий — «смотритель воронов» (Ravenmaster).

Вот уже около 20 лет эту почетную должность занимает Кристофер Скайф — шестой смотритель воронов в истории Англии. Официально его должность звучит так: страж лондонского Тауэра, королевского дворца и крепости Его Величества (при жизни Елизаветы Второй — Ее Величества), лейб-гвардеец, йомен (телохранитель короля, а до этого — королевы). Церемониальная стража Тауэра считается старейшей придворной стражей в мире. Все йомены должны иметь за плечами не меньше 20 лет военной службы.

Но у мистера Скайфа — особая роль, ведь на его попечении находятся легендарные птицы, которые тоже состоят на официальной службе Тауэра. Первая — самка по имени Мунин — поступила на службу Тауэра 18 мая 1995 года.

Смотритель воронов активно ведет соцсети, рассказывая о своих подопечных. Птицы — очень харизматичны и каждая со своим характером. Одна развлекалась тем, что любила притворяться мертвой и тем самым дразнить посетителей, другая воровала у них безделушки. Роберт Скайф не только ухаживает за воронами, но и рассказывает о них экскурсантам, переводя с «ворониного» (ravenish) языка на человеческий.

Почтальон

Одна из самых известных в мире профессий — почтальон. Но с ростом цифровых транзакций многое стали заказывать онлайн, а письма и вовсе отправляются не так часто — теперь их заменяет общение в мессенджерах.

К тому же Amazon уже протестировала дрон, который может доставлять посылки людям на дом — в том числе на верхние этажи зданий, куда не добираются лифты.

Как отмечает Tagesspiegel, почтальоны по-прежнему остаются частью повседневной жизни, но их значение уменьшается. В Германии классических почтальонов — известных по ретрофильмам разносчиков писем — становится все меньше. Их заменяют составные службы доставки, которые перевозят как посылки, так и письма.

При этом количество писем уже давно падает, а количество отправляемых посылок, наоборот, стремительно растет. Если в Германии в 2010 году на одну посылку приходился 21 письмо, то в 2015 году это соотношение составляло всего 15 к 1, а в 2020-м— 8 к 1.

Идет тенденция к дальнейшему снижению: Deutsche Post ожидает, что в 2025 году на одну посылку будет приходиться пять писем. Ожидается, что к 2030 году это соотношение составит всего три к одному.

Другими словами, на смену старым добрым почтальонам, вызывающим чувство ностальгии, все больше приходят курьеры.

«Сеть доставки посылок оптимизирована для повышения эффективности — если письма доставляются курьером, они должны приходить так же быстро, как и раньше, — говорит Кай-профессор логистики из Франкфурта Оливер Шок. — Старый знакомый почтальон может вскоре перестать появляться на пороге некоторых домов— но курьер, по крайней мере, должен быть так же дружелюбен».