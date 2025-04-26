В Ватикане пройдут похороны папы римского Франциска. На прощании с понтификом 26 апреля будут присутствовать несколько десятков глав государств и правительств, а также сотни тысяч верующих. Подробнее о том, как готовились к церемонии, что на ней будет происходить и чем эти похороны отличаются от предыдущих, — в материале RTVI.

Облачили в красное

О кончине папы Франциска на 89-м году жизни стало известно утром 21 марта. В середине февраля его госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, однако потом поступали позитивные новости о его состоянии. 20 апреля Франциск обратился на Пасху с традиционным посланием «городу и миру», а на следующий день, в пасхальный понедельник, его не стало.

Тело понтифика осмотрел главный врач Ватикана Андреа Арканджели, который определил причину смерти. Согласно отчету, папа Франциск умер от церебрального инсульта, комы и необратимого кардиоциркулярного коллапса.

После этого скончавшегося главу Ватикана одели в белое, положили в гроб и перенесли из покоев папы в часовню в его резиденции Каса-Санта-Марта (дом святой Марты). Уже там Франциска облачили в красные одежды для литургий, митру (головной убор епископов) и паллий — это шерстяная лента, на которой вышиты кресты.

Последний этап в этот день — официальное объявление о смерти папы. Его провел камерленго Кевин Фаррелл — кардинал, который фактически исполняет обязанности главы Ватикана от смерти папы до избрания нового понтифика на конклаве.

Кончина папы римского запускает целую серию ритуалов, включая литургию, музыку и молитвы, которые собраны в 400-страничном томе под названием «Ordo exsequiarum Romani pontificis». Там описаны все детали, которые должны соблюдаться с момента смерти понтифика до его погребения.

Истребители в режиме ожидания

23 апреля, через два дня после того, как понтифик ушел из жизни, тело Франциска перенесли из часовни Каса-Санта-Марта в собор святого Петра — главный католический собор, который находится на территории Ватикана. Эта процессия сопровождается литанией всем святым.

И в течение трех дней верующие и скорбящие могли отдать дань уважение скончавшемуся папе.

Перед похоронами понтифика власти Италии и Ватикана усилили охрану. На страже гроба папы Франциска встали итальянские полицейские и военные, а также швейцарская гвардия — вооруженные силы Ватикана. Солдаты на площади святого Петра были оснащены оружием, которое позволяет сбивать беспилотники, а на крышах дежурили снайперы, истребители находились в режиме ожидания.

Вечером 25 апреля прошел процесс запечатывания гроба, его возглавил камерленго Кевин Фаррелл. Лицо понтифика закрыли белой тканью, а в сам гроб положили мешочек с монетами, отчеканенными в период, когда он возглавлял Ватикан, а также сломанное Кольцо Рыбака (Папское кольцо) и «rogito» — список деяний Франциска. Вторая копия отправится в архивы Ватикана.

Один гроб вместо трех

Сами похороны папы Франциска пройдут 26 апреля, церемония начнется в 10 утра по местному времени (11:00 по Москве) на площади святого Петра. Проводить обряд будет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Похороны Франциска будут несколько отличаться от общепринятых, на этом настоял сам скончавшийся понтифик. К примеру, обряд объявления о кончине папы прошел в часовне, а не в покоях, где он умер. К тому же Франциск попросил похоронить его в одном деревянном гробу, обитом цинком. Как правило, тело покойного главы Ватикана кладут в три гроба — из кипариса, свинца и дуба.

Во время прощания тело выставляли на катафалке, но без гроба. В этот раз все было наоборот.

Кроме того, папа Франциск в своем завещании попросил похоронить его в базилике Санта-Мария-Маджоре, которая находится за территорией Ватикана, хотя обычно погребение происходит в соборе святого Петра.

«Франциск этот храм очень любил. Папская базилика — все равно территория Ватикана. Другое дело, что она находится не рядом с гробницами других пап», — пояснил в интервью RTVI историк, специалист по Ватикану и католической церкви Борис Филиппов.

После службы в день похорон тело понтифика должны пронести через так называемую «дверь смерти», которая находится слева от алтаря в соборе, а в это время будет звенеть 10-тонный похоронный колокол.

Ожидается, что в Риме соберутся десятки или даже сотни тысяч человек. В 2023 году во время похорон папы Бенедикта XVI, который скончался, уже покинув свой пост, присутствовали примерно 50 тыс. человек, а в 2005-м (на похоронах Иоанна Павла II) — 300 тыс. человек.

К тому же церемонию посетят десятки мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и главу Аргентины Хавьера Милея, который критиковал своего земляка папу Франциска еще при его жизни. Как известно, Франциск родился в Буэнос-Айресе в 1936 году и служил там архиепископом.

День отпевания и похорон — это лишь первый из девяти дней «Novemdiales». Так в Римско-католической церкви называется период траура.

Завершающим этапом станет конклав. Он собирается через 15-20 дней после смерти папы в Сикстинской капелле, чтобы избрать следующего понтифика. То есть выборы нового главы Ватикана начнутся не раньше 5 мая.