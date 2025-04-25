В Ватикане завершаются последние приготовления к похоронам папы римского Франциска — они пройдут 26 апреля. К его гробу, который будет запечатан накануне, в пятницу вечером, уже пришли десятки тысяч верующих. В Ватикан начали съезжаться и мировые лидеры — там ожидаются в том числе президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский. Как пишут СМИ, на неформальных встречах в Ватикане свою роль может сыграть «похоронная дипломатия», но «могут возникнуть и дипломатические неловкости».

Кто летит в Ватикан

Похороны папы римского Франциска начнутся в субботу, 26 апреля, в 10 утра (в 11 утра по Москве) на площади Святого Петра в Ватикане. Согласно пожеланию понтифика, его похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, где он любил молиться.

Как пишет The Guardian, в церемонии примут участие 50 глав государств и 10 монархов. Всего же на ней будут присутствовать высокопоставленные лица из 170 стран. Россию представит министр культуры Ольга Любимова.

Чтобы лично проститься с папой, 25 апреля в Рим отправится американский президент Дональд Трамп со своей женой Меланией. Это будет первый визит Трампа в Европу во время второго президентского срока.

Глава США может увидеться на мероприятии с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также подтвердил свое присутствие.

Церемонию посетит и единомышленник Трампа, аргентинский президент Хавьер Милей — земляк скончавшегося понтифика. Хорхе Мария Бергольо родился в Аргентине и перед тем, как стать первым в истории папой из Нового Света, занимал должность архиепископа Буэнос-Айреса.

Кого еще из мировых лидеров ждут на церемонии похорон Франциска:

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ;

; Президент Франции Эмманюэль Макрон ;

; Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ;

; Президент Польши Анджей Дуда ;

; И.о. канцлера ФРГ Олаф Шольц ;

; Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ;

; Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ;

; Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ;

; Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза ;

; Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ;

; Король Испании Филипп VI и королева Испании Летисия ;

и королева Испании ; Принц Уэльский Уильям.

Мероприятие не сможет посетить президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава одной из крупнейших стран по общему числу католиков. Вместо нее в Рим отправится министр безопасности и защиты граждан страны Роза Исела Родригес.

«Окно для похоронной дипломатии»

Израиль решил вообще не направлять на похороны высокопоставленного чиновника, хотя посол еврейского государства в Риме будет присутствовать на церемонии.

The Guardian напоминает, что после четырех дней молчания премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху все же выразил свои соболезнования понтифику, который неоднократно осуждал войну в Газе .

«Государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования Католической церкви и католической общине мира в связи с кончиной папы Франциска. Да покоится он с миром», — написал Нетаньяху в соцсети Х.

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung видит в церемонии похорон папы римского Франциска потенциал для «похоронной дипломатии». В частности, Урсула фон дер Ляйен сможет обсудить тарифы на европейский импорт лично с Дональдом Трампом, а не через посредников и заявления.

«До и после похорон в Риме пройдут двусторонние переговоры. Да и сами похороны — это хорошая возможность для политиков обменяться парой слов и пожать друг другу руки вне официальной обстановки», — пишет газета.

Бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер сравнил церемонию прощания с папой римским со встречей членов большой семьи на похоронах. «[Это возможность] протянуть руку кузену, с которым возник спор о наследстве», — сказал он.

Neue Zürcher Zeitung привела в пример неформальное общение между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Бараком Обамой, которые сидели рядом друг с другом на похоронах бывшего президента США Джимми Картера 9 января этого года.

«Место для дипломатических неловкостей»

The Guardian отмечает, что похороны папы «полны потенциальных дипломатических неловкостей». Ведь в субботнем мероприятии «примут участие лидеры, которые обычно не появляются в одном зале».

«Пока мировые лидеры направляются в Рим на похороны папы Франциска , обеспокоенные чиновники Ватикана будут сосредоточенно продумывать логистику, пытаясь избежать дипломатической неловкости. Следует ли держать Дональда Трампа подальше от президента Украины? <…> Или любого иранца, который моет появиться рядом? Похороны папы предоставляют неожиданную возможность для импровизированной международной дипломатии и неудобных встреч», — передает обозреватель газеты Гарриет Шервуд.

Так, последнее сопоставимое событие — похороны Папы Иоанна Павла II в апреле 2005 года — было «дипломатическим событием года, собравшим вместе множество мировых лидеров, включая многих, которые обычно не появляются в одной стране, не говоря уже о том, чтобы оказаться в одной комнате».

Те похороны проходили на фоне войны в Ираке, против которой выступал Иоанн Павел II.

«Когда на больших уличных телевизионных мониторах появилось изображение лица президента Джорджа Буша-младшего крупным планом, из толпы раздались насмешки», — напоминает издание.

Оказавшись рядом с лидерами Ирана, Сирии и Кубы, Буш вместе с Тони Блэром «оказали им холодный прием».

«Принц Чарльз совершил дипломатическую ошибку, пожав руку президенту Зимбабве Роберту Мугабе, который обошел запрет ЕС на поездки ради того, чтобы присутствовать на службе», — пишет The Guardian.

А Китай тогда бойкотировал похороны «из-за присутствия президента Тайваня.

В последний раз папа римский Франциск появился перед публикой во время традиционного ежегодного пасхального обращения в воскресенье, 20 апреля. Понтифик призвал к мирному урегулированию конфликтов и диалогу между странами.

На следующий день стало известно о смерти Франциска по причине инсульта. Последним из мировых политиков с понтификом встретился вице-президент США Джей Ди Вэнс.