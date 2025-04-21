Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни после болезни. За день до смерти в своем послании на Пасху он призвал к миру во всем мире, коснувшись боевых действий между Россией и Украиной. Понтифик неоднократно молился за мир на Украине, называя ее жертвой конфликта, «в которую та была втянута». Что именно Франциск говорил про Россию и Украину после 24 февраля 2022-го — в подборке RTVI.

20 апреля 2025-го папа римский Франциск выступил со своим последним традиционным посланием «К городу (Риму) и к миру» (Urbi et orbi) по случаю Пасхи. Понтифик назвал Украину «опустошенной войной» и призвал продолжать усилия по достижению «справедливого и прочного мира», а также высказался за «окончательное мирное соглашение» между Арменией и Азербайджаном.

К трехлетию боевых действий между Россией и Украиной понтифик назвал эту годовщину «болезненным и постыдным событием для всего человечества». Папа Франциск помолился о мире, выразив солидарность с украинцами и всеми жертвами вооруженных конфликтов.



В марте 2024 года понтифик заявил, что Украине следует «проявить смелость поднять белый флаг» и договориться с Россией о прекращении боевых действий.

Папа Франциск говорил, что на Украине идет «мировая война», и называл Украину жертвой конфликта. «Идет война, и я думаю, было бы ошибкой думать, что это фильм о ковбоях, где есть хорошие и плохие. И также ошибочно думать, что это война только между Россией и Украиной. Нет. Это мировая война», — сказал понтифик на встрече с иезуитами в Казахстане осенью 2022-го.

17 апреля 2022 года в своем традиционном пасхальном обращении папа Франциск назвал российско-украинский военный конфликт «жестоким и бессмысленным», но избежал упоминания России. «Пусть будет принято решение о мире. Пусть будет положен конец „игре“ мускулов в то время, когда люди страдают. Пожалуйста, не дайте нам привыкнуть к войне», — говорил понтифик.

После 24 февраля 2022 года Франциск посетил российское посольство в Риме, что стало беспрецедентным шагом. Понтифик также созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выразить «соболезнование» и заверить, что Ватикан работает над поиском «места для переговоров».

Франциск выражал готовность прилететь в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, но она так и не состоялась.

В марте 2022-го Франциск посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии. «Совершая акт посвящения себя, всего человечества и особенно России и Украины Непорочному Сердцу Марии, мы просим Бога уподобить наши сердца ее любящему сердцу, дабы между детьми единой Матери воцарился мир», — напомнили в Ватикане о смысле обряда.

Папу римского Франциска госпитализировали 14 февраля 2025 года с инфекцией дыхательных путей (позже подтвердилась пневмония) в римскую больницу Джемелли. С тех пор врачи боролись, а католики (и не только) всего мира молились за его жизнь. Франциску стало лучше, 20 апреля он обратился на Пасху с посланием городу и миру, а на следующий день его не стало.