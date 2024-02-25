До сих пор США оставались главным донором Украины. С января 2022-го объем военной помощи Киеву составил более $45 млрд, или €42 млрд. Для сравнения: военные поставки ФРГ за этот срок — в два с половиной раза меньше. Между тем новый пакет американкой помощи в $60 млрд завис в конгрессе, и судьба его туманна. Европа еще долго не сможет заменить военную помощь США. Да и в самом ЕС слишком велик разрыв между тем, что было обещано Украине, и тем, что было выполнено. Об этом говорится в докладе Кильского института мировой экономики (IfW) — он приурочен ко второй годовщине конфликта. Какую помощь Украина получила за эти два года и от кого — в инфографике RTVI.

Как ни удивительно, общий объем европейской помощи Украине уже давно превысил помощь от американцев — не только с точки зрения обязательств, но и с точки зрения конкретных ассигнований. Кроме того, одобрение в Евросоюзе Механизма поддержки Украины гарантирует дальнейшую финансовую помощь. Однако разрыв между обязательствами ЕС и реальными выделениями остается очень большим. К такому выводу пришли аналитики мониторингового проекта Ukraine Support Tracker из Кильского института.

С точки зрения объемов военной помощи США до сих пор оставались буквально незаменимыми.

«Чтобы полностью компенсировать Украине объемы американской военной помощи в 2024 году, Европе придется удвоить свой нынешний уровень и темпы оказания помощи вооружением», — следует из обновленных к 15 января данных по отслеживанию поддержки Украины.

«Сейчас обязательства США по оказанию помощи и поставкам в Украину, по сути, приостановлены, учитывая, что конгресс не принял ни одного нового пакета поддержки. Европейская помощь, напротив, продолжает расти, как с точки зрения обязательств, так и с точки зрения «распределения» помощи. Имеется в виду помощь, которая была «выделена» или зарезервирована для конкретной цели и должна быть отправлена Украине в ближайшем будущем», — отмечает Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker и директор по исследованиям Кильского института.

Новые данные свидетельствуют о большом разрыве между обещанными и фактическими потоками помощи от ЕС. По состоянию на 15 января 2024 года Европейский союз и его государства-члены заложили на Украину в общей сложности €144 млрд помощи, но выделили только €77 млрд из этой суммы на конкретные цели.

«С окончательным одобрением программы ЕС для Украины в размере €50 млрд финансовая помощь ей, похоже, гарантирована. Общий объем новых обязательств ЕС — военных, финансовых и гуманитарных — несколько вырос с момента последнего обновления и составил €13,8 млрд. Это сверх тех самых €50 млрд , которые уже были заложены в 2023 году. Но в отношении именно военной помощи гораздо меньше ясности, ее динамика замедлилась, — говорит Требеш. — Она по-прежнему оказывается несколькими крупными донорами, такими как страны Северной Европы, Германия или Великобритания, в то время как большинство прежних доноров обещали мало или вообще не пообещали ничего нового».

В сфере военных поставок также хорошо видна эта разница между обещанной и фактической помощью. Германия остается крупнейшим европейским военным донором Украины. С февраля 2022 года ее военные обязательства составили в общей сложности €17,7 млрд, из которых €9,4 млрд к настоящему времени были выделены на конкретные военные поставки, направленные Украине. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что в 2024 году Киев получит немецкого вооружения на €7 млрд, хотя ранее немцы закладывали на это только €4 млрд.

Недавно Великобритания объявила о новом транше военной помощи Украине в размере €2,9 млрд, в результате ее общие военные обязательства достигли €9,1 млрд. По сообщениям Лондона, €4,8 млрд из этой суммы уже были выделены до середины января 2024 года.

Что касается стран Северной Европы, то с ноября Дания увеличила свои военные обязательства перед Датским фондом Украины на €3,5 млрд, что делает ее одним из крупнейших военных доноров в процентах от ВВП. На сегодняшний день Дания заложила €8,4 млрд именно на военную помощь, из которых €4,5 млрд уже выделены.

Пятилетняя программа Нансена (принятая правительством Норвегии по военной и гуманитарной поддержке Украины) с бюджетом €6,6 млрд продолжает направлять средства на такие сферы, как противовоздушная оборона и боеприпасы. При этом общие военные ассигнования в настоящее время составляют около €1 млрд.

«При этом совершенно не ясно, направят ли США дальнейшую военную помощь Украине в 2024 году. В общей сложности с февраля 2022 года Соединенные Штаты выделили около €43 млрд на военную помощь, что составляет около €2 млрд в месяц. Хотя сенат только что одобрил новый пакет помощи, он еще не принят нижней палатой представителей. Последние оставшиеся средства на военную помощь США были израсходованы к концу 2023 года», — заключают исследователи IfW.