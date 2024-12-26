Об авиакатастрофе пассажирского лайнера Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», который 25 декабря разбился в Казахстане, пишут большинство мировых СМИ. Они подробно приводят хронику трагедии, однако выдвигать однозначные версии не спешат. Подробности — в обзоре RTVI.

«Рейс J2-8243 отклонился от запланированного маршрута из Азербайджана в Россию на сотни миль и потерпел крушение на противоположном берегу Каспийского моря после чрезвычайной ситуации, которая, по данным российского надзорного органа по вопросам авиации, могла быть вызвана столкновением с птицей. Однако авиационный эксперт предположил, что эта причина маловероятна», — пишет Reuters.

Агентство приводит мнение аналитика консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Ричарда Абулафии. По его словам, столкновение с птицами обычно приводит к посадке самолета на ближайшем доступном поле.

«Вы можете потерять контроль над самолетом, но в результате вы не улетите далеко от курса», — считает эксперт.

Как отмечает Reuters, «самолет отклонялся от маршрута в районе России, который Москва недавно защищала от атак украинских беспилотников».

«Ближайший российский аэропорт на пути следования самолета был закрыт в среду утром. Киев не признал факт нанесения в этом месяце ударов по чеченскому городу Грозный, куда направлялся самолет», — обращает внимание агентство.

«Власти Азербайджана и Казахстана заявили, что ведется расследование, и пока рано называть причину крушения», — отмечает Bloomberg, не выдвигая определенных версий.

«Телеграм-канал Fighterbomber опубликовал видеоролик, на котором видны дыры. По мнению некоторых, они напоминают повреждения, вызванные обстрелом или взрывом осколков. Fighterbomber считает маловероятным, что отверстия были вызваны столкновением с птицей», — передает The Guardian.

Газета также напоминает: «Данные cервиса отслеживания полетов FlightRadar24.com показали, что при приближении к аэропорту в Актау самолет выписывал в воздухе траекторию, похожую на восьмерку, его высота существенно увеличивалась и уменьшалась в последние минуты полета».

«Flightradar24 сообщил в соцсети X, что самолет «подвергся глушению и спуфингу GPS вблизи Грозного». Глушение радаров часто используется для защиты территории от беспилотников. Пока неясно, сыграло ли это какую-либо роль в крушении», — пишет The New York Times.

По словам авиационного журналиста Андрея Меньшенина, на которого ссылается NYT, глушение и спуфинг GPS «могли затруднить пилотирование, но вряд ли стали причиной крушения».

«Каждый день сотни самолетов пролетают через районы, где происходит спуфинг GPS», — ответил эксперт на письменный запрос.

«Видеозапись обломков и обстоятельства безопасности воздушного пространства на юго-западе России указывают на то, что самолет мог быть сбит какой-то зенитной установкой», — предположил директор службы безопасности Osprey Мэтт Бори, которого цитирует The Wall Street Journal.

«Современные реактивные самолеты на самом деле спроектированы так, чтобы выдерживать столкновения с птицами. Однако в тяжелых случаях удары птиц по-прежнему могут подвергать опасности машины. В принципе только после оценки бортового самописца и записи голосов в кабине пилота причина катастрофы может быть достоверно установлена», — признает Die Welt.

Немецкое издание добавляет, что «опубликованные в сосцети X фотографии с многочисленными пробоинами в хвостовой части и вертикальном оперении аварийного самолета вызывают спекуляции».

«Одно из предположений состоит в том, что эти дыры могли образоваться из осколков оружия. Однако другие полагают, что дыры связаны с падением камней, когда они ударяются о землю», — уточняет Die Welt.

«По официальной информации, в результате крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане погибли 38 человек, выжили 29 человек, некоторые получили серьезные ранения. Среди выживших, судя по всему, одиннадцатилетняя девочка с немецким гражданством. Непонятно, почему машина разбилась», — признает Spiegel online.

Источники Corriere della Sera в Embraer, бразильской компании-производителе самолета, настаивают, что трагедия произошла из-за «внешнего злоумышленного действия», а не из-за технической неисправности, человеческого фактора или столкновения с птицами.

Впрочем, издание подчеркивает предварительный характер этой оценки, так как «пока достоверно неизвестно, что именно повредило фюзеляж». Как бы то ни было, «отверстия, особенно в задней части, могли сделать самолет „трудноуправляемым“», отмечают источники газеты.