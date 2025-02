14 февраля начинает свою работу 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В центре трехдневной программы — обсуждение военного конфликта между Россией и Украиной на фоне недавних переговоров Дональда Трампа как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Как пишет Politico, украинский президент встретится на полях конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Кто еще посетит мероприятие и что ему предшествовало — в материале RTVI.

Америкой едины

Еще до того, как Трамп вернулся в Белый дом, он не раз говорил, что планирует остановить военный конфликт на Украине. Несмотря на то, что за первые 24 часа на посту президента США у него это не получилось — да и мало кто воспринимал такие заявления всерьез, — ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Вечером 11 февраля, всего за два дня до Мюнхенской конференции по безопасности, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор продлился почти полтора часа. Главы государств согласились, что боевые действия на Украине необходимо остановить, а также договорились встретиться лично и позвали друг друга в гости.

Однако в Мюнхене этого не произойдет, так как Россия не участвует в конференции с 2022 года, а американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Сам Трамп объявил, что в пятницу они будут участвовать в важной встрече.

В преддверии Мюнхена многие начали предполагать, что именно там раскроется суть мирного плана Трампа, однако 6 февраля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что это не так.

«Единственный человек в мире, который может сделать это и довести дело до конца, — это сам Дональд Трамп», — рассказал он в эфире Newsmax.

Тем не менее на полях Мюнхенской конференции пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского с Джей Ди Вэнсом. Кит Келлог прибудет на Украину 20 февраля, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на источник.

Кстати, 11 февраля Трамп успел пообщаться не только с Путиным. После полуторачасового разговора с российским лидером глава Белого дома позвонил и в Киев. Как рассказал Зеленский, у них был «продолжительный разговор» о том, как «достичь мира», готовности двух стран «работать вместе».

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы <…> гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let’s get it done [“давайте покончим с этим”]», — сообщил президент Украины.

Трамп также подтвердил, что оба президента хотят заключить мир.

«Пора прекратить эту нелепую войну, в которой произошли массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народы России и Украины!» — призвал глава Белого дома.

С мира по министру

Впрочем, Мюнхен соберет у себя не только американскую и украинскую делегации. Как сообщили сами организаторы, в конференции примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров «со всего света» и главы международных организаций.

Так, уже подтвердили свое участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола, глава Евросовета Антониу Кошта, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, а также генсек НАТО Марк Рютте. Предыдущий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию в последний день — 16 февраля.

Конференция проходит всего за неделю до досрочных выборов в бундестаг, так что на мероприятии в Мюнхене будет не только действующий канцлер Германии Олаф Шольц, который вновь стал кандидатом от социал-демократов, но и его соперники: кандидат от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, вице-канцлер, глава минэкономики ФРГ и кандидат от «Зеленых» Роберт Хабек, Кристиан Линдер от Свободной демократической партии.

Помимо них, свое участие также подтвердили:

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович , а также министр обороны страны Драган Крапович ;

, а также министр обороны страны ; Министр национальной обороны Канады Билл Блэр ;

; Заместитель премьер-министра и по совместительству глава МИД Италии Антонио Таяни ;

; Глава МИД Китая Ван И . Из Мюнхена от отправится в Нью-Йорк, где к Китаю на месяц перешло председательство в Совете Безопасности ООН, а потом он полетит в ЮАР на саммит министров иностранных дел G20;

. Из Мюнхена от отправится в Нью-Йорк, где к Китаю на месяц перешло председательство в Совете Безопасности ООН, а потом он полетит в ЮАР на саммит министров иностранных дел G20; Президент Финляндии Александр Стубб ;

; Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер вместе с экс-президентом и по совместительству министром обороны и спорта Виолой Амерд ;

вместе с экс-президентом и по совместительству министром обороны и спорта ; Президент Чехии Петр Павел и министр иностранных дел Ян Липавский ;

и министр иностранных дел ; Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз ;

; Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юль . Как пишет The Korea Times, ожидается, что на конференции он затронет тему «военного сотрудничества России и КНДР»;

. Как пишет The Korea Times, ожидается, что на конференции он затронет тему «военного сотрудничества России и КНДР»; Президент Курдистана Нечирван Барзани. Де-юре это автономная республика в составе Ирака.

Доложили о многополяризации

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности ее эксперты опубликовали традиционный ежегодный отчет о состоянии международных отношений — в этот раз под названием «Многополяризация». В докладе вместе с введением всего девять глав, три из которых посвящены членам западного блока — США, Японии и Евросоюзу, а пять — странам, стоящих у истоков БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Авторы подошли к заголовкам с креативом: посвященную Штатам главу назвали «Maga Carta» (игра слов: Make America Great Again и Magna Carta, Великая хартия вольностей), а Бразилии — «Лула Ленд» (отсылка к фильму «Ла-Ла Ленд»). Раздел про Россию решили окрестить «Царским гамбитом».

Многополярность устройства современного мира, несмотря на спорность ее степени, уже стала фактом, подчеркивают аналитики. По их оценке, с одной стороны, все больше международных игроков способны влиять на ключевые мировые проблемы, с другой — растущая поляризация затрудняет совместные подходы к решению глобальных кризисов и угроз.

Чтобы многостороннее сотрудничество «материализовалось», международной системе может понадобиться некоторая «деполяризация», заключили эксперты.