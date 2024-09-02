В Германии подводят итоги воскресных выборов в земельные парламенты (ландтаги) Саксонии и Тюрингии. Хотя прогнозы оправдались, результаты голосования на востоке страны все равно признаны сенсацией. Они обернулись поражением для трех партий, входящих в правящую «светофорную» коалицию канцлера Олафа Шольца, а несистемные — «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» — вошли в тройку лидеров. Причем в Тюрингии АдГ пришла первой. Как пишут немецкие СМИ, крайне правые выиграли земельные выборы впервые в послевоенной истории Германии.

Как распределились голоса

«Альтернатива для Германии» продолжает набирать популярность в землях бывшей ГДР — это видно по тому, как голосовали местные жители в 2019-м и в 2024 году. В обеих землях партия впервые пробила тридцатипроцентный потолок. В Саксонии АдГ прибавила 3,1%, получив 30,6% (второе место после ХДС), а в Тюрингии и вовсе рванула на 9,4%, завоевав 32,8%.

При этом Христианско-демократический союз (сейчас в оппозиции, в прошлом — правящая «партия Меркель») в Саксонии все-таки остался главной политической силой, удержавших практически на тех же позициях (31,9%), что и пять лет назад.

В Тюрингии ХДС даже немного прибавил (до 23,6%), хотя и заметно уступил АдГ. Главное поражение в этой земле потерпела посткоммунистическая Левая партия, откатившись на 18% — с 31,01% до 13,1%. Скорее всего, лидер ее местного отделения, популярный политик Бодо Рамелов утратит пост премьер-министра Тюрингии, который занимал практически бессменно последние десять лет. В Саксонии левые никогда не были так же сильны, как в Тюрингии, однако их результат ухудшился более, чем вдвое, — до 4,5%. Формально они не преодолели 5-процентный барьер, однако пройдут в саксонский ландтаг благодаря тому, что выиграли два прямых мандата в Лейпциге.

Основные голоса у левых (а также у социал-демократов и даже у «Альтернативы») оттянул «Союз Сары Вагенкнехт» — совершенно новая политическая сила, которая всего несколько месяцев назад отпочковалась от посткоммунистов. Причем риторику харизматичной Вагенкнехт порой невозможно отличить от лозунгов АдГ. В частности, и крайне левые, и крайне правые выступают за отмену санкций против России и прекращение военной помощи Украине. Однажды после выступления Сары глава АдГ Тюрингии Бьорн Хёке даже пригласил ее вступить в ряды АдГ.

А вот силы «светофорной» коалиции — Социал-демократическая партия Германии Шольца, Зеленые и Свободная демократическая партия Германии — в общей сложности набрали 13,6% в Саксонии и 10,4% в Тюрингии. И ни одна из этих партий не получила двузначного результата.

СвДП не сможет попасть в парламент ни в Эрфурте, ни в Дрездене. Причем в Саксонии либералы не преодолели даже однопроцентный барьер, что, как пишет Politico, «стало унижением для партии, которая в Берлине представляет четырех федеральных министров».

Зеленые едва прошли в ландтаг Саксонии с 5,1%,а в земельном парламенте Тюрингии их вовсе не будет (там у них всего лишь 3,2%).

Социал-демократы в опросах тоже рисковали впервые в истории вылететь из ландтага, особенно саксонского. В итоге обошлось, однако «это был явно не вечер для аплодисментов СДПГ», признали в ее руководстве.

Что будет дальше

Несмотря на триумф АдГ, особенно в Тюрингии, где ее отделение возглавляет скандальный Бьорн Хёке (признан экстремистом Ведомством по защите Конституции ФРГ и «фашистом» германским судом), ни одна из партий по-прежнему не готова кооперироваться с «Альтернативой». На это не пойдут даже несистемные новички Вагенкнехт, без которой, возможно, не удастся создать правящую коалицию ни в Саксонии, ни в Тюрингии.

Вместе с тем, по предварительным подсчетам, в Тюрингии ХДС, СДПГ и «Союзу Сары Вагенкнехт» не хватает ровно одного места, чтобы создать коалицию. Вдобавок ко всему христианские демократы все еще не готовы отказаться от собственной установки — запрета на сотрудничество с левыми. Так что коалиционные переговоры еще впереди.

Тем временем «Альтернативу» постигло разочарование при подсчете голосов в Саксонии — в первые часы после выборов было объявлено, что партия получает блокирующее меньшинство (41 место). В этом случае без крайне правых было бы невозможно избирать конституционных судей или глав земельных счетных палат, а также принимать некоторые другие решения. Однако наутро выяснилось, что система дала сбой, и первоначально число мандатов для СДПГ и Зеленых было на одно место ошибочно занижено, а для ХДС и АдГ — на одно завышено. После пересчета саксонского избиркома АдГ потеряла этот рычаг.

Как признает Spiegel online, «для федерального правительства результаты выборов в Тюрингии и Саксонии уже стали катастрофой», поскольку лишь каждый десятый проголосовал за одну из трех партий «светофора».

Между тем в Германии ждут 22 сентября, когда выборы пройдут в еще одной восточногерманской земле — Бранденбург. Это традиционная вотчина социал-демократов, и премьер от СДПГ Дитмар Войдке по-прежнему остается там самым популярным политиком. Однако и в Бранденбурге, согласно опросам, АдГ лидирует — и в целом, и по округам (в 35 из 44-х).

Некоторые немецкие политики поспешили объявить, что эти цифры ставят крест на правящей федеральной коалиции, которой предрекают распад после следующих выборов в бундестаг. Как раз накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указ об их назначении на 28 октября 2025 года. В то же время запад и восток Германии всегда голосуют по-разному, поэтому предсказывать общую картину никто в ФРГ не берется.

При этом тренд на усиление партий, которые традиционно считаются пророссийскими, как раз и беспокоит Берлин. «Спустя почти 35 лет после падения Берлинской стены острый политический раскол пролегает по границе бывшей Восточной и Западной Германии», — признает Politico.

Сам же Олаф Шольц спустя сутки после выборов продолжал хранить молчание по поводу их итогов.