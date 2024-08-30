В воскресенье, 1 сентября, сразу в двух федеральных землях на востоке Германии — Тюрингии и Саксонии — пройдут выборы в местные парламенты (ландтаги). В ФРГ не воспринимают их как события локального масштаба, за голосованием будут внимательно следить в стране и за ее пределами. Согласно опросам, крайне правая «Альтернатива для Германии» и крайне левый «Союз Сары Вагенгнехт» имеют шансы войти в тройку лидеров, причем в Тюрингии АдГ впервые претендует на победу (хотя и без шансов возглавить земельное правительство). Возможный успех «друзей Москвы», к коим причисляют обе партии, вызывает беспокойство как в Берлине, так и в Брюсселе.

Левые как правые: что говорят прогнозы

На выборах в Тюрингии в 2019 году АдГ пришла второй, получив 23,4%, что стало политической сенсацией (хотя такой исход предсказывали). Когда в 2014-м партия впервые прошла в местный ландтаг, её 10 с небольшим процентов казались рекордом. Сейчас ей прочат первое место.

Последний перед голосованием замер общественного мнения «Политбарометра» телеканала ZDF предварительно дает такой расклад:

«Альтернатива для Германии» — 29%

Христианско-демократический союз — 23%

«Союз Сары Вагенкнехт» — 18%

Левые — 13%

Социал-демократическая партия Германии — 6%

«Зеленые» — 4%

В Саксонии опросы отдают победу христианским демократам, но и там АдГ готовится подтвердить уверенное второе место:

Христианско-демократический союз — 33%

«Альтернатива для Германии» — 30%

«Союз Сары Вагенкнехт» — 12%

Социал-демократическая партия Германии — 6%

«Зеленые» — 6%

«Левые» — 4%

При этом в обеих землях первую тройку замыкает «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Это новая политическая сила, которая в начале 2024 года отпочковалась от «Левых». Politico с иронией отмечает про харизматичную Вагенкнехт, что она «настолько крайне левая, что уже как будто бы крайне правая». Сама она, кстати, родом из Йены, так что Тюрингия — ее родная вотчина.

«Одна из самых популярных политиков Германии, Вагенкнехт начинала как член Коммунистической партии ГДР и долгое время была иконой крайне левых сил. Однако в последнее время она часто кажется выступающей с крайне правых позиций», — отмечает издание.

И в АдГ, и в «Союзе Вагенкнехт» видят пророссийские силы, которые все больше набирают популярность, прежде всего, на востоке страны. Именно это беспокоит правящую коалицию в Берлине — как и тот факт, что «спустя почти 35 лет после падения Берлинской стены острый политический раскол пролегает по границе бывшей Восточной и Западной Германии».

«Сбросил вес в пользу партии»

Как полагает Politico, даже столь опытный политик, как христианский демократ Михаэль Кречмер, управляющий Саксонией с 2017 года, «во многом добился такого успеха только потому, что поставил во главу своей предвыборной кампании лозунги против миллиардных трат на военную помощь Украине и за мирные переговоры между Москвой и Киевом».

Еще интересней обстоят дела в Тюрингии, где у жителей долгие годы была «аллергия» на наследие ГДР, и они голосовали за правоцентристский ХДС. Однако в 2014-м премьером земли стал Бодо Рамелов — лидер местного отделения посткоммунистической Левой партии, в создании которой в 2007 году он сыграл не последнюю роль. Ветеран-тяжеловес надеется сохранить пост, однако его «красно-красно-зеленая» коалиция набирает в опросах чуть меньше половины голосов по сравнению с выборами 2019 года.

«В этой избирательной кампании Рамелов бросает на чашу весов весь свой вес. В том числе буквально. Он объявил в феврале, что хочет сбросить столько килограммов, сколько нужно его партии, чтобы вернуться на первое место. К тому времени он уже похудел на восемь килограммов. Преобразование килограммов в проценты до сих пор почти не работало — Рамелов похудел, но партия не прибавила в весе. Во всяком случае, не настолько, как ему хотелось бы. За пределами Тюрингии Левая партия и вовсе зачастую страдает анорексией», — отмечает местный портал.

Икона местных левых Рамелов противостоит лидеру местного отделения АдГ Бьорну Хёке — одному из самых скандальных политиков из рядов этой партии. Немецкие спецслужбы (Ведомство по охране Конституции) признали Хёке и местную ячейку АдГ экстремистскими, установив за ними надзор, суд официально разрешил называть Хёке «фашистом», а также выписывал политику штраф за использование лозунга штурмовых отрядов СА «Все для Германии» («Alles für Deutschland»).

Politico напоминает, что свой первый зарубежный визит Хёке обещал нанести в Москву, если однажды станет канцлером Германии. Впрочем, пока у него нет шансов даже возглавить правительство Тюрингии, каким бы ни был результат выборов. В отношении АдГ в Германии по-прежнему действует консенсус между всеми остальными партиями о несотрудничестве на федеральном и земельном уровнях. Немцы называют это табу «брандмауэром» (то же самое, что «стеклянный потолок» у французов в отношении «Национального объединения» Марин Ле Пен).

Однако на муниципальном уровне немецким правым уже удавалось пробить этот «брандмауэр». Успех партии в малых городах и отдельных районах делает просто невозможным уклонение от кооперации с ней, признает Politico. Пусть даже речь идет о локальных вопросах — таких, как ремонт школ или дорог.

По некоторым оценкамс 2019-го по 2023 год в разных регионах Германии было отмечено не меньше 120 случаев сотрудничества в органах местного самоуправления между АдГ и «основными» партиями, в основном — ХДС. К примеру, в Саксонии в городском совете поддержали предложение АдГ о запрете использовать «гендерно нейтральные формулировки» в афишах местного театра. В Тюрингии христианские демократы вместе с АдГ объединились и «свергли» левого мэра.

«На уровне округов «брандмауэр» в отношении АдГ больше не действует, и партия будет развивать эту стратегию», — признают собеседники Politico.

«Москва приобретает Восточную Германию»

Европейские СМИ иронизируют в том духе, что в ближайшие выходные Москва готовится «к приобретениям в Восточной Германии» — разумеется, образно. При этом как крайне правые, так и крайне левые силы в ФРГ напирают на то, что отстаивают исключительно германские национальные интересы.

Как писал RTVI, политики АдГ не раз приезжали в Россию уже после 2014 года. Они посещали Москву и Петербург (в том числе были гостями ПМЭФ), а также бывали в Крыму и на Донбассе (официально и неофициально). В декабре 2020-го министр иностранных дел России Сергей Лавров принимал опредседателя «Альтернативы» Тино Крупаллу. В марте 2021-го в Москву прибыла еще одна делегация, куда вошли замглавы фракции в бундестаге «АдГ» Алис Вайдель (впоследствии она станет сопредседателем АдГ), спикер фракции по иностранным делам Петр Быстрон и сопредседатель межпарламентской группы Робби Шлунд.

Однако 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабного военного конфликта на Украине, Крупалла и Вайдель осудили действия Москвы на заседании бундестага. Вместе с тем Вайдель назвала их закономерной реакцией на приближение НАТО, а ее коллега обвинил канцлера Олафа Шольца в «перезапуске холодной войны». Также они раскритиковали антироссийские санкции как бесполезные меры, которые больше навредят самим немцам.

Фактически тот же нарратив продвигает и 55-летняя Вагенкнехт. Бывшую главу фракции «Левых» в бундестаге подозревали в близости к Москве. Она точно так же осудила события 24 февраля 2022 года. Однако к первой годовщине военного конфликта Вагенкнехт вместе с феминисткой Алис Шварцер опубликовали «Манифест мира» и устроили в Берлине демонстрацию «Восстание ради мира». Участники призывали отказаться от поставок оружия Украине и добиться переговоров между Москвой и Киевом. А еще усыпали цветами подбитый танк Т-72, демонстративно выставленный у российского посольства.