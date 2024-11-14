Оглашение неожиданных кандидатов Дональда Трампа на должности в Белом доме продолжает удивлять американскую общественность. Вслед за спорным выдвижением телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны Трамп сделал неоднозначный выбор глав Национальной разведки и Министерства юстиции, которым придется столкнуться с возражениями со стороны Конгресса, — это, впрочем, не относится к вероятному будущему госсекретарю Марко Рубио.

«Темная лошадка» в разведке

Будущий президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Национальной разведки страны бывшую демократку Талси Габбард. С 2013-го по 2021 год она была членом Конгресса от Демократической партии, но в 2022-м из-за разногласий по основным внутренним вопросам — включая здравоохранение, образование и свободу слова — партию покинула и поддержала на этих президентских выборах Трампа.

Как пишет Politico, кандидатура Габбард, скорее всего, встретит жесткое сопротивление в Сенате, так как у нее нет опыта работы в разведке. Кроме того, она выступала против вмешательства американцев в заграничные вооруженные конфликты и допускала, что США сами провоцируют Россию на силовое решение проблем. Во время службы в Национальной гвардии Гавайев Габбард была в Кувейте и Ираке, где, по ее словам, у нее и появилось скептическое отношение к деятельности американских войск за рубежом.

24 февраля 2022 года Габбард заявила, что эскалации вооруженного конфликта между Россией и Украиной можно было бы избежать, если бы администрация Джо Байдена и НАТО «просто признали законные опасения России по поводу безопасности» в отношении перспектив вступления Украины в НАТО. Три дня спустя американка призвала Москву, Киев и Вашингтон «отложить геополитику в сторону» и договориться о нейтральном статусе Украины, что «позволило бы украинскому народу жить в мире».

В том числе за подобные взгляды, которые некоторыми считываются как симпатия к Москве, Габбард внесли в базу украинского сайта «Миротворец», где публикуется информация о людях и организациях, которые, по версии администрации сайта, угрожают безопасности Украины. Политика обвиняют в якобы участии «в информационных спецоперациях России против Украины» и называют «вероятно, агентом российских спецслужб».

Габбард также обвиняли в пророссийских заявлениях о биологических лабораториях, работающих на американские деньги на территории Украины. В объяснение своего поступка политик говорила, что не имела в виду биолаборатории по разработке специального оружия, о которых докладывало Минобороны России.

Помимо этого, экс-демократка выступала против вмешательства США в гражданскую войну в Сирии — там в 2017 году она втайне встретилась с президентом страны Башаром Асадом, который, по ее словам, «не является врагом Соединенных Штатов». За такой поступок Габбард подверглась критике со стороны демократов и некоторых республиканцев.

Решение Трампа остановиться на кандидатуре бывшей демократки шокировало членов Конгресса и разведывательных служб. Один из бывших высокопоставленных сотрудников разведки охарактеризовал в беседе с Politico этот выбор как «поворот налево и вниз с моста».

Возможность назначения Габбард на пост директора Нацразведки также вызвала тревогу за пределами страны. Один из западных разведчиков заявил Politico, что это может привести к ограничению объема информации, которым союзники США делятся с Вашингтоном.

«Я полагаю, что даже Израиль будет испытывать серьезные сомнения — главный партнер Америки в области разведки по террористическим угрозам. Что еще хуже — то, чем обмениваются некоторые союзники, теперь может определяться политическими целями, а не профессиональным обменом разведывательной информацией», — допустил собеседник издания.

При этом один бывший сотрудник разведки США, общавшийся с Габбард за рубежом, охарактеризовал ее The Washington Post как «здравомыслящую и вдумчивую».

Тот факт, что политик с такими взглядами, как Габбард, рассматривается в качестве кандидата на должность директора Национальной разведки, свидетельствует о том влиянии, которое Трамп и его внешняя политика под лозунгом «Америка прежде всего» сейчас оказывают на Республиканскую партию, резюмирует Politico.

Кого Трамп выбрал генпрокурором и госсекретарем

На должность генерального прокурора Дональд Трамп выбрал бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца, который покинул Палату представителей сразу после выдвижения его кандидатуры. Один из самых ярых защитников Трампа, Гетц вызывал враждебность даже среди своих коллег-республиканцев.

Гетц может встать во главе Министерства юстиции, которое расследовало обвинения в том, что экс-конгрессмен занимался сексом с несовершеннолетними девочками и оплачивал им расходы на транспорт. Политик это отрицал, и расследование было закрыто в 2023 году без предъявления уголовных обвинений. Впрочем, Комитет по этике Палаты представителей до сих пор продолжает расследование поведения Гетца, включая обвинения не только в сексуализированных домогательствах, но и употреблении запрещенных наркотиков.

Как пишет Politico, на посту генпрокурора Гетцу будет поручено защищать в правовом поле множество спорных политических решений Трампа — от ужесточения иммиграционного законодательства до инициатив по борьбе с абортами. Первой задачей Гетца может стать принятие мер для прекращения федеральных уголовных дел против избранного президента США.

Некоторые республиканцы в Сенате выразили обеспокоенность кандидатурой Гетца и скептически относятся к его утверждению. Союзник Трампа, конгрессмен Макс Миллер назвал выбор Гетца «безрассудным». «Я думаю, у него [Гетца — прим. RTVI] нулевые шансы пройти через Сенат», — добавил политик в разговоре с Politico. Другой высокопоставленный представитель Республиканской партии охарактеризовал изданию решение Трампа как «абсолютный удар под дых».

Но у Гетца есть влиятельный сторонник среди республиканцев в Сенате: сенатор от штата Флорида Марко Рубио. «Я знаю Мэтта уже давно. Я думаю, он справился бы хорошо», — цитирует Politico слова Рубио.

Сам Марко Рубио, как и ожидалось, был выдвинут Дональдом Трампом на пост государственного секретаря в его будущей администрации. Ранее политик претендовал на должность вице-президента в предвыборной кампании республиканца, но уступил избранному вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Ожидается, что Рубио не столкнется с большим сопротивлением со стороны своих коллег-республиканцев в процессе утверждения его на должность госсекретаря. Сообщения о выдвижении Рубио вызвали хвалебные отзывы со стороны всей Республиканской партии и даже некоторых демократов, отмечает Politico.

В случае утверждения Конгрессом Рубио будет поручено в том числе решение вооруженных конфликтов между Россией и Украиной и на Ближнем Востоке. Как напоминает The Washington Post, Рубио неоднократно характеризовал боевые действия на Украине как «дорогостоящий тупик» и добавлял, что быстрое разрешение этого конфликта в интересах Вашингтона.

И хотя республиканец хвалил украинскую армию, в феврале этого года Рубио заявил, что «преувеличением было бы полагать, что украинцы полностью сокрушат российскую армию», так как преимущество России в размерах «чрезвычайно».

«У русских, в конце концов, есть существующая военная промышленность, которая может производить оружие. И они просто большая страна с гораздо большим количеством людей, которых они могут призвать в армию. У них больше веса, и у них больше рычагов влияния на международной арене, прежде всего потому, что они имеют право вето в Совете Безопасности. И у них есть ядерное оружие, самый большой ядерный запас в мире», — говорил Рубио.

Кроме того, республиканец поддерживал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в борьбе с ХАМАС в секторе Газа и с «Хезболлой» в Ливане, а также обвинял администрацию Джо Байдена в том, что она не предпринимает достаточных усилий для поддержки своего союзника.

Самую большую геополитическую угрозу для США представляет «возникающее усиление оси» во главе с Китаем, Россией и Ираном, заявлял Рубио. Он занимает жесткую позицию в отношении Китая и может стать первым политиком, который займет должность госсекретаря США, находясь под санкциями со стороны Пекина.