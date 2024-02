Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Рио-де-Жанейро, где 21 и 22 февраля пройдет министерская встреча «большой двадцатки». До этого он побывал на Кубе и в Венесуэле, с которых началось его турне по Латинской Америке. Оно завершается в столице знаменитого бразильского карнавала, который к приезду министра уже отшумел. Зато в Рио по-прежнему бушует лихорадка денге, из-за чего российскую делегацию заранее попросили проявлять бдительность.

Сама встреча министров пройдет с видом на волны — в живописной бухте Марина-да-Глория. Она стартует днем по местному времени — когда в Москве будет уже около восьми вечера. Для освещения мероприятия в Бразилию приехали около 350 журналистов со всего мира.

Сергея Лаврова ждет дипломатический марафон — он примет участие не только в планерных заседаниях, но и по традиции проведет двусторонние встречи. С кем именно он будет встречаться, заранее обычно не объявляется. Но ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что у министра -«насыщенный график двусторонних встреч», причем «с коллегами из числа стран с формирующимися рынками».

Так что можно предположить, что встреч с коллегами из числа «западников» (как на Смоленской площади называют представителей ЕС и США) не намечается. Между тем в Рио-де-Жанейро одновременно с Лавровым ожидаются госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, новый глава британского Форин офис (и экс-премьер — инициатор референдума по брезиту) Дэвид Кэмерон и недавно назначенный главой МИД Франции Стефан Сежурне.

Отдельная интрига для сторонних наблюдателей — пообщаются ли отдельно Лавров и Блинкен. По крайней мере, ко дню открытия встречи G20 ничего подобного не анонсировалось и публично не планировалось.

Зато до 24 февраля 2022 года, а особенно до пандемии шефы российской и американской дипломатий обычно не упускали возможности пообщаться на полях международных форумов. Правда, уже в сентябре 2021-го Лавров и Блинкен всего лишь обменялись рукопожатиями на сессии Генассамблеи ООН, но до двусторонних переговоров дело не дошло.

Нынешняя встреча «двадцатки» проходит накануне второй годовщины боевых действий на Украине, а отношения между Россией и странами Запада находятся в глубоком кризисе. Накануне на Смоленской площади заявили, что включение в повестку G20 «с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, — деструктивно».

Не пообщается Лавров и с некоторыми из партнеров по БРИКС — но просто потому, что министры иностранных дел Китая Ван И и Индии Субраманьям Джайшанкар на встречу не прилетят. Также на ней не появятся главы МИД Италии и Австралии.

«Двадцатка» (The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) — клуб государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. На G20 приходится 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Группа включает 19 крупнейших национальных экономик, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективных участников. Страны-участницы G20 — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, США, Саудовская Аравия, Турция, Франция, ЮАР, Япония.