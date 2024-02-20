Второй остановкой в латиноамериканском турне главы российского МИД Сергея Лаврова стала Венесуэла. Накануне он прилетел в Каракас из Гаваны. В столице Боливарианской республики Лавров планирует встретиться с коллегой Иваном Хилем Пинто, с и.о. вице-президента Делси Родригес и с главой государства Николасом Мадуро. Мадуро уже заявил, что ожидает получить «важное послание» от президента России Владимира Путина, и намекнул, что это может быть приглашение вступить в БРИКС.

Каркас ждет сигнала

В ожидании гостя из Москвы президент Венесуэлы выступил в передаче «С Мадуро +», в которой прямо рассказал о своих ожиданиях. «Венесуэла скоро войдет в БРИКС», — заявил Мадуро. О том же еще в октябре 2023 года говорили в МИД Венесуэлы.

Как известно, 1 января состоялось самое масштабное расширение БРИКС за всю историю форума. К «пятерке» присоединились Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Вместе с ними в БРИКС должна была вступить и Аргентина, однако с приходом к власти «аргентинского Трампа» Хавьера Милея Буэнос-Айрес неожиданно передумал. Так что, по меньшей мере, одно место потенциально вакантно, хотя ни в Кремле, ни на Смоленской площади пока не говорят о том, кто мог бы его занять. Как бы то ни было, пока от Латинской Америки в БРИКС представлена только одна страна — Бразилия.

Если Каракас присоединится к объединению, то БРИКС будет контролировать большую часть мировых запасов нефти.

Визит Лаврова проходит на фоне нерешенного конфликта Венесуэлы с Гайаной. Дело в том, что в прошлом году Мадуро провел «консультативный референдум», предложив присоединить спорный, но богатый нефтью регион Эссекибо, который сейчас занимает три четверти страны-соседки Венесуэлы. До сих пор в Москве выступали на этот счет довольно сдержанно. Так, в МИД России призывали разрешить этот спор мирно, «в добрососедском ключе». По крайней мере, пока венесуэльские власти избегают силового сценария в регионе.

Как предполагали эксперты RTVI, референдум мог понадобиться Николасу Мадуро в том числе для того, чтобы заработать дополнительные очки перед выборами, которые должны пройти во второй половине 2024 года. На них 61-летний Мадуро рассчитывает переизбраться. Преемник команданте Уго Чавеса находится у власти с 2013 года. Предстоящие выборы стали головной болью для властей. Споры между официальным Каракасом и оппозицией все еще продолжаются, учитывая, что власти не допустили до выборов их кандидата Марию Корину Мачадо.

Этот политический кризис тянется с 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи, кандидат от оппозиции Хуан Гуайдо не признал итоги голосования и провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Тогда в стране фактически установилось двоевластие, а мир раскололся на тех, кто поддержал Мадуро (в том числе Россия), и тех, кто признал Гуайдо главой государства (среди них были и США).

Такая обстановка в Венесуэле сохранялась вплоть до конца 2022 года, когда сторонники оппозиционера все же проголосовали за роспуск временного правительства. Однако за это время Вашингтон успел ввести против Каракаса санкции, затронувшие один из важнейших аспектов экономики республики — нефть. Правда, с октября 2023 года США начали смягчать рестрикции, поскольку правительство Венесуэлы все же вступило в диалог с оппозицией, а потом была достигнута договоренность провести выборы. Однако до сих пор не ясно, с кем Мадуро будет соревноваться.

Помимо этого, в Боливарианской республике продолжаются политические задержания, что не осталось незамеченным со стороны ООН. В итоге 15 февраля стало известно, что Каракас приостанавливает работу консультативного бюро Верховного комиссара ООН по правам человека и высылает сотрудников. Власти Венесуэлы обвинили офис в «колониальной политике и нарушении Устава ООН».

Карты «МИР» дошли до Острова свободы

Турне Сергея Лаврова по странам Латинской Америке по традиции началось с Кубы — одной из самых дружественных России стран региона. Министр напомнил, что встречается с кубинским коллегой Бруно Родригесом по нескольку раз в год. По его словам, это помогает обсуждать актуальные вопросы российско-кубинских отношений и уделять «особое внимание международной обстановке, которая стремительно, противоречиво развивается».

В Гаване Лавров отметил, что и Куба интересуется БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия (саммит будет принимать в октябре Казань).

«Констатировали сохраняющийся, даже растущий интерес кубинских друзей к взаимодействию с БРИКС, — сказал шеф российской дипломатии. — Уверен, что другие члены теперь уже «десятки» позитивно отнесутся к кубинской заявке на обретение статуса при БРИКС».

Министр иностранных дел России сделал акцент на статусе Кубы как одной из стран, которое уже долгое время находится под санкциям Вашингтона. Как известно, это сейчас особо роднит Москву и Гавану.

«Последовательно выступаем за немедленное прекращение этой позорной практики и за исключение Кубы из американского списка государств — «спонсоров терроризма». Абсурдность этой ситуации очевидна всем, кроме тех, кто «правит бал» в Вашингтоне», — заявил Сергей Лавров.

По его словам, делегации России и Кубы выступают «единомышленниками» в Группе друзей в защиту Устава ООН и формулируют «позиции против диктата, нелигитимных односторонних санкций».

Кстати, во время последнего голосования по резолюции в поддержку Украины в Генассамблее ООН, которое состоялось 23 февраля 2023 года — к первой годовщине конфликта, Куба воздержалась — как и 2 марта 2022 года. Но этой темы Лавров и его кубинские визави по итогам переговоров старались не касаться.

Зато российский министр констатировал, что карты российской платежной системы «МИР» дошли до «прекрасных курортов» Острова свободы. Журналисты пула, освещающие визит министра, действительно без проблем смогли снять наличные из банкоматов Гаваны со своих карт «МИР». И в отеле подтвердили, что принимают их.

В Гаване и Москве также надеются, что авиасообщение между ними станет еще интенсивнее.

«Как понимаю, сейчас авиакомпании «Россия» и Nordwind летают сюда на постоянной основе. «Россия» — регулярными рейсами, Nordwind — чартерами. В общей сложности это десять — одиннадцать рейсов в неделю. Если будет спрос на туристические услуги Кубы, думаю, вопрос о дополнительных рейсах будет решен», — заключил российский министр по итогам переговоров с кубинским коллегой Родригесом.

Евгения Чукалина, Гавана — Каракас